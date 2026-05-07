Deviza
EUR/HUF356 -0,71% USD/HUF302,48 -0,88% GBP/HUF412,2 -0,62% CHF/HUF388,95 -0,74% PLN/HUF84,2 -0,59% RON/HUF67,63 -0,68% CZK/HUF14,65 -0,55% EUR/HUF356 -0,71% USD/HUF302,48 -0,88% GBP/HUF412,2 -0,62% CHF/HUF388,95 -0,74% PLN/HUF84,2 -0,59% RON/HUF67,63 -0,68% CZK/HUF14,65 -0,55%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 684,39 -0,16% MTELEKOM2 526 +0,24% MOL4 160 -0,91% OTP42 900 +0,33% RICHTER12 930 -0,46% OPUS323,5 +0,15% ANY7 490 +0,53% AUTOWALLIS150 +2,67% WABERERS4 700 +2,34% BUMIX9 122,65 +0,18% CETOP4 479,16 +2,24% CETOP NTR2 821,85 +0,31% BUX135 684,39 -0,16% MTELEKOM2 526 +0,24% MOL4 160 -0,91% OTP42 900 +0,33% RICHTER12 930 -0,46% OPUS323,5 +0,15% ANY7 490 +0,53% AUTOWALLIS150 +2,67% WABERERS4 700 +2,34% BUMIX9 122,65 +0,18% CETOP4 479,16 +2,24% CETOP NTR2 821,85 +0,31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
forint
Magyar Telekom
OTP
BUX
Mol
Richter

Hihetetlenül erős a forint, de a BUX csak szenved

Kifulladt a szerdai békerali, de nem illant el teljesen az optimizmus. Bár az európai tőzsdék értéke nem változott lényegesen, a részletesebb kép még mindig az iráni háború végét valószínűsíti.
K. B. G.
2026.05.07, 11:18
Frissítve: 2026.05.07, 11:52

Útkeresés jellemezte az európai tőzsdéket, miután a piacok igyekeznek megfejteni, hogy valóban karnyújtásnyira került-e az iráni háború vége és a Hormuzi-szoros lezárása. A nagyjából változatlan mozgó indexek mögé pillantva azonban azt látni, hogy a háborús hírekre jól teljesítő energiacégek és közművek gyengülnek, míg a többi szektor enyhén emelkedik csak, így nem képes az indexeket lényegesen megemelni.

20260414_Forint_arfolyam_003_VZ
A forint a békét árazza, a pesti tőzsde most inkább kivár / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A piacok tehát továbbra is optimisták a béke lehetőségével kapcsolatban, ám a szerdainál jóval óvatosabban . Ugyanakkor a magyar fizetőeszköz sorra dönti a csúcsokat, egy euróért már csak 356,8 forintot kellett adni, ám kérdés, hogy ezen a holnapi inflációs adat hogyan változtat majd. A dollár-forint árfolyam is 303 alá süllyedt, a magyar deviza így az orosz–ukrán háború kezdete óta nem látott erőt mutat mind a két fizetőeszközzel szemben, ami nem is csoda, hiszen az egyik legjobban szereplő deviza világszerte az elmúlt évben.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Lefordult a pesti tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX azonban lefordult a délelőtti órákban, miután a blue chipek közül egyedül az OTP tudott erősödni. Az index 135 500 pont körüli szintre süllyedt délelőtt, ami nagyjából negyed százalékpontos gyengülésnek felel meg.

Az OTP részvényei fél százalékot enyhén meghaladó erősödés után kereken 43 ezer forintért cseréltek gazdát, miközben az európai bankpapírok vegyes teljesítményt nyújtottak.

 OTP részvény
OTP részvény12:45:20
Árfolyam: 42 900 HUF +140 / +0,33 %
Forgalom: 3 785 773 570 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol részvényei követték az energiaszektor lefelé tartó nemzetközi trendjét, miután a Brent olajár 100 dollár alatt maradt. Az olajtársaság részvényei több mint 2 százalékos gyengülés után 4100 forint közelébe süllyedtek.

 MOL részvény
MOL részvény12:45:21
Árfolyam: 4 160 HUF -38 / -0,91 %
Forgalom: 1 021 561 292 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei 0,77 százalékot veszítettek értékükből, 12 890 forinton áll az árfolyam, míg az európai gyógyszercégek vegyes teljesítményt nyújtottak. A bevétele jelentős részét devizában realizáló gyógyszergyártó számára a jelenlegi forintárfolyam már túl erős is lehet.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:40:13
Árfolyam: 12 930 HUF -60 / -0,46 %
Forgalom: 368 460 450 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Nem tudott erősödni a Magyar Telekom sem, noha a távközlési cég részvényeiből ma vásárolhatnak utoljára azok, akik a busás, 154 forintos osztalékra pályáznak. Ugyanakkor a kereskedés kezdetén az árfolyam még több évtizedes csúcson, 2532 forinton is járt, de később 2518 forintig süllyedt, ami 2 forinttal elmarad az előző napi záróértéktől.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:47:00
Árfolyam: 2 526 HUF +6 / +0,24 %
Forgalom: 1 268 559 884 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu