Hihetetlenül erős a forint, de a BUX csak szenved

Útkeresés jellemezte az európai tőzsdéket, miután a piacok igyekeznek megfejteni, hogy valóban karnyújtásnyira került-e az iráni háború vége és a Hormuzi-szoros lezárása. A nagyjából változatlan mozgó indexek mögé pillantva azonban azt látni, hogy a háborús hírekre jól teljesítő energiacégek és közművek gyengülnek, míg a többi szektor enyhén emelkedik csak, így nem képes az indexeket lényegesen megemelni.

A forint a békét árazza, a pesti tőzsde most inkább kivár / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A piacok tehát továbbra is optimisták a béke lehetőségével kapcsolatban, ám a szerdainál jóval óvatosabban . Ugyanakkor a magyar fizetőeszköz sorra dönti a csúcsokat, egy euróért már csak 356,8 forintot kellett adni, ám kérdés, hogy ezen a holnapi inflációs adat hogyan változtat majd. A dollár-forint árfolyam is 303 alá süllyedt, a magyar deviza így az orosz–ukrán háború kezdete óta nem látott erőt mutat mind a két fizetőeszközzel szemben, ami nem is csoda, hiszen az egyik legjobban szereplő deviza világszerte az elmúlt évben.