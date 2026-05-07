Hihetetlenül erős a forint, de a BUX csak szenved
Útkeresés jellemezte az európai tőzsdéket, miután a piacok igyekeznek megfejteni, hogy valóban karnyújtásnyira került-e az iráni háború vége és a Hormuzi-szoros lezárása. A nagyjából változatlan mozgó indexek mögé pillantva azonban azt látni, hogy a háborús hírekre jól teljesítő energiacégek és közművek gyengülnek, míg a többi szektor enyhén emelkedik csak, így nem képes az indexeket lényegesen megemelni.
A piacok tehát továbbra is optimisták a béke lehetőségével kapcsolatban, ám a szerdainál jóval óvatosabban . Ugyanakkor a magyar fizetőeszköz sorra dönti a csúcsokat, egy euróért már csak 356,8 forintot kellett adni, ám kérdés, hogy ezen a holnapi inflációs adat hogyan változtat majd. A dollár-forint árfolyam is 303 alá süllyedt, a magyar deviza így az orosz–ukrán háború kezdete óta nem látott erőt mutat mind a két fizetőeszközzel szemben, ami nem is csoda, hiszen az egyik legjobban szereplő deviza világszerte az elmúlt évben.
Lefordult a pesti tőzsde
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX azonban lefordult a délelőtti órákban, miután a blue chipek közül egyedül az OTP tudott erősödni. Az index 135 500 pont körüli szintre süllyedt délelőtt, ami nagyjából negyed százalékpontos gyengülésnek felel meg.
Az OTP részvényei fél százalékot enyhén meghaladó erősödés után kereken 43 ezer forintért cseréltek gazdát, miközben az európai bankpapírok vegyes teljesítményt nyújtottak.
A Mol részvényei követték az energiaszektor lefelé tartó nemzetközi trendjét, miután a Brent olajár 100 dollár alatt maradt. Az olajtársaság részvényei több mint 2 százalékos gyengülés után 4100 forint közelébe süllyedtek.
A Richter részvényei 0,77 százalékot veszítettek értékükből, 12 890 forinton áll az árfolyam, míg az európai gyógyszercégek vegyes teljesítményt nyújtottak. A bevétele jelentős részét devizában realizáló gyógyszergyártó számára a jelenlegi forintárfolyam már túl erős is lehet.
Nem tudott erősödni a Magyar Telekom sem, noha a távközlési cég részvényeiből ma vásárolhatnak utoljára azok, akik a busás, 154 forintos osztalékra pályáznak. Ugyanakkor a kereskedés kezdetén az árfolyam még több évtizedes csúcson, 2532 forinton is járt, de később 2518 forintig süllyedt, ami 2 forinttal elmarad az előző napi záróértéktől.