Razziát tartott a BKK és a rendőrség: több tízezer utast ellenőriztek

Több mint 81 ezer utast ellenőriztek áprilisban a BKK, a rendőrség és a közterület-felügyelet összehangolt akciójában. Elfogások, bírságok és buszsávos szabályszegések miatt indított intézkedések is történtek.
VG
2026.05.07, 11:45
Frissítve: 2026.05.07, 11:56

Több mint 81 ezer utast ellenőriztek a rendőrséggel összehangolt szokásos akcióban a főváros forgalmas tömegközlekedési járatain áprilisban, az ellenőrzöttek kevesebb mint 1 százalékát pótdíjazták. Az utazási jogosultság vizsgálata mellett a szabályszegőket kizárták az utazásból – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság, a BKK és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság áprilisban öt alkalommal tartott nagyszabású, több járatra kiterjedő ellenőrzést.

Az ellenőrzések érintették az 1-es, az 1A, a 4-es és a 6-os villamost, a 85-ös, a 85E, a 148-as és a 151-es buszt, a 75-ös és a 79-es trolit, valamint a 3-as metrót. A Hősök tere, a Blaha Lujza tér, az Újpest-központ, a Határ út és a Bikás park metróállomásainak kijáratainál is jelen voltak az együttműködő szervezetek munkatársai. Az akcióban 81 538 utast ellenőriztek.

A BKK közölte: a rendőrök

  • 144 embert igazoltattak, 
  • hat embert elfogtak: egyet kábítószer birtoklása, hármat szabálysértési körözés, kettőt pedig garázdaság miatt. 
  • Egy embert csendháborítás szabálysértése miatt előállítottak.

Az 1-es villamos megállójában két esetben koldulás, egy esetben közterületi alkoholfogyasztás, míg egy további esetben köztisztasági szabálysértés miatt szabtak ki helyszíni bírságot.

A buszsávok szabályos használatát is ellenőrizték, és 72 emberrel szemben intézkedtek: 70 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, két esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Továbbá ellenőrizték a taxikat, valamint az engedéllyel rendelkező vagy engedély nélkül személyszállítást végző járműveket is. Nyolc esetben tártak fel és szankcionáltak szabálytalanságokat.

Az összehangolt akciók folytatódnak, az együttműködésben részt vevők célja, hogy a lakossági visszajelzéseket is figyelembe véve tovább növeljék a járatellenőrzések hatékonyságát, és erősítsék a közösségi közlekedés biztonságát – olvasható a BKK közleményében. 

Már a BudapestGO-ban éjjel-nappal elérhető cseten keresztül is lehet segítséget kérni a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálattól, ha a közösségi közlekedésben valaki zavarja az utasokat. A Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság és a BKK együttműködésében jött létre a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat.

Karácsony Gergely főpolgármester a szolgálat megalakulásakor bejelentette, hogy a BudapestGO alkalmazásban megjelenő új funkció lehetőséget ad az utasoknak is a közvetlen jelzésre, ha veszélyt érzékelnek. A segélyhívó funkció később került be, addig is a bajban egy telefonszámot lehetett hívni, azt azonban a főváros egyáltalán nem reklámozta

A szolgálatot a köznyelvben BBK-rendészetnek is hívják, amelynek ötletét Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője mint főpolgármester-jelölt fogalmazta meg. Vitézy Dávid korábban a Világgazdaságnak elmondta, hogy javaslatára

hétszázmillió forint van a költségvetésben a rendészet működtetésére,

a létszám feltöltése azonban vontatottan halad, pedig ebből a forrásból 75 főre már a rendőrséggel versenyképes fizetést tudna adni a főváros.

