Végre kimenekülhet Oroszországból az olasz nagybank: brutális veszteséget kell elkönyvelnie

Oroszország a nyugati bankok számára a Hotel Californiára emlékeztet, nem lehet elhagyni. Az UniCredit azonban, úgy tűnik, mégis képes legalább részben kilépni az orosz piacról.
K. B. G.
2026.05.07, 11:26
Frissítve: 2026.05.07, 11:47

Bár az Oroszországban rekedt nyugati bankok közül leggyakrabban a Raiffeisen kerül a világsajtó figyelmének a kereszttüzébe, mint a legnagyobb nyugati pénzintézet az országban, a háborúban álló ország elhagyására más bankokat is sürgetnek. Azonban Moszkva egyáltalán nem könnyíti meg a távozni szándékozó bankok dolgát, a távozáshoz elnöki rendeletre van szükség.

Az UniCredit részben tud csak kilépni az orosz piacról / Fotó: Stanley Kalvan / Shutterstock

Az UniCredit nem ad el áron alul

Ennek ellenére csütörtökön az olasz UnCredit közölte, hogy oroszországi leányvállalatának egy részét eladta egy Egyesült Arab Emírségekből érkező befektetőnek. A cég vezérigazgatója, Andrea Orcel az Ukrajna elleni orosz inváziót követően megtartotta az orosz bankot, mondván, nem fogja áron alul eladni, mint amire a versenytárs Société Générale kényszerült.

Az olasz bankra azonban mind az Európai Központi Bank (EKB), mind az olasz kormány felől nyomás nehezedett az orosz piac elhagyására, így az üzlet csökkent a Reuters beszámolója szerint, ám az országot eddig nem hagyta el.

Az UniCredit most kettéválasztja orosz üzletét, a fizetési szolgáltatásokkal foglalkozó részlegét megtartja, a maradék kerül a meg nem nevezett, Emírségekből érkező befektetőhöz, ám a vételárat nem árulták el. 

Az olasz bank fontos szerepet játszik a nemzetközi fizetések lebonyolításában az Oroszországban maradt nyugati cégek és a nem szankcionált orosz vállalatok számára.

Az UniCredit szerint a nyereséget 3-3,3 milliárd euróval csökkentheti a tranzakció, ám a bank tőkehelyzete mintegy 35 bázisponttal javul. A pénzintézet szerint mindez azonban sem az osztalék-, sem a sajátrészvény-vásárlási politikáján nem változtat. A cég részvényei csütörtök délelőtt mintegy másfél százalékot erősödtek, felülteljesítve az európai bankszektor átlagát.

