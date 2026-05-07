Hatalmas meglepetés a német autóiparból, fellélegezhetnek a magyar munkavállalók is
Miután tavaly jelentős átszervezést hajtott végre, a Magyarországon több gyárat is üzemeltető Continental német autóipari beszállító cég újra bizalommal tekinthet a jövőbe, hiszen a frankfurti tőzsde szerdai zárását követően publikált első negyedéves gyorsjelentése magáért beszél.
Megugrott a német autóipari beszállító nyeresége
A korrigált üzemi eredmény az előző év azonos időszakában elért 492 millió euróról 522 millió euróra javult, míg az üzemi árrés 10,7 százalékról 11,9 százalékra emelkedett.
A nettó nyereség növekedése még lendületesebb volt. Míg tavaly ilyenkor mindössze 68 millió euróra rúgott, idén az év első három hónapjában elérte a 200 milliót.
S mindezt a vállalat úgy érte el, hogy a bevételei 10,4 százalékkal, 4,4 milliárd euróra csökkentek. A forgalom visszaesésében persze jelentős szerepet játszottak a negatív árfolyamhatások, jelesül az euró erősödése, főként a dollárral szemben. Enélkül éves bázison mindössze 1 százalékkal lett volna karcsúbb az árbevétel.
Nagyot javult ellenben a szabad cash flow termelés, az előző évi 216 millió eurós mínuszból 35 millió eurós többletbe fordult át.
Működési szempontból jól kezdtük az évet. Az előző év azonos időszakához mérten mind a gumiabroncs-, mind a ContiTech-üzletágban növeltük jövedelmezőségünket
– kommentálta a gyorsjelentést Christian Kötz vezérigazgató.
Mindennek nyomán a feszült gazdasági helyzet és az iráni konfliktus dacára a vállalat megerősítette éves előrejelzését.
Eszerint idén a bevételek 17,3 és 18,9 millió euró között alakulhatnak, a korrigált üzemi árrés pedig várhatóan 11–12,5 százalék közé emelkedik.
A Continental részvényei csütörtök délelőtt több mint 3 százalékkal, 70 euróra drágultak. Év eleje óta pedig 3 százalékos pluszt halmoztak fel, amit kiváltképp az elmúlt egy hónap közel 13,5 százalékos ralija hozott össze.
A UBS szerint a legjobb választás
Az árfolyam most már az LSEG elemzői konszenzus 72,33 eurós célára közelébe került, ám számos elemző nem reagált még a vártnál jobb negyedéves eredményekre.
Az egyes elemzői értékelések nem állnak olyan távol egymástól, a legtöbb becslés 68 és 75 euró közé esik.
A svájci UBS bank viszont 90 eurós fair értéket állapított meg a részvényre, s a Stellantis mellett top picknek, azaz a legjobb választásnak tartja a Continental papírját az autóiparban.
A globális autóipari beszállító Continental három üzletágban tevékenykedik.
- A gumiabroncs-divízió személygépkocsik, teherautók és speciális járművek gumiabroncsainak gyártását és értékesítését végzi,
- az autóipari szegmens vezetéstámogató rendszereket, infotainment megoldásokat és elektronikus vezérlőegységeket fejleszt és gyárt.
- Végül a ContiTech műanyag- és gumitermékeket gyárt az ipar és a mobilitási szektor számára.
A nyereség idei megugrása javarészt a gumiabroncs-divíziónak, illetve a ContiTech-üzletágnak köszönhető.
Az ügyfelek között európai, észak-amerikai és ázsiai autógyártók találhatók.
A cég nagyot profitál a járművek villamosításából és működésük digitalizációjából.
A Continental az úgynevezett DACH-régió (Németország, Ausztria és Svájc) egyik legnagyobb munkaadója, de Magyarországon is több gyárat üzemeltet és több ezer embernek ad munkát, bár idén makói és váci gyárát eladta.
A vállalat a 2025-ös üzleti év után részvényenként 2,70 euró osztalékot fizetett szerdán a tavalyi 2,50 euró után.
A Continental autóipari üzletágából tavaly kivált és szeptember óta önállóan működő vállalat a frankfurti tőzsdére is bevezetett Aumovio, amely elektronikus vezérlőegységeket, kijelzőket és infotainment rendszereket gyárt. Az Aumovio – korábban a Continental Automotive üzletága – Magyarországon két fő helyszínen, Budapesten és Veszprémben üzemeltet gyárakat és fejlesztőközpontokat.