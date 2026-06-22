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Rendkívüli

Magyar Péter bejelentette: elindítja a Tisza-kormány a tisztítótűz-műveletet

maastrichti kritériumok
Kármán András
euró

Magyar euró: megszólalt Kármán András, elmondta, min múlik az uniós fizetőeszköz bevezetése

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Újabb fontos jelzést küldött a magyar euró ügyében Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint Magyarország számára nemcsak gazdasági, hanem szimbolikus jelentősége is van annak, hogy az eurózóna legfontosabb döntéshozó testületének elnöke Budapestre látogat, miközben a kormány továbbra is a 2030-as céldátumhoz igazítja terveit.
VG
2026.06.22, 10:47

Kármán András hétfői Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a hét második felében Magyarországra érkezik görög kollégája, Kyriakos Pierrakakis, aki egyben az Eurogroup elnöke is. A pénzügyminiszter hangsúlyozta: Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken közösen találkoznak vele többek között az euró bevezetésének ügyében.

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Nem maga az euró a kérdés, hanem a feltételek / Fotó: Varga Jozsef Zoltan

A miniszter szerint Magyarország számára különösen fontos, hogy az eurót használó országok „csúcsszervének” vezetője látogat Budapestre. Mint fogalmazott,

hazánk elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez azt vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat.

A bejegyzés azért is figyelemre méltó, mert a Tisza-kormány az elmúlt hónapokban több alkalommal is jelezte: a közös európai valuta bevezetését nem pusztán politikai vállalásnak, hanem gazdasági szükségszerűségnek tekinti. Kármán András már tavasszal arról beszélt, hogy a magyar gazdaság szorosan kapcsolódik az eurózónához, ezért a forint lecserélése stabilabb és kiszámíthatóbb környezetet teremtene mind a vállalatok, mind a lakosság számára.

Nem maga az euró a kérdés, hanem a feltételek

A 2030-as dátum azonban nem azt jelenti, hogy akkor automatikusan bevezethető az euró. A kormány korábban úgy fogalmazott, addigra a csatlakozás feltételeit szeretné megteremteni, és csak ezt követően születhet meg a tényleges döntés az átállásról. Kármán András tavasszal úgy fogalmazott:

A hangsúly, hogy a feltételeket megteremtsük 2030-ra, és ott megszülethessen a pozitív döntés a bevezetésről.

A pénzügyminiszter szerint kedvező körülmények esetén akár ennél korábban is sikerülhet teljesíteni a szükséges feltételeket.

Az euróövezethez való csatlakozáshoz az úgynevezett maastrichti kritériumoknak kell megfelelni. Ezek közé tartozik az árstabilitás, vagyis az alacsony infláció, a GDP három százaléka alatti költségvetési hiány, a fenntartható államadósság, a hosszú távú kamatok stabil szintje, valamint az, hogy az adott ország devizája legalább két éven át az euró előszobájának tekintett ERM-II árfolyamrendszerben maradjon jelentős kilengések nélkül.

Fájdalmas lépések nélkül nehéz lesz

A 2030-as céldátum ugyanakkor komoly gazdaságpolitikai kihívásokat is jelent. Korábbi elemzések szerint

  • a költségvetési hiány
  • és az államadósság csökkentése,

valamint az infláció tartós alacsonyan tartása olyan feladat, amely akár több ezer milliárd forintos kiigazítást is igényelhet a következő években.

A szakértők között sincs teljes egyetértés az időzítést illetően. A GKI Gazdaságkutató szerint a magyar gazdaság az elmúlt években több szempontból távolabb került a maastrichti feltételek teljesítésétől, mint korábban volt, ezért az euró bevezetése jelentős gazdaságpolitikai fordulatot követel meg.

A nemzetközi elemzőházak még óvatosabbak. A Bank of America elemzői úgy vélik, Magyarország 2030–2031 körül teljesítheti a kritériumokat, ezt követően léphet be az ERM-II rendszerbe, így az euró tényleges bevezetése legkorábban 2034 körül válhat reálissá.

A Tisza-kormány ugyanakkor továbbra is kitart amellett, hogy a magyar euró nem távoli álom, hanem olyan stratégiai cél, amelynek eléréséhez már most meg kell teremteni a gazdasági és pénzügyi feltételeket.

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