Az arany minden zűrzavart megsínyli mostanában és most bőven van

Második napja esett az arany világpiaci ára, miután az erősödő amerikai dollár, valamint a technológiai részvények vezette tőzsdei eladási hullám arra késztette a befektetőket, hogy csökkentsék aranykitettségüket, és más piacokon elszenvedett veszteségeik fedezésére likvidáljanak befektetéseiket.

Gyenge napokat produkált az arany árfolyama, de még nem kell temetni / Fotó: Seong Joon Cho / Bloomberg

Az azonnali arany jegyzése egy közel 1,2 százalékkal esett, unciánként 4070 dollár alá, miután az előző kereskedési napon 1,7 százalékos veszteséggel zárt, ami a legalacsonyabb záróár volt az elmúlt két hétben. Ezzel egyidejűleg kedden emelkedtek az amerikai államkötvények árfolyamai, miközben a dollár teljesítményét mérő egyik index ezen a héten eddig 0,6 százalékkal erősödött, ami drágábbá tette a dollárban jegyzett nemesfémet – adta hírül a Bloomberg.

Bár az aranyat hagyományosan menedék-befektetésnek tekintik, jelentős, több eszközosztályt érintő piaci eladási hullámok idején gyakran veszít értékéből, mivel ilyenkor likviditási forrásként szolgál a befektetők számára. A keddi wall streeti esést az a félelem váltotta ki, hogy a mesterséges intelligencia által hajtott részvénypiaci rali túlságosan messzire ment, noha az ázsiai részvénypiacok később óvatos korrekciót mutattak.

A kockázatkerülő befektetői hangulat további nyomást helyezett az aranyra, amelyet már eleve terhelnek a makacs inflációs kockázatok, valamint annak növekvő valószínűsége, hogy a jegybankok változatlanul hagyják a kamatokat, vagy akár tovább emelik azokat. A magasabb hitelköltségek kedvezőtlenek a hozamot nem termelő nemesfémek számára.

Az Amerikai Egyesült Államok központi bankjának szerepét betöltő Federal Reserve új elnöke, Kevin Warsh szigorú monetáris politikát tükröző hangvétele megrázta a befektetőket, és ellensúlyozta a múlt héten aláírt ideiglenes amerikai–iráni békemegállapodás pozitív piaci hatását.

A következő fontos gazdasági mutató az amerikai személyes fogyasztási kiadások árindexe lesz, amelyet csütörtökön tesznek közzé, és amely a várakozások szerint gyorsuló inflációt jelezhet a tengerentúlon.