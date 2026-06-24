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sajátrészvény-vásárlás
Magyar Telekom
OTP
tőzsde
Részvényvisszavásárlás

Beleszerelmesedtek önmagukba a magyar cégek: az OTP és a Magyar Telekom jár az élen – de miért jó ez a befektetőknek?

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Nem sajnálják önmagukra a pénzt a hazai tőzsdei társaságok, melyek nyár elején felpörgették a sajátrészvény-vásárlásokat. Az OTP önmaga egyik legnagyobb tulajdonosává vált, a Magyar Telekom árfolyamcsúcsot döntött a saját részvények visszavételének is betudhatóan.
Kadlót Tibor
2026.06.24, 10:30

Felpörögtek a nyár elején a sajátrészvény-vásárlások a pesti tőzsdén, az árfolyamot erősítő, részvényesi értéket és az osztalékot is növelő tranzakciókra több tízmilliárd forintot költöttek el a hazai társaságok néhány hét alatt. Az OTP önmaga egyik legnagyobb tulajdonosává vált, a Magyar Telekom árfolyamrekordot döntött saját részvényeinek visszavételének is köszönhetően.

saját részvény, SRV, OTP, Magyar Telekom
Nem sajnálják a pénzt önmagukra a hazai tőzsdei cégek, az OTP már több mint 30 milliárd forintért vásárolt saját részvéneket / Fotó: LALAKA / Shutterstock

A sajátrészvény-vásárlást (SRV) széles körben alkalmazzák a tőzsdei cégek árfolyamkarbantartásra, az ilyen tranzakciók ugyanis növelik a részvényesi értéket a tőzsdén forgó állomány csökkentése révén. A saját részvényállománynak az osztalék miatt is jelentősége van, a vállalat birtokában lévő részvények után járó összeget is a többi részvényes között osztják fel, vagyis a sajátrészvény-vásárlások az egy részvényre jutó osztalék mértékét is növelik. Az SRV-nek emellett pozitív üzenete is van a piac felé, mivel azt jelzi, hogy a vezetőség alulértékeltnek tartja a papírt az aktuális árfolyamszinten.

Az OTP és a Magyar Telekom 66 milliárd forintért vásárolt be saját részvényeiből

Idén késő tavasszal és júniusban megszaporodtak az ilyen nagybevásárlások a Budapesti Értéktőzsdén is. A visszavásárlások terén két blue chip, az OTP és a Magyar Telekom jár az élen, melyek méretükből adódóan is jelentős összeget fordítanak erre a célra.

A vezető magyar pénzintézet május 22-én, 60 milliárd forintos keretösszeggel kezdte el visszavenni a piacról saját részvényeit, melyekből egy hónap alatt már 31 milliárd forintnyit be is tárazott a hitelező. Az OTP sajátrészvény-állománya mostanra átlépte az öt százalékos küszöböt, a hitelező ezzel önmaga egyik legnagyobb tulajdonosává vált a nyár elején.

 OTP részvény
OTP részvény11:13:51
Árfolyam: 45 420 HUF +120 / +0,26 %
Forgalom: 5 978 592 920 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP-nél is előrébb jár a Magyar Telekom, amely hosszú ideje tudatosan, az osztalék mellett, közvetett részvényesi juttatásként alkalmazza a tőzsdén forgó részvényállományának szűkítését. A távközlési vállalat a legfrissebb, május derekán elindított SRV-programjában foglaltak szerint 50 milliárd forintot fordíthat erre a célra szűk másfél hónap alatt. 

A társaság nem is vesztegeti az időt, a hét elejéig 35,6 milliárd forintért vette saját papírjait tőzsdei forgalomban. Az árfolyamkarbantartó művelet eredményesnek bizonyult, az MTel-részvények hétfőn új történelmi csúcsra, 2784 forintra drágultak. A vásárlásra nyitva álló időablak most pénteken zárul.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:14:20
Árfolyam: 2 740 HUF -14 / -0,51 %
Forgalom: 236 779 998 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az MBH Banknál április végi közgyűlésén döntöttek a részvényesek a egy másfél éves SRV-program elindításáról, melynek korlátja az alaptőke össznévértékének 15 százaléka. A nagybank május 8-án vásárolt először a közgyűlési felhatalmazás alapján, az elmúlt másfél hónap során mintegy 105 ezer részvényét vette vissza a piacról.

A kisebb cégek is beleszerelmesedtek önmagukba

A kisebb tőzsdei cégek közül a CIG Pannónia június elején indította el részvény-visszavásárlási programját, ami határozatlan időre, de legfeljebb 300 ezer darab részvény megszerzéséig szól.

A társaság az SRV-program indulása előtt egyáltalán nem birtokolt saját részvényeket, az első három hét alatt pedig 19 531 részvényt vásárolt a tőzsdén. A megszerzett részvényeket itt is a vezetőségi tagok ösztönzésére fordítja az életbiztosító társaság.

A Masterplast a társaságnál működő munkavállalói résztulajdonosi program keretében, május 7-e óta veszi rendszeresen papírjait az áprilisi éves rendes közgyűlésen jóváhagyott felhatalmazás alapján.

A Gránit Bank május 11-én vágott bele egy 11 hónapig tartó, egymilliárd forint keretösszegű SRV-programba, a vezetői ösztönzői rendszerhez szükséges részvénymennyiség biztosításához. A pénzintézet azóta napi rendszerességgel vásárolja kisebb tételben saját papírjait, melynek során 10 958 darabos állományt képzett. A társaság ezt megelőzően nem rendelkezett saját részvénnyel.

 GRANIT részvény
GRANIT részvény10:23:55
Árfolyam: 8 780 HUF -20 / -0,23 %
Forgalom: 840 460 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A részvényvásárlások terén igen rutinosnak számító Delta Group május végén indította útra a legújabb, egy hónapig tartó etapot, amely során valamivel több, mint egymillió darab törzsrészvényt szerezhet meg. A keret közel 72 százalékát mostanra ki is merítette a vállalat.

A Vertical Group legfeljebb 187,5 millió forintot fordít részvényeinek visszavásárlására június eleje és szeptember vége között. Mostanáig 1,86 millió darab értékpapírt szerzett meg a társaság, nagyjából a rendelkezésre álló keret tizedét kimerítve.

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