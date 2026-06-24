Beleszerelmesedtek önmagukba a magyar cégek: az OTP és a Magyar Telekom jár az élen – de miért jó ez a befektetőknek?

Felpörögtek a nyár elején a sajátrészvény-vásárlások a pesti tőzsdén, az árfolyamot erősítő, részvényesi értéket és az osztalékot is növelő tranzakciókra több tízmilliárd forintot költöttek el a hazai társaságok néhány hét alatt. Az OTP önmaga egyik legnagyobb tulajdonosává vált, a Magyar Telekom árfolyamrekordot döntött saját részvényeinek visszavételének is köszönhetően.

Nem sajnálják a pénzt önmagukra a hazai tőzsdei cégek, az OTP már több mint 30 milliárd forintért vásárolt saját részvéneket / Fotó: LALAKA / Shutterstock

A sajátrészvény-vásárlást (SRV) széles körben alkalmazzák a tőzsdei cégek árfolyamkarbantartásra, az ilyen tranzakciók ugyanis növelik a részvényesi értéket a tőzsdén forgó állomány csökkentése révén. A saját részvényállománynak az osztalék miatt is jelentősége van, a vállalat birtokában lévő részvények után járó összeget is a többi részvényes között osztják fel, vagyis a sajátrészvény-vásárlások az egy részvényre jutó osztalék mértékét is növelik. Az SRV-nek emellett pozitív üzenete is van a piac felé, mivel azt jelzi, hogy a vezetőség alulértékeltnek tartja a papírt az aktuális árfolyamszinten.

Az OTP és a Magyar Telekom 66 milliárd forintért vásárolt be saját részvényeiből

Idén késő tavasszal és júniusban megszaporodtak az ilyen nagybevásárlások a Budapesti Értéktőzsdén is. A visszavásárlások terén két blue chip, az OTP és a Magyar Telekom jár az élen, melyek méretükből adódóan is jelentős összeget fordítanak erre a célra.

A vezető magyar pénzintézet május 22-én, 60 milliárd forintos keretösszeggel kezdte el visszavenni a piacról saját részvényeit, melyekből egy hónap alatt már 31 milliárd forintnyit be is tárazott a hitelező. Az OTP sajátrészvény-állománya mostanra átlépte az öt százalékos küszöböt, a hitelező ezzel önmaga egyik legnagyobb tulajdonosává vált a nyár elején.