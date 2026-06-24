Hasít a Mol, iparkodik a Magyar Telekom
Stagnálás közeli állapotban nyithatnak szerdán a vezető európai részvényindexek, miközben a befektetők az Egyesült Királyság, az eurózóna és Németország kedden közzétett májusi beszerzésimenedzser-index (BMI) adatait elemzik. Mindhárom kompozit index 50 pont alatt maradt, ami gazdasági visszaesést jelez. A brit és a német index ráadásul még romlott is, Európa legnagyobb gazdaságában a 18 havi mélypontot jelentő 48-ra csökkent a fontos mutató értéke.
Eközben a piac Washingtont is árgus szemmel figyeli, ahol Mark Rutte NATO-főtitkár Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal.
Visszafogja a piacok lendületét továbbá az AI-részvényekkel kereskedő befektetők jelentős profitrealizálása is, amely kedden először az ázsiai piacokon söpört végig, majd később az amerikai tőzsdéken is eladási hullámot idézett elő.
A BUX is nagyjából keddi záróértéke magasságában nyitott, a pesti börze vezető indexe 0,2 százalékkal csökkenve, 139 044 ponton rajtolt el, annak dacára, hogy kedden délután az elemzői várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot az MNB.
Az OTP-részvények nagyjából 0,6 százalékkal, 45 010 forintra gyengültek.
A Mol papírjai eközben 1 százalékkal, 3788 forintra drágultak. Ezzel a Mol kezdte a legjobban a napot, a Brent hordónkénti jegyzése 0,9 százalékkal, 76,4 dollár alá esett.
A Richter kurzusa 0,6 százalékkal, 11 860 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom részvényei 2758 forinton startoltak el, ez az árfolyam 0,2 százalékkal múlta felül a papír előző esti záróárát. A telekommunikációs vállalat gigantikus mennyiségben vásárolta saját részvényeit kedden.
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Tovább gyengült a forint. Az eurót már 356 forint közelében jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.