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Hasít a Mol, iparkodik a Magyar Telekom

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Enyhe csökkenéssel kezdte a szerdai kereskedést a BUX. A blue chipek közül a Mol állt az élre a becsengetés után közvetlenül.
Murányi Ernő
2026.06.24, 09:20
Frissítve: 2026.06.24, 09:27

Stagnálás közeli állapotban nyithatnak szerdán a vezető európai részvényindexek, miközben a befektetők az Egyesült Királyság, az eurózóna és Németország kedden közzétett májusi beszerzésimenedzser-index (BMI) adatait elemzik. Mindhárom kompozit index 50 pont alatt maradt, ami gazdasági visszaesést jelez. A brit és a német index ráadásul még romlott is, Európa legnagyobb gazdaságában a 18 havi mélypontot jelentő 48-ra csökkent a fontos mutató értéke.

Mol
Hasít a Mol, iparkodik a Magyar Telekom / Fotó: Vémi Zoltán

Eközben a piac Washingtont is árgus szemmel figyeli, ahol Mark Rutte NATO-főtitkár Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal.

Visszafogja a piacok lendületét továbbá az AI-részvényekkel kereskedő befektetők jelentős profitrealizálása is, amely kedden először az ázsiai piacokon söpört végig, majd később az amerikai tőzsdéken is eladási hullámot idézett elő.

A BUX is nagyjából keddi záróértéke magasságában nyitott, a pesti börze vezető indexe 0,2 százalékkal csökkenve, 139 044 ponton rajtolt el, annak dacára, hogy kedden délután az elemzői várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot az MNB.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP-részvények nagyjából 0,6 százalékkal, 45 010 forintra gyengültek. 

 OTP részvény
OTP részvény11:13:51
Árfolyam: 45 420 HUF +120 / +0,26 %
Forgalom: 5 978 592 920 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai eközben 1 százalékkal, 3788 forintra drágultak. Ezzel a Mol kezdte a legjobban a napot, a Brent hordónkénti jegyzése 0,9 százalékkal, 76,4 dollár alá esett.

 MOL részvény
MOL részvény11:13:13
Árfolyam: 3 754 HUF +4 / +0,11 %
Forgalom: 177 708 514 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter kurzusa 0,6 százalékkal, 11 860 forintra süllyedt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:13:28
Árfolyam: 11 910 HUF -20 / -0,17 %
Forgalom: 413 099 750 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei 2758 forinton startoltak el, ez az árfolyam 0,2 százalékkal múlta felül a papír előző esti záróárát.  A telekommunikációs vállalat gigantikus mennyiségben vásárolta saját részvényeit kedden.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:14:20
Árfolyam: 2 740 HUF -14 / -0,51 %
Forgalom: 236 779 998 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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Tovább gyengült a forint. Az eurót már 356 forint közelében jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.

 

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