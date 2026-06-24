Hamarosan elárasztja a boltokat a magyar dinnye: jó termést várnak a gazdák, kiderült mikor lesz áfacsökkentés

Néhány napon belül nagyobb mennyiségben jelenik meg a boltokban és a piacokon a hazai görög- és sárgadinnye. A szabadföldi magyar dinnye július elején indul, július 5–10. között pedig már országszerte az áruházak kínálatának része lehet.

Fotó: VG

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete arra hívta fel a vásárlók figyelmét, hogy a külföldi áru helyett keressék a hazai dinnyét. A szervezetek szerint a magyar görög- és sárgadinnye friss, jó minőségű termék, ráadásul a termelők várakozásai alapján idén a hozamok is kedvezően alakulhatnak.

A dinnyetermesztők számára az eddigi időjárás összességében kedvezőbb volt, mint egy évvel korábban. A tavaszi fagyok nem okoztak jelentős károkat az ültetvényeken, részben azért, mert Kelet-Magyarországon sok gazdálkodó csak az erősebb lehűlések után ültette ki a növényeket. A szakmai szervezetek így jó termésmennyiségre és kiváló minőségre számítanak.

Az idei szezon első hazai görögdinnyéi a nagyfóliás termesztésből érkeznek: ezek várhatóan június 25-től jelennek meg a piacon. A szabadföldön termesztett magyar görögdinnye július 1-jétől kisebb mennyiségben már elérhető lehet, néhány nappal később pedig várhatóan minden nagyobb üzletlánc kínálatában megjelenik.

Kisebb területen, nagyobb hozammal termesztenek itthon dinnyét Fotó: VG

Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke egy mai sajtótájékoztatón elmondta, Magyarországon 1500 család foglalkozik jelenleg dinnyetermeléssel. Hozzátette: idén mintegy 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét, ami 3-4 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest. A legnagyobb termőterület továbbra is Békés vármegyében található, ahol körülbelül 1300 hektáron foglalkoznak dinnyével. A kelet-magyarországi térségben további 1245 hektárt tesz ki a termőterület, Hevesben 270, Tolnában 265 hektáron termesztenek görögdinnyét.

Szinte valamennyi fontosabb termőtájon kisebb területcsökkenés látható, kivétel Baranya vármegye, ahol idén is mintegy 130 hektárról takaríthatnak be dinnyét a gazdálkodók. A fő termesztőkörzeteken kívül az ország más részein összesen nagyjából 270 hektáron termesztenek görögdinnyét. Göcző Mátyás a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke szerint a termelőknek nagy gondot okoz a csapadékhiány és az aszály. A dinnye előálltítási költségei nem csökkentek, ezért fontos, hogy az áruházlááncok kedvezően viszonyuljanak a magyar dinnyetermelőkhöz.

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