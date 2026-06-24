Hamarosan elárasztja a boltokat a magyar dinnye: jó termést várnak a gazdák, kiderült mikor lesz áfacsökkentés
Néhány napon belül nagyobb mennyiségben jelenik meg a boltokban és a piacokon a hazai görög- és sárgadinnye. A szabadföldi magyar dinnye július elején indul, július 5–10. között pedig már országszerte az áruházak kínálatának része lehet.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete arra hívta fel a vásárlók figyelmét, hogy a külföldi áru helyett keressék a hazai dinnyét. A szervezetek szerint a magyar görög- és sárgadinnye friss, jó minőségű termék, ráadásul a termelők várakozásai alapján idén a hozamok is kedvezően alakulhatnak.
A dinnyetermesztők számára az eddigi időjárás összességében kedvezőbb volt, mint egy évvel korábban. A tavaszi fagyok nem okoztak jelentős károkat az ültetvényeken, részben azért, mert Kelet-Magyarországon sok gazdálkodó csak az erősebb lehűlések után ültette ki a növényeket. A szakmai szervezetek így jó termésmennyiségre és kiváló minőségre számítanak.
Az idei szezon első hazai görögdinnyéi a nagyfóliás termesztésből érkeznek: ezek várhatóan június 25-től jelennek meg a piacon. A szabadföldön termesztett magyar görögdinnye július 1-jétől kisebb mennyiségben már elérhető lehet, néhány nappal később pedig várhatóan minden nagyobb üzletlánc kínálatában megjelenik.
Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke egy mai sajtótájékoztatón elmondta, Magyarországon 1500 család foglalkozik jelenleg dinnyetermeléssel. Hozzátette: idén mintegy 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét, ami 3-4 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest. A legnagyobb termőterület továbbra is Békés vármegyében található, ahol körülbelül 1300 hektáron foglalkoznak dinnyével. A kelet-magyarországi térségben további 1245 hektárt tesz ki a termőterület, Hevesben 270, Tolnában 265 hektáron termesztenek görögdinnyét.
Szinte valamennyi fontosabb termőtájon kisebb területcsökkenés látható, kivétel Baranya vármegye, ahol idén is mintegy 130 hektárról takaríthatnak be dinnyét a gazdálkodók. A fő termesztőkörzeteken kívül az ország más részein összesen nagyjából 270 hektáron termesztenek görögdinnyét. Göcző Mátyás a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke szerint a termelőknek nagy gondot okoz a csapadékhiány és az aszály. A dinnye előálltítási költségei nem csökkentek, ezért fontos, hogy az áruházlááncok kedvezően viszonyuljanak a magyar dinnyetermelőkhöz.
A vevőcsalógató akciókból nem kérünk!
- szögezte le.
A magyar dinnye minőségének javulásában az elmúlt évek fajtaváltása és a termeléstechnológia fejlődése is fontos szerepet játszott. A fogyasztók egyre több magnélküli, illetve kisebb méretű görögdinnyével találkozhatnak a hazai kínálatban, amelyek jobban illeszkednek a változó vásárlói igényekhez - tette hozzá. A szervezet elnöke szerint, a cél ugyanakkor változatlan: a korszerű fajták alkalmazása mellett megőrizni a magyar dinnye jellegzetes, erős ízvilágát.
A Világgazdaság árakkal kapcsolatos kérédére elmondta, hogy legnagyobb görögdinnye termelő országok árai befolyásolják majd a hazai termelői árakat. Azt egyelőre nem lehet megmondani, hogy milyen árak fognak kialakulni. Az viszont biztos - tette hozzá - hogy itthon 250 forint fogyaztói ár alá nem szabad csökkenteni a dinnye árát, mert csak az ennél magasabb árak biztosíthathatják a folyamatos ellátást.
A jelenlegi becslések szerint idén mintegy 160 ezer tonna görögdinnye teremhet Magyarországon. Ennek körülbelül kétharmada a hazai boltokba és piacokra kerülhet, míg a termés egyharmada exportpiacokon találhat vevőre. A magyar dinnye legfontosabb külföldi piacai továbbra is a visegrádi országok, de jelentősebb mennyiség juthat Németországba, a balti államokba és a skandináv országokba is - mondta Süle Katalin.
Kiétért arra is, hogy a sárgadinnye-termőterület eközben tovább bővül. A becslések szerint országszerte mintegy 500 hektáron termesztenek sárga-, illetve zöld húsú fajtákat, a várható hozam pedig elérheti a 16 500 tonnát. A termelők abban bíznak, hogy a kedvezőbb időjárás, a minőségi fejlődés és a fokozatosan széthúzott szezon idén a magyar dinnye számára is erősebb piaci pozíciót hozhat.
Molnár János, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium államtitkára kiemelte, hogy a magyar piacon nagyon magas a hazai termékarány, lefedi a piac több mint 90 százalékát, vagyis elenyésző az import mértéke. Fontosnak nevezet, hogy az ágazat munkaintenzív, vagyis sokaknak ad munkát és versenyképes módon termel. Arra kért mindenkit, hogy keresse és válassza a jó minőségű magyar dinnyét. A Világgazdaság kérdésére az államtitkár elmonda: az áfacsökkentés benne van a Tisza Párt programjában. Hat hete állt fel a kormány, a munka most kezdődőtt el.
Most tekintjük át milyen helyzetben van a költségvetés. A PM augusztus végére tehet az asztalra egy költségvetési módosítót. Akkor derülhet ki, hogy beleférhet-e idén a megígért áfacsökkentés
- mondta az államtitkár, hozzátéve: a cél ettől függetlenül az, hogy majd bevezessék a megígért áfacsökkentést.
Apáti Ferenc, a FruitVeb elnöke a zöldség-gyümölcs ágazatról szólva kiemelte: a termelési volumen és külkereskedelmi teljesítménye. Csökken a termőterület a termékmennyiség. Visszaesik az export, nő az import. Az ágazat nettó importőrré vált. Folyamatosan romlik az önellátottságunk, mely tendenciát a következő öt évben meg kellene változtatni. Ezzel szemben a dinnye egy sikeres terület, hiszen hiába csökkent a termőterület, nőtt a termésátlag. Márpedig, mivel az árakra nincs ráhatásunk, így csak a termésátlag javításával tudunk versenyképesebbé válni. Kitért arra is, hogy a dinnyeteremelők, ahogy az egész ágazat is a szezonális foglalkoztatást erősíti, olyan emberkenek tudnak ilyenkor munkát adni, akik máshol nem tudnak elhelyezkedni. A dinnye ugyanakkor a szürkekereskedelem melegágya, s mint mondta ezért is üdvözölték a kormány áfacsökkentési tervét.