Varga Mihály bejelentése után: drágul az állampapír – az új kormány ezt feladatnak is szabta

Négy hónap után újra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A Monetáris Tanács a keddi kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal csökkentette a kamatot, így az irányadó ráta 6 százalékra süllyedt. A döntés várható volt: a hónapok óta csúcsformában lévő forint és a vártnál lassabb infláció egy ideje már a lazítás irányába terelte a jegybankot. Ez a lépés hatással van az állampapírok piacára is: drágulnak, és ezt feladatként is szabta az új kormány.

Az állampapírok kamatát is érinti a jegybank keddi döntése / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A forint a döntés után gyengülni kezdett, miután Varga Mihály jegybankelnök további nyári kamatvágásokat helyezett kilátásba. A megtakarítások szempontjából pedig van egy fontos hatás: a lakossági állampapírok kamatát mostantól egyszerre két irányból nyomják lefelé.

Az ÁllampapírKalkulátor friss elemzése szerint közben a magyar kockázati felár történelmi mélységbe süllyedt, a tízéves magyar állampapír hozamtöbblete a némettel szemben 220 bázispont alá került, ami a valaha mért szintek alsó tizedébe tartozik. Más szóval a piac már rég beárazta a kamatvágást, a jegybank pedig csak követte azt, amit az adatok és a hozamok addigra megelőlegeztek. Kiemelték, hogy az alapkamat közvetlenül nem a lakossági állampapír kamatát állítja be, de az egész kamatszerkezetet maga után húzza.

A hozam és az ár között állampapírok esetében fordított az összefüggés. Alacsonyabb hozam magasabb árat jelent.

Az állampapírokat is érinti a döntés

Hozzátették, hogy a bankbetétek reagálnak a leggyorsabban, ezek jellemzően szorosan követik az alapkamatot lefelé. Utánuk jönnek a diszkont kincstárjegyek, és velük a BMÁP, amelynek a kamata a kincstárjegyek hozamához van kötve, így a következő kamatfordulóknál tovább csúszhat lejjebb. Az új fix sorozatok, a FixMÁP és a MÁP+ kamatát pedig az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a piaci hozamokhoz igazítja, amelyeket szintén lefelé nyom az alacsonyabb alapkamat. Ez a folyamat amúgy nem most kezdődik: a 7 százalékos FixMÁP-nak már májusban befellegzett, júniusban pedig a BMÁP-ot is elérte a vágás. A mostani döntés ezt a lejtőt teszi meredekebbé.