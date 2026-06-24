Deviza
EUR/HUF355,37 0% USD/HUF313,09 +0,25% GBP/HUF412,88 +0,17% CHF/HUF385,65 0% PLN/HUF82,88 -0,12% RON/HUF67,72 -0,01% CZK/HUF14,66 -0,11% EUR/HUF355,37 0% USD/HUF313,09 +0,25% GBP/HUF412,88 +0,17% CHF/HUF385,65 0% PLN/HUF82,88 -0,12% RON/HUF67,72 -0,01% CZK/HUF14,66 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 426,96 +0,09% MTELEKOM2 740 -0,51% MOL3 760 +0,27% OTP45 420 +0,26% RICHTER11 910 -0,17% OPUS356,5 -0,14% ANY7 940 +0,63% AUTOWALLIS143 +0,35% WABERERS4 700 -2,98% BUMIX9 249,72 -0,05% CETOP4 624,04 -0,44% CETOP NTR2 950,02 -0,24% BUX139 426,96 +0,09% MTELEKOM2 740 -0,51% MOL3 760 +0,27% OTP45 420 +0,26% RICHTER11 910 -0,17% OPUS356,5 -0,14% ANY7 940 +0,63% AUTOWALLIS143 +0,35% WABERERS4 700 -2,98% BUMIX9 249,72 -0,05% CETOP4 624,04 -0,44% CETOP NTR2 950,02 -0,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ural-Brent
különadó
Mol

Még kér az állam a Mol és az orosz olaj hasznából – újabb pofon a kis benzinkutaknak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Módosítja a kormány a különadó szabályait, a törvényjavaslatot már be is terjesztették az Országgyűlés elé. Az előterjesztés sávossá alakítja az orosz Urál és a Brent kőolaj közötti árkülönbözetre kivetett terhet, valamint 2027-re is meghosszabbítja az intézkedést. A változtatások a kormányzat kalkulációi szerint az idei költségvetési egyenleget 6,25 milliárd, jövőre további 15 milliárd forinttal javíthatják. A Mol egyelőre nem reagált.
Lehoczky Milán
2026.06.24, 10:26

Benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, mely kiterjeszti a kőolajtermék-előállító különadóját azzal, hogy sávossá alakítja az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót; a különadót kiterjeszti a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is. A Molra kirótt újabb extraadótól a kormány idén mintegy 6,25 milliárd forint bevételt remél.

tankolás, benzin, benzinkút, üzemanyagárstop, árrésstophatósági ár, hatósági üzemanyagár, Mol
A kieső profit miatt a Mol kénytelen lehet elhalasztani vagy átütemezni a tervezett finomítói korszerűsítéseket. / Fotó: Sipeki Péter

Nagyobb részt követel az állam a Mol nyereségéből

A parlament honlapján olvasható törvényjavaslat szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet, az energiaárak tartós ingadozása, valamint az európai és globális gazdasági folyamatok következtében kialakult piaci bizonytalanság indokolttá teszi a kőolajtermék-előállítót terhelő különadó felülvizsgálatát.

A javaslat kiterjeszti a kőolajtermék-előállító különadóját a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027. adóévre is. 

  • A 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre az adókulcs 50 százalék. 
  • Az 5 amerikai dollár feletti árkülönbözethez továbbra is a 95 százalékos adómérték tartozik.

A törvényjavaslat szerinti változást első alkalommal a 2026. augusztusi havi kötelezettségre kell alkalmazni.

Korábbi közlés szerint az előzetes hatásvizsgálat alapján az intézkedés idén 6,25 milliárd forinttal, jövőre pedig újabb 15 milliárd forinttal javítja a költségvetési egyenleget.

Az adó várhatóan a nagykereskedelmi profitot, azaz a finomítói marzsot csökkenti, így a kiskereskedelmi árakra gyakorolt közvetlen nyomás mérsékelt marad. A kieső profit miatt azonban a Mol kénytelen lehet elhalasztani vagy átütemezni a tervezett finomítói korszerűsítéseket és a zöldenergiás átállást segítő beruházásait is. 

A kis kutak ihatják meg a különadó emelésének levét

Ráadásul, ha a Mol profitabilitása romlik, az ellátásbiztonság fenntartása érdekében szigoríthatja a független benzinkutaknak nyújtott nagykereskedelmi kedvezményeket, ami közvetve elszórt áremelkedéshez vagy kútbezárásokhoz vezethet a kisebb szereplőknél.

Ez nekik egy újabb pofon lehet, mert mint ahogy azt lapunmk is megírta: tiltakozó bezárást hirdetett péntekre sok magyarországi kisbenzinkút. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) hétfői közleménye szerint a Fidesz-kormány által bevezetett, és a Tisza-kormány kormány által meghosszabbított hatósági ár (korábbi nevén védett ár) a magyar családi tulajdonban álló, benzinkutakat üzemeltető kkv-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. 

Ugynakkor a kár enyhítésére a Fidesz-kormány támogatási programot hozott létre, amit a Tisza-kormány, mint jogutód, most nem akar végrehajtani. 

Ezt fejelheti meg augusztustól a különadó megemelése, így áttételesen megemelheti a beszerzési árat, de a fogyasztói árat a piaci verseny és az állami beavatkozás korlátozza, ennél fogva a kis kutak literenkénti tiszta haszna fenntarthatatlanul alacsony szintre, akár 1-3 forintra is csökkenhet, ami már nyilvánvalóan nem fedezi a működési költségeket.

Kapcsolódó

Extraprofitadó

Extraprofitadó
63 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu