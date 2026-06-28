Kifakadt az egyik részvényes: Kína helyett gyártsák Németországban az autókat – így mentene meg 100 ezer embert a munkanélküliségtől Olaf Lies

Alsó-Szászország, ahol a Volkswagen székhelye található, és ahol hat nyugat-németországi összeszerelő üzeméből ötöt üzemeltet, 20 százalékos szavazati részesedéssel rendelkezik a vállalatban.

Mint ismert, a Volkswagenre nyomást gyakorolnak a kínai riválisok, az amerikai importvámok, valamint az európai kereslet csökkenése, ami a cég szerint fenntarthatatlanná teszi üzleti modelljét.

Mit gyártanak Kínában?

A kínai piacspecifikus modellek gyártását a Volkswagen két fő vegyesvállalata, a SAIC-Volkswagen és a FAW-Volkswagen, valamint az elektromos járművekre fókuszáló Volkswagen Anhui leányvállalat koordinálja.

A Volkswagen rendkívül széles, kifejezetten a kínai piacra szabott termékpalettával erősíti pozícióját az országban, amely a legújabb elektromos modellek mellett a hagyományos és hibrid hajtásláncú járművek teljes spektrumát lefedi. Az e-mobilitási offenzíva gerincét a helyben gyártott ID.3, valamint az ID.4 és ID.6 specifikus változatai adják, amit az ID.7 Vizzion szedán és a Volkswagen Anhui által készített, prémium ID. UNYX SUV-család egészít ki.

A belső égésű és hibrid szegmensben a márka olyan népszerű szedánokkal dominál, mint a Lavida, a Sagitar vagy a nyújtott tengelytávú Passat és Magotan, míg a szabadidő-autók kedvelőit a Tiguan L-től a monumentális Talagonig terjedő SUV-kínálat, a családi és sportos vonalat pedig a Viloran egyterű, illetve a klasszikus Golf modellek képviselik.