Jól jártak a lusta befektetők: ott tettek zsebre bődületes hozamokat, ahol ilyenkor már nem is lenne keresnivalójuk

Kirobbanó formában fordulhattak rá a befektetések terén csendesebb nyári időszakra a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) a tengerentúlon, a világszerte kedvelt eszközök hatalmas vagyonugrást hajtottak végre múlt hónapban. A befektetők sok száz milliárd dollárral gyarapodtak májusban.

Nagyot ralizott az amerikai ETF-piac májusban, a befektetők jókora hozamokkal gazdagodhattak / Fotó: Tapati Rinchumrus / Shutterstock

Az amerikai ETF-ekben fialó vagyon 6,3 százalékkal nőtt májusban, ezzel pedig már közelíti a 15,7 ezermilliárd dollárt a költséghatékony, jól diverzifikálható és bőséges választékot kínáló befektetési forma eszközértéke a FactSet adatszolgáltató legújabb kimutatása alapján.

A 930 milliárd dolláros gyarapodás java a gáláns piaci hozamoknak köszönhető, az eszközök felértékelődése 731 milliárd dollárral gazdagította a befektetéseiket ilyen eszközökben tartó megtakarítókat.

Májusban is kitartottak a befektetők az ETF-ek mellett

Utóbbiak maguk sem voltak restek, és a klasszikus tőzsdei bölcsességgel (Sell in May and go away, azaz: adj el májusban és hagyd el a piacot) szemben nagyon is a piacon maradtak, és alaposan bevásárolta az amerikai ETF-ekből.

Múlt hónapban így kis híján 200 milliárd dollár friss tőke érkezett az eszközosztályba, közel 30 milliárd dollárral több, mint április során.

Az ügyfelek változatlanul a részvényes termékeket részesítették előnyben, a 130 milliárd dollár feletti tőkebeáramlás ugyanakkor kisebb súlyt képvisel. Az összes friss megtakarításnak most csak a 65 százaléka érkezett részvény ETF-ekbe szemben az előző havi, 77 százalék feletti aránnyal.

A kötvényes portfóliók iránt ezzel egyidejűleg megnőtt az érdeklődés, a 60 milliárd dollárt meghaladó nettó értékesítés az összes új pénz 30 százalékát adta. Áprilisban még csupán a megtakarítások szűk ötöde vándorolt a kötvény-ETF-ekbe.

A nagyságrenddel kisebb vagyonnal rendelkező kategóriák közül a vegyes portfóliók 4,5 milliárd dollár, az alternatív tőzsdei alapok 4,2 milliárd dollár, a vegyes ETF-ek pedig 878 millió dollár megtakarítást gyűjtöttek be.

A pénzpiaci ETF-ekből ezzel szemben 782 millió dollárt váltottak vissza a tulajdonosok.