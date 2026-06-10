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Jól jártak a lusta befektetők: ott tettek zsebre bődületes hozamokat, ahol ilyenkor már nem is lenne keresnivalójuk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem hallgattak az időtlen tőzsdei bölcsességre, májusban is tetemes összeget helyeztek el az amerikai tőzsdén kereskedett alapokban a megtakarítók. A népszerű eszközök 731 milliárd dollárt termeltek a befektetőknek egyetlen hónap alatt.
K. T.
2026.06.10, 17:30
Frissítve: 2026.06.10, 18:50

Kirobbanó formában fordulhattak rá a befektetések terén csendesebb nyári időszakra a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) a tengerentúlon, a világszerte kedvelt eszközök hatalmas vagyonugrást hajtottak végre múlt hónapban. A befektetők sok száz milliárd dollárral gyarapodtak májusban.

ETF, befektetés, befektetők
Nagyot ralizott az amerikai ETF-piac májusban, a befektetők jókora hozamokkal gazdagodhattak / Fotó: Tapati Rinchumrus / Shutterstock

Az amerikai ETF-ekben fialó vagyon 6,3 százalékkal nőtt májusban, ezzel pedig már közelíti a 15,7 ezermilliárd dollárt a költséghatékony, jól diverzifikálható és bőséges választékot kínáló befektetési forma eszközértéke a FactSet adatszolgáltató legújabb kimutatása alapján.

A 930 milliárd dolláros gyarapodás java a gáláns piaci hozamoknak köszönhető, az eszközök felértékelődése 731 milliárd dollárral gazdagította a befektetéseiket ilyen eszközökben tartó megtakarítókat.

Májusban is kitartottak a befektetők az ETF-ek mellett

Utóbbiak maguk sem voltak restek, és a klasszikus tőzsdei bölcsességgel (Sell in May and go away, azaz: adj el májusban és hagyd el a piacot) szemben nagyon is a piacon maradtak, és alaposan bevásárolta az amerikai ETF-ekből.

Múlt hónapban így kis híján 200 milliárd dollár friss tőke érkezett az eszközosztályba, közel 30 milliárd dollárral több, mint április során.

Az ügyfelek változatlanul a részvényes termékeket részesítették előnyben, a 130 milliárd dollár feletti tőkebeáramlás ugyanakkor kisebb súlyt képvisel. Az összes friss megtakarításnak most csak a 65 százaléka érkezett részvény ETF-ekbe szemben az előző havi, 77 százalék feletti aránnyal.

A kötvényes portfóliók iránt ezzel egyidejűleg megnőtt az érdeklődés, a 60 milliárd dollárt meghaladó nettó értékesítés az összes új pénz 30 százalékát adta. Áprilisban még csupán a megtakarítások szűk ötöde vándorolt a kötvény-ETF-ekbe.

A nagyságrenddel kisebb vagyonnal rendelkező kategóriák közül a vegyes portfóliók 4,5 milliárd dollár, az alternatív tőzsdei alapok 4,2 milliárd dollár, a vegyes ETF-ek pedig 878 millió dollár megtakarítást gyűjtöttek be.

A pénzpiaci ETF-ekből ezzel szemben 782 millió dollárt váltottak vissza a tulajdonosok.

A szektorokat tekintve a technológia, a tartós fogyasztási cikkek, az egészségügy és az ingatlanos kitettséget adó ETF-ek bizonyultak a legnépszerűbbnek, míg a másik póluson, a pénzügyi, egészségügyi, közmű- és energiaszektorból kifelé áramlott a tőke.

Az idei év indulása óta eltelt öt hónap során mindezekkel együtt már bő 843 milliárd dollár vándorolt az Egyesült Államokban kibocsátott tőzsdén kereskedett alapokba.

A nyárelőn a vásárlási kedv mellett a kínlati oldal is számottevően élénkült. A befektetési szolgáltatók 148 új ETF-et indítottak útjára májusban, másfélszer annyit, mint az azt megelőző hónapban.

Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen

Egyre többen keresnek olyan befektetési megoldásokat, amelyek egyszerre átláthatók, költséghatékonyak és hosszabb távon is jól kezelhetők. Az ETF-ek világa azonban mára olyan méretűre nőtt, hogy a megfelelő választás komoly kihívást jelenthet még a tudatos befektetők számára is. Létezik ugyanakkor egy egyszerűen használható, ingyenes online eszköz, amely segít rendet tenni a többezres kínálatban. Megmutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valaki tudatosabban szeretne eligazodni a tőzsdén kereskedett befektetési alapok között.

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