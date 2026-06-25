Deviza
EUR/HUF355,49 -0,14% USD/HUF313,48 -0,03% GBP/HUF412,54 -0,08% CHF/HUF385,51 -0,12% PLN/HUF82,93 -0,12% RON/HUF67,95 -0,07% CZK/HUF14,66 -0,25% EUR/HUF355,49 -0,14% USD/HUF313,48 -0,03% GBP/HUF412,54 -0,08% CHF/HUF385,51 -0,12% PLN/HUF82,93 -0,12% RON/HUF67,95 -0,07% CZK/HUF14,66 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 479,46 +0,45% MTELEKOM2 680 -1,94% MOL3 668 -0,05% OTP45 680 +0,83% RICHTER12 200 +1,64% OPUS347 -3,17% ANY7 920 +0,51% AUTOWALLIS143,5 -1,05% WABERERS4 600 -7,61% BUMIX9 280,7 -0,13% CETOP4 557,6 -1,44% CETOP NTR2 936,52 +0,73% BUX139 479,46 +0,45% MTELEKOM2 680 -1,94% MOL3 668 -0,05% OTP45 680 +0,83% RICHTER12 200 +1,64% OPUS347 -3,17% ANY7 920 +0,51% AUTOWALLIS143,5 -1,05% WABERERS4 600 -7,61% BUMIX9 280,7 -0,13% CETOP4 557,6 -1,44% CETOP NTR2 936,52 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kriptodeviza
befektetés
bitcoin
árfolyam

Szabadesésben a bitcoin, a befektetők menekülnek, a piac kivár – így árazta az iráni konfliktus a kriptodevizát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rég nem látott mélységekben az elsőszámú kriptoeszköz. A bitcoin árfolyama 60 000 dollár alatt tanyázik, a befektetői bizalom pedig megcsappant az elmúlt hetekben.
VG
2026.06.25, 11:48

Továbbra is lejtmenetben halad az elsőszámú kriptodeviza. A Bitcoin 60 000 dollár alá történő visszaesése ismét felszínre hozott egy olyan félelmet, amely az elmúlt két évben többnyire hiányzott a kriptopiacról: mi történik akkor, ha a piac legnagyobb vásárlója nyomás alá kerül éppen akkor, amikor a lakossági befektetők elveszítik érdeklődésüket?

Bitcoin,Gold,Coin,And,Defocused,Chart,Background.,Virtual,Cryptocurrency,Concept. kriptobányász
Rég nem látott mélységben a bitcoin árfolyama / Fotó: Shutterstock

A kriptoeszköz szerdán áttörte az egyik fontos technikai támaszszintet, a befektetők pedig egyre nagyobb aggodalommal figyelik a Michael Saylor nevéhez köthető Strategy Inc. finanszírozási modelljét, valamint a lakossági befektetők általános visszavonulását. Utóbbiak közül sokan figyelmüket – és tőkéjüket – inkább a mesterséges intelligenciával foglalkozó részvények felé irányították, amelyek egy kis ralit átélve lényegében továbbra is felszálló ágban vannak – írta a Bloomberg.

A CoinGlass adatai alapján az elmúlt 24 órában közel 800 millió dollárnyi long kriptopozíciót likvidáltak. A visszaesés ráadásul megelőzi a pénteki, mintegy 10 milliárd dollár névértékű bitcoin-opció negyedéves lejáratát.

Két éve nem járt ilyen mélyen a bitcoin

A bitcoin árfolyama egy ponton 5,4 százalékot esett, egészen 59 023 dollárig zuhant, ami 2024 októbere óta a legalacsonyabb szint. Legutóbb június elején került 60 000 dollár alá a jegyzés. A Strategy törzsrészvényei sorozatban hatodik kereskedési napon estek, és 2024 februárja óta nem látott mélypontra süllyedtek. A vállalat elsőbbségi részvényeinek effektív hozama eközben megközelítette a 14 százalékot.

Korábban a lakossági befektetők rendszerint agresszíven vásároltak a jelentősebb piaci visszaesések idején, miközben a Strategy végső menedék vevőként lépett fel, és rendszeresen bocsátott ki törzsrészvényeket és elsőbbségi értékpapírokat annak érdekében, hogy további Bitcoin-vásárlásokat finanszírozzon. A tőzsdén kereskedett Bitcoin ETF-ek vásárlói egy újabb támaszt jelentettek a piac számára, azonban azok közül, akik jóval magasabb árfolyamokon léptek be, ma már sokan veszteségben vannak. Emiatt kisebb az esélye annak, hogy további veszteségeket vállaljanak vagy növeljék kitettségüket.

A jelenlegi piaci környezetben az intézményi befektetési narratíva is egyre nehezebben védhető. A bitcoin a közel-keleti konfliktus idején sem bizonyult megbízható portfóliófedezeti eszköznek, ami gyengítette azt a diverzifikációs érvet, amely korábban számos intézményi befektetőt vonzott az kriptókhoz. Ahelyett, hogy portfólióbiztosításként viselkedett volna, sokszor inkább egy újabb, rendkívül volatilis kockázati eszközként mozgott.

Elvesztette menedék szerepét

„Ahogy a kamatpálya egyre távolabb kerül egy esetleges kamatcsökkentés lehetőségétől, az negatívan érinti a bitcoin infláció elleni fedezeti szerepéről szóló befektetési narratívát” – emelte ki Stephane Ouellette, az FRNT Financial vezérigazgatója a Bloombergnek.

Eközben a befektetők egyre inkább a Strategy finanszírozási modelljén belül jelentkező feszültségek jeleit figyelik. A bitcoin hosszan tartó gyengülése következtében a vállalat mérlegében több milliárd dollárnyi nem realizált veszteség halmozódott fel, ami kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy képes lesz-e továbbra is a piac által megszokott ütemben finanszírozni vásárlásait.

A kriptopiac ma már szokatlanul érzékenyen reagál a Strategyvel kapcsolatos fejleményekre. Bár a társaság egy közelmúltbeli, a piaci félelmeket felerősítő értékesítést követően ismét vásárlásokba kezdett, a finanszírozási struktúrájával kapcsolatos aggodalmak fokozódtak, miközben elsőbbségi értékpapírjai nyomás alá kerültek. A vállalat részvényeinek árfolyama szerdán egészen 79,85 dollárig süllyedt, tovább mélyítve azt az esést, amelyet sok befektető a vállalat bitcoin-felhalmozási stratégiájának fenntarthatóságáról szóló bizalmi szavazásként értelmez. Ahogy az ezekbe az értékpapírokba vetett bizalom romlik, a kereskedők attól tartanak, hogy a Strategy képessége arra, hogy a kriptopiac legnagyobb nettó vásárlójaként működjön, egyre inkább korlátozottá válhat.

Jelenleg a kriptopiac egyre nagyobb mértékben függ az intézményi tőkétől, éppen abban a pillanatban, amikor az intézményi befektetők meggyőződése is komoly próbatétel elé kerül.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu