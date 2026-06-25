Szabadesésben a bitcoin, a befektetők menekülnek, a piac kivár – így árazta az iráni konfliktus a kriptodevizát
Továbbra is lejtmenetben halad az elsőszámú kriptodeviza. A Bitcoin 60 000 dollár alá történő visszaesése ismét felszínre hozott egy olyan félelmet, amely az elmúlt két évben többnyire hiányzott a kriptopiacról: mi történik akkor, ha a piac legnagyobb vásárlója nyomás alá kerül éppen akkor, amikor a lakossági befektetők elveszítik érdeklődésüket?
A kriptoeszköz szerdán áttörte az egyik fontos technikai támaszszintet, a befektetők pedig egyre nagyobb aggodalommal figyelik a Michael Saylor nevéhez köthető Strategy Inc. finanszírozási modelljét, valamint a lakossági befektetők általános visszavonulását. Utóbbiak közül sokan figyelmüket – és tőkéjüket – inkább a mesterséges intelligenciával foglalkozó részvények felé irányították, amelyek egy kis ralit átélve lényegében továbbra is felszálló ágban vannak – írta a Bloomberg.
A CoinGlass adatai alapján az elmúlt 24 órában közel 800 millió dollárnyi long kriptopozíciót likvidáltak. A visszaesés ráadásul megelőzi a pénteki, mintegy 10 milliárd dollár névértékű bitcoin-opció negyedéves lejáratát.
Két éve nem járt ilyen mélyen a bitcoin
A bitcoin árfolyama egy ponton 5,4 százalékot esett, egészen 59 023 dollárig zuhant, ami 2024 októbere óta a legalacsonyabb szint. Legutóbb június elején került 60 000 dollár alá a jegyzés. A Strategy törzsrészvényei sorozatban hatodik kereskedési napon estek, és 2024 februárja óta nem látott mélypontra süllyedtek. A vállalat elsőbbségi részvényeinek effektív hozama eközben megközelítette a 14 százalékot.
Korábban a lakossági befektetők rendszerint agresszíven vásároltak a jelentősebb piaci visszaesések idején, miközben a Strategy végső menedék vevőként lépett fel, és rendszeresen bocsátott ki törzsrészvényeket és elsőbbségi értékpapírokat annak érdekében, hogy további Bitcoin-vásárlásokat finanszírozzon. A tőzsdén kereskedett Bitcoin ETF-ek vásárlói egy újabb támaszt jelentettek a piac számára, azonban azok közül, akik jóval magasabb árfolyamokon léptek be, ma már sokan veszteségben vannak. Emiatt kisebb az esélye annak, hogy további veszteségeket vállaljanak vagy növeljék kitettségüket.
A jelenlegi piaci környezetben az intézményi befektetési narratíva is egyre nehezebben védhető. A bitcoin a közel-keleti konfliktus idején sem bizonyult megbízható portfóliófedezeti eszköznek, ami gyengítette azt a diverzifikációs érvet, amely korábban számos intézményi befektetőt vonzott az kriptókhoz. Ahelyett, hogy portfólióbiztosításként viselkedett volna, sokszor inkább egy újabb, rendkívül volatilis kockázati eszközként mozgott.
Elvesztette menedék szerepét
„Ahogy a kamatpálya egyre távolabb kerül egy esetleges kamatcsökkentés lehetőségétől, az negatívan érinti a bitcoin infláció elleni fedezeti szerepéről szóló befektetési narratívát” – emelte ki Stephane Ouellette, az FRNT Financial vezérigazgatója a Bloombergnek.
Eközben a befektetők egyre inkább a Strategy finanszírozási modelljén belül jelentkező feszültségek jeleit figyelik. A bitcoin hosszan tartó gyengülése következtében a vállalat mérlegében több milliárd dollárnyi nem realizált veszteség halmozódott fel, ami kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy képes lesz-e továbbra is a piac által megszokott ütemben finanszírozni vásárlásait.
A kriptopiac ma már szokatlanul érzékenyen reagál a Strategyvel kapcsolatos fejleményekre. Bár a társaság egy közelmúltbeli, a piaci félelmeket felerősítő értékesítést követően ismét vásárlásokba kezdett, a finanszírozási struktúrájával kapcsolatos aggodalmak fokozódtak, miközben elsőbbségi értékpapírjai nyomás alá kerültek. A vállalat részvényeinek árfolyama szerdán egészen 79,85 dollárig süllyedt, tovább mélyítve azt az esést, amelyet sok befektető a vállalat bitcoin-felhalmozási stratégiájának fenntarthatóságáról szóló bizalmi szavazásként értelmez. Ahogy az ezekbe az értékpapírokba vetett bizalom romlik, a kereskedők attól tartanak, hogy a Strategy képessége arra, hogy a kriptopiac legnagyobb nettó vásárlójaként működjön, egyre inkább korlátozottá válhat.
Jelenleg a kriptopiac egyre nagyobb mértékben függ az intézményi tőkétől, éppen abban a pillanatban, amikor az intézményi befektetők meggyőződése is komoly próbatétel elé kerül.