Szabadesésben a bitcoin, a befektetők menekülnek, a piac kivár – így árazta az iráni konfliktus a kriptodevizát

Továbbra is lejtmenetben halad az elsőszámú kriptodeviza. A Bitcoin 60 000 dollár alá történő visszaesése ismét felszínre hozott egy olyan félelmet, amely az elmúlt két évben többnyire hiányzott a kriptopiacról: mi történik akkor, ha a piac legnagyobb vásárlója nyomás alá kerül éppen akkor, amikor a lakossági befektetők elveszítik érdeklődésüket?

Rég nem látott mélységben a bitcoin árfolyama / Fotó: Shutterstock

A kriptoeszköz szerdán áttörte az egyik fontos technikai támaszszintet, a befektetők pedig egyre nagyobb aggodalommal figyelik a Michael Saylor nevéhez köthető Strategy Inc. finanszírozási modelljét, valamint a lakossági befektetők általános visszavonulását. Utóbbiak közül sokan figyelmüket – és tőkéjüket – inkább a mesterséges intelligenciával foglalkozó részvények felé irányították, amelyek egy kis ralit átélve lényegében továbbra is felszálló ágban vannak – írta a Bloomberg.

A CoinGlass adatai alapján az elmúlt 24 órában közel 800 millió dollárnyi long kriptopozíciót likvidáltak. A visszaesés ráadásul megelőzi a pénteki, mintegy 10 milliárd dollár névértékű bitcoin-opció negyedéves lejáratát.

Két éve nem járt ilyen mélyen a bitcoin

A bitcoin árfolyama egy ponton 5,4 százalékot esett, egészen 59 023 dollárig zuhant, ami 2024 októbere óta a legalacsonyabb szint. Legutóbb június elején került 60 000 dollár alá a jegyzés. A Strategy törzsrészvényei sorozatban hatodik kereskedési napon estek, és 2024 februárja óta nem látott mélypontra süllyedtek. A vállalat elsőbbségi részvényeinek effektív hozama eközben megközelítette a 14 százalékot.

Korábban a lakossági befektetők rendszerint agresszíven vásároltak a jelentősebb piaci visszaesések idején, miközben a Strategy végső menedék vevőként lépett fel, és rendszeresen bocsátott ki törzsrészvényeket és elsőbbségi értékpapírokat annak érdekében, hogy további Bitcoin-vásárlásokat finanszírozzon. A tőzsdén kereskedett Bitcoin ETF-ek vásárlói egy újabb támaszt jelentettek a piac számára, azonban azok közül, akik jóval magasabb árfolyamokon léptek be, ma már sokan veszteségben vannak. Emiatt kisebb az esélye annak, hogy további veszteségeket vállaljanak vagy növeljék kitettségüket.