Hatalmas bejelentést tett Kapitány István: megnyílt a másfél milliárd eurós pályázat – ötezer megawattnyi új erőmű előtt nyitják meg az utat
Hatalmas fejlesztés indul a magyar villamosenergia-hálózaton – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán.
A tárcavezető közölte: megnyílt az a korábban már bejelentett, másfél milliárd euró értékű fejlesztési program, amely európai uniós forrásból valósul meg, és a magyar villamosenergia-hálózat korszerűsítését, illetve megerősítését szolgálja.
Kiemelte, hogy a villamos energia szerepe évről évre növekszik. Nemcsak az ipari termelésben, hanem
- a közlekedésben,
- a közműszolgáltatásokban,
valamint az épületek fűtésében és hűtésében is egyre nagyobb az elektromos energia jelentősége.
A miniszter szerint az energiaigény növekedésével párhuzamosan elengedhetetlenné válik egy korszerű és megbízható villamosenergia-hálózat kiépítése, amely képes kiszolgálni a megújuló energiaforrások gyors terjedését is.
Ötezer megawattnyi új kapacitás csatlakozhat
Kapitány István hangsúlyozta, hogy a villamosenergia-hálózat az energiarendszer számára ugyanazt a szerepet tölti be, mint az úthálózat a közlekedésben: hiába jelennek meg új „járművek”, vagyis új erőművek, ha a hálózat nem képes fogadni az általuk termelt energiát.
A most megnyíló program egyik legfontosabb eredménye, hogy csaknem ötezer megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás csatlakozhat majd a magyar villamosenergia-rendszerhez.
A fejlesztéseknek köszönhetően könnyebbé válhat új naperőművek, szélerőművek és más korszerű energiatermelő létesítmények hálózati integrációja is.
Kapitány István: okosmérők is érkeznek a háztartásokba
A beruházási program nemcsak a nagyfeszültségű hálózat fejlesztéséről szól. A miniszter elmondta, hogy
a pályázat részeként okosmérők telepítésére is lehet támogatást igényelni, amelyek segítségével a háztartások pontosabban követhetik és tervezhetik energiafelhasználásukat.
Kapitány István szerint a 2030-ig megvalósuló hálózatfejlesztések jelentős lépést jelentenek a magyar energiarendszer korszerűsítésében, a hazai energiatermelés diverzifikálásában, valamint egy tisztább, biztonságosabb és gazdaságosabb energiaellátás megteremtésében.
A miniszter úgy fogalmazott: a jövő energiarendszere nagyobb biztonságot és több lehetőséget jelent Magyarország számára, ezen dolgozik a kormány a most induló fejlesztési programmal.
Paradigmaváltásra van szükség az energiahálózatok működtetésében
A most bejelentett fejlesztések jelentőségét jól mutatja, hogy Balasa Levente, a Siemens Zrt. Smart Infrastructure üzletágának vezetője korábban a Világgazdaság hasábjain arra figyelmeztetett: a villamosenergia-hálózatokra soha nem látott terhelés hárul. Az elektromos közlekedés terjedése, az adatközpontok energiaigényének növekedése és a megújuló energiaforrások gyors térnyerése miatt a hálózati kapacitásokat bő egy évtized alatt gyakorlatilag meg kell duplázni.
A szakember szerint a hagyományos hálózatüzemeltetési módszerek már nem lesznek elegendők. A decentralizált energiatermelés, a kétirányú energiaáramlás és az egyre összetettebb rendszerek miatt a jövő villamosenergia-hálózata csak intelligens, digitalizált és egyre inkább autonóm működéssel tudja biztosítani a stabil és biztonságos energiaellátást.