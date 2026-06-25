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Kapitány István

Hatalmas bejelentést tett Kapitány István: megnyílt a másfél milliárd eurós pályázat – ötezer megawattnyi új erőmű előtt nyitják meg az utat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A gazdasági és energetikai miniszer szerint új szakaszába lépett a magyar villamosenergia-hálózat fejlesztése: megnyílt az a másfél milliárd eurós európai uniós finanszírozású pályázat, amely a hálózat korszerűsítését és bővítését szolgálja. Kapitány István elmondta, hogy a program révén csaknem ötezer megawattnyi új, döntően megújuló energiatermelő kapacitás csatlakozhat a rendszerhez, valamint okosmérők telepítésére is lehetőség nyílik.
VG
2026.06.25, 12:37
Frissítve: 2026.06.25, 12:45

Hatalmas fejlesztés indul a magyar villamosenergia-hálózaton – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter
Kapitány István / Fotó: AFP

A tárcavezető közölte: megnyílt az a korábban már bejelentett, másfél milliárd euró értékű fejlesztési program, amely európai uniós forrásból valósul meg, és a magyar villamosenergia-hálózat korszerűsítését, illetve megerősítését szolgálja.

Kiemelte, hogy a villamos energia szerepe évről évre növekszik. Nemcsak az ipari termelésben, hanem

  • a közlekedésben,
  • a közműszolgáltatásokban,

valamint az épületek fűtésében és hűtésében is egyre nagyobb az elektromos energia jelentősége.

A miniszter szerint az energiaigény növekedésével párhuzamosan elengedhetetlenné válik egy korszerű és megbízható villamosenergia-hálózat kiépítése, amely képes kiszolgálni a megújuló energiaforrások gyors terjedését is.

Ötezer megawattnyi új kapacitás csatlakozhat

Kapitány István hangsúlyozta, hogy a villamosenergia-hálózat az energiarendszer számára ugyanazt a szerepet tölti be, mint az úthálózat a közlekedésben: hiába jelennek meg új „járművek”, vagyis új erőművek, ha a hálózat nem képes fogadni az általuk termelt energiát.

A most megnyíló program egyik legfontosabb eredménye, hogy csaknem ötezer megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás csatlakozhat majd a magyar villamosenergia-rendszerhez.

A fejlesztéseknek köszönhetően könnyebbé válhat új naperőművek, szélerőművek és más korszerű energiatermelő létesítmények hálózati integrációja is.

Kapitány István: okosmérők is érkeznek a háztartásokba

A beruházási program nemcsak a nagyfeszültségű hálózat fejlesztéséről szól. A miniszter elmondta, hogy

a pályázat részeként okosmérők telepítésére is lehet támogatást igényelni, amelyek segítségével a háztartások pontosabban követhetik és tervezhetik energiafelhasználásukat.

Kapitány István szerint a 2030-ig megvalósuló hálózatfejlesztések jelentős lépést jelentenek a magyar energiarendszer korszerűsítésében, a hazai energiatermelés diverzifikálásában, valamint egy tisztább, biztonságosabb és gazdaságosabb energiaellátás megteremtésében.

A miniszter úgy fogalmazott: a jövő energiarendszere nagyobb biztonságot és több lehetőséget jelent Magyarország számára, ezen dolgozik a kormány a most induló fejlesztési programmal.

Paradigmaváltásra van szükség az energiahálózatok működtetésében

A most bejelentett fejlesztések jelentőségét jól mutatja, hogy Balasa Levente, a Siemens Zrt. Smart Infrastructure üzletágának vezetője korábban a Világgazdaság hasábjain arra figyelmeztetett: a villamosenergia-hálózatokra soha nem látott terhelés hárul. Az elektromos közlekedés terjedése, az adatközpontok energiaigényének növekedése és a megújuló energiaforrások gyors térnyerése miatt a hálózati kapacitásokat bő egy évtized alatt gyakorlatilag meg kell duplázni.

A szakember szerint a hagyományos hálózatüzemeltetési módszerek már nem lesznek elegendők. A decentralizált energiatermelés, a kétirányú energiaáramlás és az egyre összetettebb rendszerek miatt a jövő villamosenergia-hálózata csak intelligens, digitalizált és egyre inkább autonóm működéssel tudja biztosítani a stabil és biztonságos energiaellátást.

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