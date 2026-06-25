Vége, mindentől szabadul az ország legnagyobb kereskedelmi lánca: megvan, ki veszi át a csaknem 500 boltot – egy barkácslánc a háttérben
Racionalizálás és költségcsökkentés, koncentráltabb fókusz néhány kiemelt piacra. E néhány szóval foglalható össze, hogy az utóbbi években miért zárja be sorra közép- és dél-európai üzleteit a Carrefour. A napokban jelent meg a hír – melyről lapunk is beszámolt –, hogy a román versenyhatóság jóváhagyta azt a 823 millió eurós tranzakciót, mely során a Carrefour Romania 478 üzletből álló bolthálózatát a Dedeman barkácsláncot tulajdonló Pavăl Holdingnak adja el. Ám a romániai boltok értékesítése is egy hosszabb átalakulási folyamat része lehet, ugyanis a Carrefour 2025 elején elindított portfólió-felülvizsgálatának célja, hogy jelenlétüket elsősorban a franciaországi, spanyolországi és brazíliai piacon erősítsék.
Sorra adja fel pozícióit Közép- és Dél-Európában a Carrefour
A racionalizálás keretében az elmúlt időszakban több országban is megindult a kivonulási folyamat. Olaszországban például 2025-ben a Carrefour teljes helyi üzletágát eladta a NewPrinces Groupnak, az egyik legnagyobb olasz élelmiszergyártó vállalkozásnak. Noha a francia kiskereskedelmi lánc 1188 üzletet működtetett az országban, ám az évek során nem tudott tartós nyereségességet elérni az erősen széttagolt olasz piacon.
A vállalat korábban több közel-keleti és ázsiai piacról is kivonult vagy franchise-megoldásokkal csökkentette jelenlétét. A mostani közép-európai boltbezárások valószínűsíthetően ugyanezen stratégiának köszönhetők, azaz a jövőben kevesebb országban, de nagyobb piaci súllyal kíván működni a cég.
A Carrefour Lengyelországban sem tudott olyan domináns és nyereséges pozíciót elérni, mint Nyugat-Európában.
Többek közt a Biedronka és a Lidl térnyerése is jelentősen hozzájárult, hogy a francia kiskereskedelmi óriás az évek során folyamatosan veszteségeket volt kénytelen elkönyvelni. Így a konzekvenciákat levonva az elmúlt években megkezdték a lengyelországi bolthálózat leépítését is, és a korábbi közel 800-ról 700 közelébe csökkentették üzleteik számát.
Tavaly a globális portfólió tisztítása jegyében a Carrefour megbízta a J.P. Morgan bankot lengyelországi érdekeltségeinek, köztük több száz üzletének és több tucat bevásárlóközpontjának értékesítésével.
A lehetséges felvásárlók között jelenleg a legpotensebbnek a Biedronkát birtokló Jeronimo Martins csoport tűnik.
Kétségtelen, hogy a lengyel kormány is fantáziát látohatott a Carrefour-egységek átvátelében, ugyanis az agrárminisztérium azt javasolta, vásárolják fel a francia kiskereskedelmi lánc érdekeltségeit, hogy egy óriási állami tulajdonú élelmiszer-kiskereskedelmi hálózatot hozzanak létre. Ez a terv végül nem valósult meg. A Business Insider Polska információi szerint a Biedronka mellett az ukrán tulajdonú Silpo (Fozzy Group) tűnik befutónak a bolthelyiségek átvételében.
Ott erősít a Carrefour, ahol egyébként is meghatározó szereplő a kiskereskedelmi piacon
A Carrefour vezetése igyekszik bizonygatni, hogy a régió országaiból való kivonulások nem a cég válságát jelzik, sokkal inkább egy tudatos tőkekoncentrációs stratégia részei. Ezzel összhangban a francia kiskereskedelmi óriás 2030-ig szóló, megújított stratégiájában azt hangsúlyozza, hogy a fókusz a globális portfólió átszervezésével kizárólag a három legfontosabb piacára –
- Franciaországra,
- Spanyolországra
- és Brazíliára
– koncentrál, ugyanis e három ország adja a vállalat konszolidált árbevételének megközelítőleg 85 százalékát.
Céljuk továbbá 2030-ig, hogy Franciaroszágban elérjék a 25 százalékos piaci részesedést, Spanyolországban stabilizálják előkelő (2. hely) piaci pozíciójukat, illetve, hogy Brazíliában elérjék a 20 százalékos piaci részesedést, ennek érdekében 70 új üzlet megnyitását tervezik.