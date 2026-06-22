Hiába fenyegetőzött Irán a Hormuzi-szoros lezárásával, tovább zuhan az olaj ára

A Brent típusú nyersolaj ára több mint két százalékkal, hordónként 78,89 dollárra csökkent, miután az Egyesült Államok és Irán magas rangú tisztviselői Svájcban lezárták tárgyalásaik első fordulóját. A piacok a hét elején még az ellátási zavarok elmélyülésétől tartottak, ezért a Brent árfolyama rövid időre 82,30 dollárig emelkedett – adta hírül a Reuters.

Az amrekai-iráni bejelentés hatására csökkenni kezdett a Brent ára. / Fotó: Stringer

Egyből meglátszik a Brent jegyzési árán a béketárgyalások részeredménye

Az aggodalmakat Donald Trump amerikai elnök kemény hangvételű figyelmeztetései, valamint Irán bejelentése táplálta, amely szerint ismét lezárta a Hormuzi-szorost. A világ egyik legfontosabb tengeri szállítási útvonalán vasárnap látványosan visszaesett az áthaladó hajók száma.

A hangulat azonban gyorsan megváltozott, ugyanis a svájci tárgyalások végén Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter közölte, hogy országa mentességet kapott az olaj- és petrolkémiai export egy részére, emellett hozzáférhet befagyasztott pénzügyi eszközei egy részéhez, valamint Iránban megkezdődhet egy újjáépítési és fejlesztési program is.

Piaci elemzők szerint az enyhülés hosszabb távon akár napi 1,5 millió hordó iráni nyersolajat is visszaterelhet a nemzetközi piacokra.

Ugyanakkor a kereslet növekedése jelenleg visszafogott, így a többletkínálat érdemben javíthatja az ellátási helyzetet.

Az elmúlt héten a kőolaj világpiaci ára már több mint nyolc százalékkal csökkent, ezért a befektetők arra számítanak, hogy a Perzsa-öbölben feltorlódott szállítmányok fokozatosan eljuthatnak a vevőkhöz, illetve úgy vélik, hogy az amerikai szankciók esetleges enyhítése is új exportlehetőségeket nyithat Irán számára.

Mozgolódnak az öböl-államok

Hamid Bovard, az iráni állami olajtársaság vezetője arról számolt be, hogy eddig több mint 25 millió hordó iráni olaj haladt át a virtuális blokádvonalon. Közben

az Egyesült Arab Emírségek,

Kuvait

és Irak

is növelte kínálatát, illetve Bagdad is jelezte, fokozatosan napi 4,2–4,3 millió hordóra emelné kitermelését.

Ám a piacok egyelőre továbbra is óvatosak, hiszen a jelenlegi, hatvan napra meghosszabbított tűzszünet még mindig igen törékenynek tűnik. Libanonban a hétvégén újabb izraeli légicsapások követeltek emberéleteket, ami arra emlékezteti a befektetőket, hogy a Közel-Keleten bármikor újra kiéleződhet a helyzet. A következő hetekben az olajpiac árgus szemekkel figyeli, hogy Washington és Teherán egyeztetései tartós megállapodáshoz vezetnek-e, vagy marad a bizonytalanság.