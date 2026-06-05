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cseh korona
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deviza
kamatemelés

Fogd meg a söröm, szólt oda a cseh korona a forintnak – valami készül Prágában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Miközben a Budapesten még a kamatvágás van napirenden, Prágában már akár júniusban kamatot emelhetnek. A várakozás megbolondította a csek korona és a magyar forint jegyzését. A régiós szkanderben most a csehek állnak jobban. Az euróval szemben a forint keményebb.
Faragó József
2026.06.05, 16:42
Frissítve: 2026.06.05, 17:02

Akár már június közepén kamatemelésről dönthetnek a cseh jegybankárok. A piaci várakozás a forinttal szemben nagyon, az euróval szemben csak kissé erősítette meg a cseh koronát. 

kamatemelés
Kamatemelésre készülnek Prágában / Fotó: AFP

Rég ugrott ekkorát a forinttal szemben a cseh korona 

A cseh korona öt hónapja nem látott szintre erősödött az euróval szemben, és a forinttal szemben is rég produkált ilyen szép megfutást. A forinttal szemben még csak másfél hetes csúcsokat tesztel, de folytatása következhet, ha a két ország kamatai az ellenkező irányba tartanak.

A befektetők már a cseh kamatemelést kezdték el árazni.

A cseh jegybankárok június 18-án tartanak kamatdöntő ülést, s határidős piaci árazás alapján negyedszázalékos kamatemelés a várakozás.  

A legfrissebb cseh makroadatok a vártnál lassabb általános inflációt mutattak, miközben a bérnövekedés erőteljesebb gyorsulása rávilágított a tartós belföldi árkockázatokra.

A legfrissebb inflációs adatok enyhíthették a jegybankra nehezedő nyomást

– mondta Jaromir Gec, a Komercni Banka elemzője. A monetáris politika szigorítása szerinte nem zárható ki az év hátralévő részében, tekintettel 

  • a drágább üzemanyagok másodlagos árhatásának növekvő kockázatára, 
  • a gyorsuló bérnövekedésre 
  • és a fiskális politika további lazítására.

A cseh irányadó ráta 3,50 százalék, messze elmarad a 6,25 százalékos magyar jegybanki alapkamattól, vagyis a kamatkülönbözetre játszó carry spekulánsok szemében a forint vonzó kamatelőnnyel rendelkezik. Mégis március eleje óta a 16 fölötti szintekről 15 alá süllyedt a korona-forint kurzus. 

A jelenlegi 14,7 körüli jegyzés öt éve nem látott szintet jelent.  

A korona azért erősödik:

  • mert a cseh korona piacán három kamatemelést is elképzelhetőnek tartanak ebben az évben az elemzők,
  • míg a forintpiacon a kamatvágás van napirenden.

Ennek fényében 

a régióban átrendeződhetnek a portfóliók.

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Az euróval szemben nagyobbat dobbantott a forint

A két régiós deviza egymás közti szkanderezése eddig nem vetült ki az euróval szembeni jegyzésekre, ott mindkét fizetőeszköz jól tartja magát. Tágabb horizonton az látszik:

  • amíg a cseh korona két-három éves szinteket tört le tavasszal,
  • addig a magyar forint ötévest támaszokat reccsentett. 
EUR / CZK árfolyam
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Kamatemelésre várnak a carry spekulánsok

Az úgynevezett carry trade ügylet esetében a bankbetét és a bankhitel párosa a kiindulópont. Ahogy a betétes kamatra tarthat igényt – a kölcsönvevő pedig tartozik is vele –, úgy a devizapiacon is kamatot fizetünk és kamatot kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra. 

Aki magyar forintot vesz cseh korona ellenében, az a forint- és a koronakamat különbözetét nyereségként könyveli el,

ami enyhítheti az árfolyammozgás veszteségét, vagy megfejelheti a profitját. 

A carry spekulánsok most arra számítanak, hogy a prágai jegybankárok csökkentik a cseh korona kamathátrányát a forinttal szemben.

Veszik a koronát, arra várva, hogy akár több kamatemelés is következhet egymás után. 

 

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