Fogd meg a söröm, szólt oda a cseh korona a forintnak – valami készül Prágában

Akár már június közepén kamatemelésről dönthetnek a cseh jegybankárok. A piaci várakozás a forinttal szemben nagyon, az euróval szemben csak kissé erősítette meg a cseh koronát.

Kamatemelésre készülnek Prágában / Fotó: AFP

Rég ugrott ekkorát a forinttal szemben a cseh korona

A cseh korona öt hónapja nem látott szintre erősödött az euróval szemben, és a forinttal szemben is rég produkált ilyen szép megfutást. A forinttal szemben még csak másfél hetes csúcsokat tesztel, de folytatása következhet, ha a két ország kamatai az ellenkező irányba tartanak.

A befektetők már a cseh kamatemelést kezdték el árazni.

A cseh jegybankárok június 18-án tartanak kamatdöntő ülést, s határidős piaci árazás alapján negyedszázalékos kamatemelés a várakozás.

A legfrissebb cseh makroadatok a vártnál lassabb általános inflációt mutattak, miközben a bérnövekedés erőteljesebb gyorsulása rávilágított a tartós belföldi árkockázatokra.

A legfrissebb inflációs adatok enyhíthették a jegybankra nehezedő nyomást

– mondta Jaromir Gec, a Komercni Banka elemzője. A monetáris politika szigorítása szerinte nem zárható ki az év hátralévő részében, tekintettel

a drágább üzemanyagok másodlagos árhatásának növekvő kockázatára,

a gyorsuló bérnövekedésre

és a fiskális politika további lazítására.

A cseh irányadó ráta 3,50 százalék, messze elmarad a 6,25 százalékos magyar jegybanki alapkamattól, vagyis a kamatkülönbözetre játszó carry spekulánsok szemében a forint vonzó kamatelőnnyel rendelkezik. Mégis március eleje óta a 16 fölötti szintekről 15 alá süllyedt a korona-forint kurzus.

A jelenlegi 14,7 körüli jegyzés öt éve nem látott szintet jelent.

A korona azért erősödik:

mert a cseh korona piacán három kamatemelést is elképzelhetőnek tartanak ebben az évben az elemzők,

míg a forintpiacon a kamatvágás van napirenden.

Ennek fényében