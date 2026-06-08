Magasról lehet nagyot zuhanni – az idei év sztártőzsdéje omlott össze, megszakadt a kereskedés

Hatalmasat zuhant hétfőn a dél-koreai KOSPI tőzsdeindex az amerikai kamatemelési várakozások hatására, ám a dél-koreai még így is az egyik legjobban teljesítő tőzsdének számít idén, miután az ország cégei sokat profitáltak a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásokból.

Fotó: Kim Hong-Ji / Reuters

A dél-koreai tőzsde a mesterségesintelligencia-rali nagy nyertese

A KOSPI 8,3 százalékos mínuszban, 7484,41 ponton zárta a kereskedést, ami az index legnagyobb esése március 4 óta, amikor az iráni háború keltette félelmek lökték mélybe a koreai tőzsdét. A mutató mintegy 15 százalékra van így már a múlt hét kedden elért, 8 800 pont feletti csúcsától – idézi fel a Reuters. Ez azonban még mindig több mint 70 százalékos emelkedést jelent idén.

A zuhanást a memóriacsipek iránti őrült igények nagy nyertesei, a Samsung és az SK Hynix vezették, előbbi 10,2, utóbbi 7,7 százalékot veszített értékéből, noha a Dél-Koreában járt Nvidia-vezér Jensen Huang arról beszélt, hogy továbbra is az SK Hynix a legfontosabb partnerük és a cégvezető ügyletek sorát is bejelentette útja során.

A két csipgyártó állt a dél-koreai tőzsde szédületes ralija mögött is, miután a memóriacsipek iránti kereslet azok árát és a cégek nyereségét is rekordszintre repítette.

A vállalatok piaci kapitalizációja csak idén több mint 150 százalékot emelkedett és mára mind a két cég része a legalább ezermilliárd dollárt érő vállalatok elitklubjának.

Vége az MI-ralinak?

A tőzsde zuhanásának sebességét jól jelzi, hogy szinte azonnal meg kellett szakítani a kereskedést, idén már harmadjára, miközben a piac története során erre összesen kilencszer került sor.

A koreai tőzsde esése ellenére az ország fizetőeszköze, a won elmozdult a pénteken elért mélypontjáról és erősödni tudott, miután a hatóságok erős fellépést ígértek a spekulatív kereskedelem ellen. A koreai won pénteken 2009 óta nem látott szintre gyengült a dollárral szemben, ami meglepő, tekintve, hogy a Samsung és az SK Hynix termékei iránti kereslet hatására az ország fizetési mérlege rekordszintű többletet mutat.