Csányi Sándor is benyújtotta a számlát az OTP-nek, diszkont áron jutott csinos részvénypakettekhez
Egy 8153 darab OTP-részvényből álló pakettet vásárolt kedvezményes áron tőzsdén kívüli kereskedelemben Csányi Sándor, az OTP Bank igazgatóságának elnöke hétfőn délelőtt - közölte kedden a pénzintézet a BÉT honlapján.
A részvényekhez 32 035 forintos áron jutott a bankelnök. Mint ismert, az OTP részvényei hétfőn 44 920 forinton búcsúztak a kereskedéstől a hét első tőzsdenapján. Ehhez viszonyítva tehát a kedvezmény a részvényárfolyam közel 28,7 százalékát teszi ki.
Forintosítva pedig a kedvezmény összege valamelyest meghaladja a 105 millió forintot, míg a csomag értéke nagyjából 366 millió forint.
A vásárlásra az OTP Bank vezetőit megillető kedvezményes részvényvásárlási program keretében került sor. Az eladó az OTP Bank volt.
Egy ettől független részvényopciós program keretében pedig további 4076 OTP-törzsrészvényt vásárolt a bankelnök szintén 32 035 forintos átlagáron, amin 52,5 millió forintot fogott a topmenedzser.
A pakett értéke meghaladja a 180 millió forintot.
Csányi Sándor 1992-től 2025 tavaszáig volt az OTP vezérigazgatója, lemondása óta az igazgatóság elnökeként folytatja tevékenységét, míg fia, Csányi Péter a bankcsoport vezérigazgatója, aki amúgy szintén jelentős számú OTP-részvényt vásárolhatott kedvezményes áron.
A pénzintézet májusban jelentős részvényjuttatással honorálta csúcsvezetőinek teljesítményét, ennek során Csányi Sándor 12 ezer darab bankpapírt szerzett térítésmentesen, a tőzsdén kívüli (OTC) ügylet keretében végrehajtott tranzakcióval. Ennek a csomagnak a piaci értéke jelenleg meghaladja az 530 millió forintot.
A vezető magyar bank részvényeire az eddigi legoptimistább célár érkezett múlt csütörtökön, a Roemer Capital 56 000 forintos árfolyamvárakozással kezdte meg a pénzintézet követését. A ciprusi befektetési vállalat szerint további bő 25 százalékkal ralizhat a bankpapír.
A Bloomberg elemzői konszenzusa szerint a mediáncélár 47 447 forint, ami több mint hat százalékkal magasabb a kedd délutáni árfolyamnál. A részvényt elemző 19 befektetési szolgáltató közül 12 vételt, hat tartást javasol, és mindössze egy bróker adná el a jelenlegi árfolyamszinten a magyar bankpapírt.
Az OTP részvényei nagyjából 0,5 százalékkal gyengültek kedd délutánig.