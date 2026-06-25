A bolti sertésár lassan csökken, a gazdáké zuhan: Németországból jött az újabb pofon

Hiába enyhült valamelyest a feszültség a német élősertéspiacon, az árak továbbra sem tudnak emelkedni. A gyange húspiac árplafont húzott a német jegyzéseknél, ez pedig Magyarországon is rossz hír a sertéstartóknak: a hazai felvásárlási sertésárak mozgását ugyanis nagyrészt a német piac határozza meg.

Úgy tűnik rövid időn belül nem rendeződik a sertésárak kérdése, a boltokban viszont még örülhetünk egy ideig, hiszen már az üzletláncok polcaira is megérkezet az olcsóbb hús Fotó: Németh András Péter

A Német Húsipari- és Állattenyésztők Szövetsége által kiadott heti jegyzés (VEZG-jegyzés) szerint, a vágósertés a június 25. és július 1. közötti időszakra kilogrammonként 1,50 euró marad, vagyis harmadik hete nem történt érdemi elmozdulás. A hivatalos piaci adatok szerint az előző héthez képest még a forgalomba kerülő sertések száma is mérséklődött, de ez sem volt elegendő ahhoz, hogy a termelői árakat feljebb húzza a piac.

Mélyben rakadtak a sertésárak

A német szaklap, az Agrarheute szerint a sertéspiacon valamelyest rendeződött a kínálati oldal, a húsipar azonban nem tudja kellő áron és kellő mennyiségben értékesíteni a sertéshúst. Vagyis nem nem csak az uniós piacon belüli túlkínálat, hanem a gyenge húsforgalom is akadályozza az áremelkedést. Álalános ternd ugyanis a húsfogyasztás csökkenése. A sertéstartók emllett továbbra is pénztárcájukon érezhetik az afrikai sertéspestis európai következményeit:

az állategészségügyi kockázatok

és az exportpiaci korlátozások

ugyanis gyengítik az uniós sertéshús külpiaci pozícióját.

A sertéspestissel érintett területekről számrazó termékek beragadnak az unió piacán. A Német Sertéstartók Érdekvédelmi Közössége (ISN) szerint, az afrikai sertéspestis 2025. novemberi spanyolországi kitörése miatt bekövetkezett exportkorlátozások miatt több spanyol sertéshúst értékesítenek az EU-n belül. Az unión belül a sertéspestisre hívatozva nem korlátozhatják az árukereskedelemet. Ugyancsak jelentős gond, hogy az Európai Unió sertéságazata megsínlyette az unió Kínával szembeni magatartását is, amiért a korábban Kína által húzott exportpiaci lendület már nagyon nem a régi arcát mutatja. Az unió által eddig elfoglalt kínai piaci résbe egyre nagyobb mértékben harapnak bele a Brazil termelők.