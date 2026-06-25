Végül megint az OTP nyert, de a Richter is remekelt
A Micron gyorsjelentése nyomán hatalmas lendülettel nyitottak csütörtökön az európai tőzsdék. A befektetőket megnyugtatták az AI-rali egyik kulcsszereplőjének vártnál messze jobb eredményei.
További támogatást nyújtott a részvénypiacoknak, hogy az olajárak, akárcsak az elmúlt napokban, továbbra is csökkennek az iráni háború befejezésének reményében. Legutóbb mind az Egyesült Államok, mind Irán előrelépést jelzett a kezdeti tárgyalások után, bár a beszámolóik időnként eltérőek voltak.
Az azonban tény, hogy több olajszállító tartályhajó is áthaladhatott a Hormuzi-szoroson.
Aztán délután a Dow Jones is lendületesen nyitott, mivel a Fed által legjobban figyelt PCE-infláció adatai megfeleltek a várakozásoknak, sőt a havi mérőszám még kedvezőbben is alakult.
A pesti börze is újabb lendületet vett a délután folyamán. A BUX a kicsengetésre 0,6 százalékkal, 139 624 pontra emelkedett.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 36,2 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP részvényárfolyama 1,5 százalékkal, 45 970 forintra száguldott.
A Mol kurzusa 0,6 százalékkal, 3648 forintra esett, a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 75 dollár alatt ragadt.
A Richter részvényárfolyama 1,2 százalékkal, 12 140 forintra nőtt.
A Magyar Telekom 2692 forinton búcsúzott a kereskedéstől, ami 1,5 százalékkal múlta alul szerdai pénteki záróárát.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint kurzusa ismét erősödött. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 354,4 forintra csökkent.