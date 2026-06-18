Ciprusból licitáltak rá az OTP részvényeire: elképesztő magasságba szökhet a bankpapír – szinte teljes az egyetértés, ideje bevásárolni belőle

Minden eddiginél magasabb célárral kezdte meg a legnagyobb magyar bank részvényeinek követését a Roemer Capital, amely jelentős felértékelődési lehetőség mellett vételre ajánlja az OTP papírjait csütörtökön kiadott elemzésében.

Negyedével érhetnek többet az OTP részvényei / Fotó: BalkansCat / Shutterstock

A ciprusi Limasszolban bejegyzett befektetési vállalat 56 000 forintos árfolyamvárakozást fogalmazott meg friss vállalatértékelési modelljében, ami alapján 26 százalékkal emelkedhet a kurzus egyéves távlaton. A tekintélyes hozampotenciál miatt a brókercég vételt javasol.

Minden eddiginél optimistább célárral jelentkezett be a ciprusi brókercég

A Roemer Capital ezzel rögtön a legoptimstább befektetési szolgáltatónak számít a piacvezető magyar bank papírjait követők közül, rálicitálva

az Autonomous research 54 445 forintos,

a Goldman Sachs 52 500 forintos,

valamint a Concorde 51 100 forintos céláraira is.

A Bloomberg adatbázisában szereplő elemzői árfolyamvárakozások átlaga 47 447 forint, ami hat százalékkal magasabb a szerdai záróárnál. Ez egyébként azt is jelenti, hogy a konszenzus alapján rövid időn belül megdöntheti az eddigi, 45 710 forintos történelmi csúcsot is a részvényárfolyam.

Az OTP iránti szakértői optimizmust jelzi az is, hogy a részvényeit elemző 17 befektetési szolgáltató közül 12 vételt, hat tartást javasol, és mindössze egy bróker szerint érdemes a jelenlegi árfolyamszinten eladni a magyar bankpapírt.

A bankpiacon és a tőzsdén is remekel idén az OTP

Az OTP erősen kezdte az idei évet, adózás előtti nyeresége éves bázison 12 százalékkal 419,6 milliárd forintra nőtt az első negyedévben, nettó profitja pedig ugyan hat százalékkal 177 milliárd forintra mérséklődött, így is jócskán felülmúlta a várakozásokat. A nagybank nyereségét teljes egészében a külföldi leányok termelték, Magyarországon ugynais a bankadó miatt veszteségesen működött a csoport hazai tagja.