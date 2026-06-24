Szakad a Rheinmetall, pánikolnak a befektetők: történelmi léptékű beszerzést vettek el tőlük az utolsó pillanatban – elege lett a kormánynak, átadják a legnagyobb riválisnak

Már több mint 15 százalékot zuhantak szerdán a düsseldorfi székhelyű német hadiipari és járműgyártó óriásvállalat, a Rheinmetall részvényei, miután a német kormány teljesen átszabta az egyik legnagyobb hadiipari beszerzését és a konkurens TKMS-től rendel fregattokat. A német védelmi ipari óriásvállalat papírjai a tegnapi 1166,6 eurós záróérték után a mai kereskedési napon 989 euróig szakadtak be, amivel átlépték a lélektani 1000 eurós határt, és elérték az új 52 hetes mélypontjukat (972 euró).

Szakad a Rheinmetall, pánikolnak a befektetők: történelmi léptékű beszerzést vettek el tőlük az utolsó pillanatban Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Átadják a konkurensnek

Mai hír, hogy Németország felfüggeszti a hat darab F126 típusú tengeralattjáró-elhárító hadihajó beszerzését, ami az ország haditengerészetének történetében az egyik legnagyobb ilyen projekt lett volna, írja a Bloomberg. Boris Pistorius német védelmi miniszter ehelyett összesen nyolc Meko-200 fregatt beszerzését tervezi a német hadihajó-építő TKMS gyártótól, amelyek jelentősen kisebbek az F126-osoknál.

A korábbi projekt megvalósulása és a hajók átadása jelentős késésben volt, miközben óriási pénzeket emésztett fel, aminek egyik oka, hogy a holland Damen Schelde Naval Shipbuilding BV hajógyár tavaly gyártási problémákba ütközött. A 9 milliárd eurós (10,2 milliárd dolláros) terv megmentése érdekében a német védelmi minisztérium tavaly elintézte, hogy a fővállalkozói szerepet a német Naval Vessels Lürssen hajógyárra ruházzák át, amelyet azóta a német védelmi beszállító Rheinmetall AG vett át.

A Rheinmetall részvénye a frankfurti tőzsdén több mint 15 százalékot zuhant, ami 1 éves távlatban a legnagyobb esés...



...addig a TKMS részvényei 12 százalékkal emelkedtek:

A 2020. júniusi megrendelés óta összesen több mint 2 milliárd eurót költöttek már az F126-os projektre. Sejteni lehetett, hogy gond lesz, hiszen a német védelmi minisztérium már márciusban előzetes megállapodást írt alá a TKMS-szel legalább négy MEKO A-200 hadihajó megvásárlásáról, mint átmeneti megoldás a problémás F126 fregattprojektre, és fontolóra vette további négy megrendelését is. A TKMS a kormányzati döntésre reagálva szerdán azt közölte, hogy örömmel járul hozzá a német haditengerészet megerősítéséhez, és 2029-ben átadja az első fregattot.