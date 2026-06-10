Hatalmas dobásra készül a Richter, beszáll a súlycsökkentő üzletbe

A magyar gyógyszergyártó Richter Gedeon Nyrt. és a Hetero Labs Ltd. globális együttműködési megállapodás írt alá a szemaglutidinjekció, azaz a cukorbetegség kezelésére szánt, de súlycsökkentésre is használt népszerű gyógyszer, a dán Novo Nordisk cég Ozempic generikumának közös fejlesztésére, törzskönyvezésére és kereskedelmi forgalmazására. A vállalatok azt ígérik, hogy a hosszú távú partnerség világszerte bővíti a megfizethető kezelésekhez való hozzáférést a betegek számára – derült ki a a Budapest Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán megjelent rendkívüli tájékoztatásukból.

A Richter Gedeon és az indiai Hetero Labs globális együttműködést kötött a szemaglutidinjekció közös fejlesztésére / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Richter az Ozempic hatóanyagával készült, a cukorbetegség kezelésére szánt súlycsökkentő gyógyszert gyárthat Európa számára

„A Hetero már jelentős fejlesztési beruházásokat hajtott végre, beleértve a technológia kialakítását és a törzskönyvezési tételek gyártását. A hatósági dokumentumok előkészítése folyamatban van, az EU és az USA hatósági kérelmek benyújtására 2027-ben kerül sor.”

Az együttműködés a Hetero bizonyított piaci elérésére épít az Egyesült Államokban és a feltörekvő piacokon, valamint a Richter Európa-szerte és Közép-Ázsiában jól kiépített kereskedelmi infrastruktúrájára, miközben a Richter számára fenntartja a jövőbeni európai gyártás lehetőségét

– magyarázta a közlemény.

A felek közös irányítási struktúrával működve biztosítják az összehangolt döntéshozatalt és a hatékony végrehajtást.

„Örömmel működünk együtt a Richterrel mint stratégiai partnerünkkel a szemaglutidinjekció területén. Ez a stratégiai partnerség egyesíti a Hetero és a Richter mély szakértelmét annak érdekében, hogy világszerte szélesebb körben tegyük elérhetővé a szemaglutidinjekciós terápiát” – mondta Vamsi Krishna Bandi, a Hetero Labs vezérigazgatója.

„Büszkék vagyunk arra, hogy világszerte hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a diabétesszel és kapcsolódó kardiometabolikus betegségekkel élő páciensek számára magas minőségű és megfizethető terápiák váljanak elérhetővé” – közölte Kovács Bence, a General Medicines üzletágának vezetője.