Riasztó megállapítás: akár bele is halhat, ha leáll a csodagyógyszerről
A cukorbetegség kezelésére alkalmazott GLP–1 gyógyszerekről kimutatták, hogy csökkentik a szív-ér rendszeri betegségek kockázatát, valamint számos más kedvező tulajdonságot is neki tulajdonítanak, például, hogy segít a fogyásban. Egy új tanulmány azonban azt találta, hogy a kezelés abbahagyása – akár csak néhány hónapra is – növelheti a szívinfarktus, a stroke vagy a halálozás esélyét.
A súlycsökkentő gyógyszerként is ismert cukorbetegségre alkalmazott készítményekről való leállás nagy kockázatot hordoz magában
„A GLP–1 gyógyszerek elhagyása gyorsan leronthatja, sőt potenciálisan vissza is fordíthatja azt a kardiovaszkuláris védelmet, amelyet ezek a készítmények nyújtanak” – mondta Ziyad Al-Al kutatásvezető, az amerikai Veterans Affairs Saint Louis Health Care System munkatársa.
Néhány hónapnyi kihagyás éveken át elért eredményeket tehet semmissé.
A kutatók több mint 333 ezer felnőttet vizsgáltak, akiket 2-es típusú cukorbetegség miatt vagy GLP–1 gyógyszerekkel, vagy egy régebbi gyógyszerosztállyal, az úgynevezett szulfonilureákkal kezeltek.
A GLP–1 cukorbetegség elleni gyógyszerek közé tartozik a Novo Nordisk dán vállalat Ozempic és Victoza, valamint az Eli Lilly gógyszergyártó Trulicity és Mounjaro készítménye.
Azoknál a betegeknél, akik folyamatosan szedték a GLP–1 gyógyszereket, 18 százalékkal alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris kockázat a szulfonilureákat szedőkhöz képest. Ám már hat hónapnyi kihagyás is eltüntette ennek a védelemnek a jelentős részét: a kockázat 4 százalékkal emelkedett a folyamatos szedéshez viszonyítva.
A BMJ Medicine folyóiratban közölt beszámoló szerint két év kezelés nélküli időszak után a kardiovaszkuláris kockázat 22 százalékkal nőtt a folyamatos szedéshez képest.
„A gyógyszer újrakezdése segített visszaállítani bizonyos mértékig a szívvédő hatásokat, de csak részben” – mondta Al-Aly.
Amikor abbahagyják, nem csak a testsúly jön vissza. Visszatér a gyulladásos állapot, romlik a vérnyomás és a koleszterinszint is.
Ezt azzal magyarázta, hogy a súlygyarapodás ugyan látható, az anyagcsere visszarendeződése nem. Ez a kutatóknak úgy tűnik, hogy ártalmas a szív egészségére.
Egészségügyi szempontból korán reggel érdemes mozogni
14 ezer amerikai önkéntes Fitbitből származó pulzusadatait követve a kutatók azt találták, hogy akik gyakran reggel edzettek, 31 százalékkal kisebb valószínűséggel szenvedtek koszorúér-betegségben, mint azok, akik később a nap folyamán mozogtak.
Ezenkívül függetlenül a napi összes fizikai aktivitás mennyiségétől
- 18 százalékkal kisebb eséllyel volt magas a vérnyomásuk,
- 21 százalékkal kisebb eséllyel volt magas a koleszterinszintjük,
- 30 százalékkal kisebb eséllyel volt 2-es típusú cukorbetegségük, és
- 35 százalékkal kisebb eséllyel voltak elhízottak.
A vizsgálat szerint a reggel 7 és 8 óra közötti edzés járt a koszorúér-betegség legalacsonyabb esélyével.
Az adatok nem tudják bizonyítani, hogy a mozgás időpontja és a kardiometabolikus egészség közötti kapcsolat ok-okozati, vagy más tényezők közvetítik.
A kutatók szerint biológiai tényezők – például hormonok, alvás vagy genetika –, valamint viselkedési és pszichológiai tényezők is szerepet játszhatnak.
A súlycsökkentő csodaszer féláron fogyhat, elképzelhetetlen mennyiségben
A világ legnépesebb országában öldöklő harc indult a súlycsökkentő gyógyszerek piacán, miután az Elli Lilly mellett a másik legnagyobb globális szereplőnek számító dán Novo Nordisk szemaglutid nevű hatóanyagának márciusban lejár a szabadalmi védettsége. Ezzel Indiában nyílt verseny indulhat a dánok eredeti hatóanyagát tartalmazó Ozempic és Wegovy, valamint az élelmes helyiek generikus készítményei között – írta meg korábban a Világgazdaság.
Az indiaiak azonban hagyományosan árérzékenyek, amiből csak lehet, az olcsóbb változatot használják, s ez az olyan generikus, a lejárt szabadalmú gyógyszerek utángyártott változataival operáló társaságok malmára hajtja a vizet, mint például a Magyarországon jószerivel ismeretlen nevű Dr. Reddy’s Laboratoires.
A Dr. Reddy figyelme most a Novo Nordisk indiai, majd globális pozícióinak megrengetésére irányul, a cég az Ozempic generikus változatának gyártására készül. Az Ozempicre a gyártási engedélyt januárban megkapták az indiai szakhatóságtól, a Wegovyé még folyamatban van. Év végéig 12 millió darab injekciós toll legyártására készülnek, ezekből heti egy alkalommal kell a szükséges dózist magukba fecskendezniük a pácienseknek.
A Novo Nordisk Wegovyjának havi adagja jelenleg 120 és 181 dollár közötti, függően a hatóanyag-tartalomtól. Ezt pedig aligha engedhetik meg maguknak a nagyjából havi 240 és 300 dollár között kereső átlagemberek.
