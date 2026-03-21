Riasztó megállapítás: akár bele is halhat, ha leáll a csodagyógyszerről

A cukorbetegség kezelésére alkalmazott GLP–1 gyógyszerekről kimutatták, hogy csökkentik a szív-ér rendszeri betegségek kockázatát, valamint számos más kedvező tulajdonságot is neki tulajdonítanak, például, hogy segít a fogyásban. Egy új tanulmány azonban azt találta, hogy a kezelés abbahagyása – akár csak néhány hónapra is – növelheti a szívinfarktus, a stroke vagy a halálozás esélyét.

„A GLP–1 gyógyszerek elhagyása gyorsan leronthatja, sőt potenciálisan vissza is fordíthatja azt a kardiovaszkuláris védelmet, amelyet ezek a készítmények nyújtanak” – mondta Ziyad Al-Al kutatásvezető, az amerikai Veterans Affairs Saint Louis Health Care System munkatársa.

A kutatók több mint 333 ezer felnőttet vizsgáltak, akiket 2-es típusú cukorbetegség miatt vagy GLP–1 gyógyszerekkel, vagy egy régebbi gyógyszerosztállyal, az úgynevezett szulfonilureákkal kezeltek.

A GLP–1 cukorbetegség elleni gyógyszerek közé tartozik a Novo Nordisk dán vállalat Ozempic és Victoza, valamint az Eli Lilly gógyszergyártó Trulicity és Mounjaro készítménye.

Azoknál a betegeknél, akik folyamatosan szedték a GLP–1 gyógyszereket, 18 százalékkal alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris kockázat a szulfonilureákat szedőkhöz képest. Ám már hat hónapnyi kihagyás is eltüntette ennek a védelemnek a jelentős részét: a kockázat 4 százalékkal emelkedett a folyamatos szedéshez viszonyítva.

A BMJ Medicine folyóiratban közölt beszámoló szerint két év kezelés nélküli időszak után a kardiovaszkuláris kockázat 22 százalékkal nőtt a folyamatos szedéshez képest.

„A gyógyszer újrakezdése segített visszaállítani bizonyos mértékig a szívvédő hatásokat, de csak részben” – mondta Al-Aly.

Amikor abbahagyják, nem csak a testsúly jön vissza. Visszatér a gyulladásos állapot, romlik a vérnyomás és a koleszterinszint is.

Ezt azzal magyarázta, hogy a súlygyarapodás ugyan látható, az anyagcsere visszarendeződése nem. Ez a kutatóknak úgy tűnik, hogy ártalmas a szív egészségére.