Deviza
EUR/HUF393,08 0% USD/HUF339,67 0% GBP/HUF453,1 0% CHF/HUF431,41 +0,13% PLN/HUF91,93 0% RON/HUF77,17 0% CZK/HUF16,06 0% EUR/HUF393,08 0% USD/HUF339,67 0% GBP/HUF453,1 0% CHF/HUF431,41 +0,13% PLN/HUF91,93 0% RON/HUF77,17 0% CZK/HUF16,06 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
egészség
kockázat
Ozempic
Mounjaro
Wegovy
súlycsökkentő gyógyszer
gyógyszer
cukorbetegség

Riasztó megállapítás: akár bele is halhat, ha leáll a csodagyógyszerről

A GLP–1-en alapuló készítmények abbahagyása stroke-ot, szívrohamot, sőt halált okozhat. A GLP–1 gyógyszerek szívvédő hatása ugyanis nem tartós. A 2-es típusú cukorbetegeknél már fél év kihagyás is érdemben visszavetheti a kardiovaszkuláris védelmet, két év leállás után pedig látványosan megugorhat a kockázat. Sőt, nemcsak a súly jön vissza, hanem a gyulladásos folyamatok, a vérnyomás és a koleszterinszint is kedvezőtlen irányba fordulhat.
VG
2026.03.21, 06:06

A cukorbetegség kezelésére alkalmazott GLP–1 gyógyszerekről kimutatták, hogy csökkentik a szív-ér rendszeri betegségek kockázatát, valamint számos más kedvező tulajdonságot is neki tulajdonítanak, például, hogy segít a fogyásban. Egy új tanulmány azonban azt találta, hogy a kezelés abbahagyása – akár csak néhány hónapra is – növelheti a szívinfarktus, a stroke vagy a halálozás esélyét.

Figyelmeztetés cukorbetegeknek: akár bele is halhat, ha leáll a csodagyógyszerről Fat,Plus,Size,Obese,Young,Woman,Sadly,Eating,Pills,For
Fotó: Inside Creative House / Shutterstock

A súlycsökkentő gyógyszerként is ismert cukorbetegségre alkalmazott készítményekről való leállás nagy kockázatot hordoz magában

„A GLP–1 gyógyszerek elhagyása gyorsan leronthatja, sőt potenciálisan vissza is fordíthatja azt a kardiovaszkuláris védelmet, amelyet ezek a készítmények nyújtanak” – mondta Ziyad Al-Al kutatásvezető, az amerikai Veterans Affairs Saint Louis Health Care System munkatársa. 

Néhány hónapnyi kihagyás éveken át elért eredményeket tehet semmissé.

A kutatók több mint 333 ezer felnőttet vizsgáltak, akiket 2-es típusú cukorbetegség miatt vagy GLP–1 gyógyszerekkel, vagy egy régebbi gyógyszerosztállyal, az úgynevezett szulfonilureákkal kezeltek.

A GLP–1 cukorbetegség elleni gyógyszerek közé tartozik a Novo Nordisk dán vállalat Ozempic és Victoza, valamint az Eli Lilly gógyszergyártó Trulicity és Mounjaro készítménye.

Azoknál a betegeknél, akik folyamatosan szedték a GLP–1 gyógyszereket, 18 százalékkal alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris kockázat a szulfonilureákat szedőkhöz képest. Ám már hat hónapnyi kihagyás is eltüntette ennek a védelemnek a jelentős részét: a kockázat 4 százalékkal emelkedett a folyamatos szedéshez viszonyítva.

A BMJ Medicine folyóiratban közölt beszámoló szerint két év kezelés nélküli időszak után a kardiovaszkuláris kockázat 22 százalékkal nőtt a folyamatos szedéshez képest.

„A gyógyszer újrakezdése segített visszaállítani bizonyos mértékig a szívvédő hatásokat, de csak részben” – mondta Al-Aly.

Amikor abbahagyják, nem csak a testsúly jön vissza. Visszatér a gyulladásos állapot, romlik a vérnyomás és a koleszterinszint is.

Ezt azzal magyarázta, hogy a súlygyarapodás ugyan látható, az anyagcsere visszarendeződése nem. Ez a kutatóknak úgy tűnik, hogy ártalmas a szív egészségére.

Egészségügyi szempontból korán reggel érdemes mozogni

14 ezer amerikai önkéntes Fitbitből származó pulzusadatait követve a kutatók azt találták, hogy akik gyakran reggel edzettek, 31 százalékkal kisebb valószínűséggel szenvedtek koszorúér-betegségben, mint azok, akik később a nap folyamán mozogtak.

Ezenkívül függetlenül a napi összes fizikai aktivitás mennyiségétől

  • 18 százalékkal kisebb eséllyel volt magas a vérnyomásuk, 
  • 21 százalékkal kisebb eséllyel volt magas a koleszterinszintjük, 
  • 30 százalékkal kisebb eséllyel volt 2-es típusú cukorbetegségük, és
  • 35 százalékkal kisebb eséllyel voltak elhízottak.

A vizsgálat szerint a reggel 7 és 8 óra közötti edzés járt a koszorúér-betegség legalacsonyabb esélyével.

Az adatok nem tudják bizonyítani, hogy a mozgás időpontja és a kardiometabolikus egészség közötti kapcsolat ok-okozati, vagy más tényezők közvetítik.

A kutatók szerint biológiai tényezők – például hormonok, alvás vagy genetika –, valamint viselkedési és pszichológiai tényezők is szerepet játszhatnak.

A súlycsökkentő csodaszer féláron fogyhat, elképzelhetetlen mennyiségben

A világ legnépesebb országában öldöklő harc indult a súlycsökkentő gyógyszerek piacán, miután az Elli Lilly mellett a másik legnagyobb globális szereplőnek számító dán Novo Nordisk szemaglutid nevű hatóanyagának márciusban lejár a szabadalmi védettsége. Ezzel Indiában nyílt verseny indulhat a dánok eredeti hatóanyagát tartalmazó Ozempic és Wegovy, valamint az élelmes helyiek generikus készítményei között – írta meg korábban a Világgazdaság.

Az indiaiak azonban hagyományosan árérzékenyek, amiből csak lehet, az olcsóbb változatot használják, s ez az olyan generikus, a lejárt szabadalmú gyógyszerek utángyártott változataival operáló társaságok malmára hajtja a vizet, mint például a Magyarországon jószerivel ismeretlen nevű Dr. Reddy’s Laboratoires

A Dr. Reddy figyelme most a Novo Nordisk indiai, majd globális pozícióinak megrengetésére irányul, a cég az Ozempic generikus változatának gyártására készül. Az Ozempicre a gyártási engedélyt januárban megkapták az indiai szakhatóságtól, a Wegovyé még folyamatban van. Év végéig 12 millió darab injekciós toll legyártására készülnek, ezekből heti egy alkalommal kell a szükséges dózist magukba fecskendezniük a pácienseknek. 

A Novo Nordisk Wegovyjának havi adagja jelenleg 120 és 181 dollár közötti, függően a hatóanyag-tartalomtól. Ezt pedig aligha engedhetik meg maguknak a nagyjából havi 240 és 300 dollár között kereső átlagemberek.

Alig van kiút a fogyókúrás csodagyógyszerekből: ezeket a kockázatokat kevesen mérlegelik, amikor elkezdik szedni

Az elhízás kezelésében forradalminak tartott GLP-1 készítmények látványos súlycsökkenést hoznak. Hihetetlen fogyást okoznak a súlycsökkentő gyógyszerek, ám hatásuk csak akkor marad meg, ha úgy szedik őket, mint a krónikus betegségekre felírt készítményeket: életfogytiglan. A leállás után ugyanis sokaknál másfél éven belül visszatérnek a leadott kilók, sőt a hízás üteme jóval gyorsabb, mint az életmódváltással fogyóknál.

Mozaik

Mozaik
2264 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu