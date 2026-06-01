Deviza
EUR/HUF355,24 +0,32% USD/HUF305,34 +0,46% GBP/HUF411,18 +0,58% CHF/HUF388,5 -0,08% PLN/HUF83,91 +0,27% RON/HUF67,69 +0,39% CZK/HUF14,63 +0,36% EUR/HUF355,24 +0,32% USD/HUF305,34 +0,46% GBP/HUF411,18 +0,58% CHF/HUF388,5 -0,08% PLN/HUF83,91 +0,27% RON/HUF67,69 +0,39% CZK/HUF14,63 +0,36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 797,41 -0,61% MTELEKOM2 666 +1,37% MOL3 918 +1,66% OTP40 920 -1,56% RICHTER12 560 -2,18% OPUS350,5 -0,99% ANY7 980 +0,88% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 620 -0,86% BUMIX9 254,89 +0,5% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 851,61 -1,04% BUX133 797,41 -0,61% MTELEKOM2 666 +1,37% MOL3 918 +1,66% OTP40 920 -1,56% RICHTER12 560 -2,18% OPUS350,5 -0,99% ANY7 980 +0,88% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 620 -0,86% BUMIX9 254,89 +0,5% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 851,61 -1,04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
SpaceX
IPO

SpaceX-IPO: öt százalékot kapnak a haverok és a családtagok is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hamarosan indul Elon Musk tőzsdei rakétája. A guru gondolt a SpaceX munkavállalóira, sőt még a vezető tisztségviselők barátaira és családtagjaira is.
Murányi Ernő
2026.06.01, 18:45

A Space Exploration Technologies (SpaceX) a közelgő elsődleges nyilvános részvénykibocsátás (IPO) során egy irányított részvényprogram keretében a részvények hányadát bizonyos alkalmazottaknak, valamint a vezető tisztségviselők barátainak és családtagjainak juttatja – derül ki a vállalat hétfőn közzétett módosított IPO-dokumentációjából.

SpaceX
Hamarosan indul a SpaceX tőzsdei rakétája / Fotó: AFP

A barátok részvényeire a lock-up sem vonatkozik

Az anyagban a teljes mennyiség maximum 5 százalékában határozták meg az irányított részvényprogramra elkülönített A osztályú részvények mennyiségét, miközben megerősítették, hogy – amint azt már a múlt hónapban is közölték –, az úgynevezett baráti és családi listán szereplő részvényesek részvényeladásait nem korlátozzák.

Bár az irányított részvényprogramok meglehetősen gyakori jellemzői az IPO-knak, a kedvezményezettek részvényeladási jogát általában egy meghatározott időre kizárják (lock-up), hogy megakadályozzák az árfolyamot lenyomó gyors értékesítéseket. 

A SpaceX IPO-tájékoztatója is azt írja, hogy az IPO előtt tőzsdén kívül kibocsátott részvények több mint 60 százalékát, beleértve az Elon Muskot, a vállalat alapítóját és vezérigazgatóját megillető részvényeket, eladási korlátozással terhelik.

A módosított beadvány arra is kitér, hogy a SpaceX és az Anthropic megállapodása, amely szerint az utóbbi vállalatot Musk cége AI-számítási kapacitással látja el, körülbelül 325 000 Nvidia-csip felhasználását teszi szükségessé.

A megállapodás az Anthropic oldalán havi 1,25 milliárd dolláros fizetési kötelezettséget jelent, és 2029 májusáig érvényes, ám a kezdeti három hónapos időszak után bármelyik fél 90 napra felmondhatja. 

A SpaceX–IPO kockázatai

Az IPO-val kapcsolatos kockázati tényezők között a SpaceX a dokumentumban feltüntette, hogy a számítási szolgáltatásait igénybe vevő egyes ügyfelei hitelből finanszírozhatják kötelezettségeik teljesítését.

További rizikófaktor lehet az aszályos időjárás, mivel a vízforrásokért folytatott fokozott verseny és a vízfelhasználásra vonatkozó egyre szigorúbb szabályozás korlátozhatja vagy megdrágíthatja az adatközponti infrastruktúra hűtését – derül ki a beadványból. 

A SpaceX jelenleg legalább 1800 milliárd dolláros értékelést céloz meg a tőzsdei bevezetés során – írta a Bloomberg News a múlt héten, némileg visszakozva az áprilisi becsléstől, amely még 2000 milliárd dolláros tőzsdei kapacitással számolt.

Az újabb, szerényebb értékelés is a SpaceX árbevétele nagyjából 107-szeresének megfelelő kapitalizációt jelent, ami a legmagasabban árazott vállalattá tenné az S&P 500 index összes tagja közül. Nem kizárt, hogy az első kereskedési napokban tovább száguld az árfolyam, mivel az ilyen IPO-k rendszerint spekulatív őrületet váltanak ki. 

A befektetők azonban jobban teszik, ha ellenállnak a kimaradástól való félelemnek (FOMO). A türelmük nagy valószínűséggel megtérül majd, tekintettel a Musk-cégek volatilitására és a meggondolatlan befektetőkre leselkedő csapdákra – figyelmeztet a Bloomberg.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu