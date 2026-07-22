Az európai részvénypiacok szerdán várhatóan többnyire emelkedéssel nyitnak, mivel a befektetők már elsősorban a vállalati eredményekre koncentrálnak. Közülük is az Euromoney által néhány napja a világ legjobb bankjának választott spanyol Santander Bank jól sikerült gyorsjelentése vitte el pálmát.

A Richter a legerősebb láncszem, a Mol kullog hátul / Fotó: Budapesti Értéktőzsde / Budapesti Értéktőzse

A fókusz ugyanakkor nem korlátozódik Európára, a piaci szereplők az Egyesült Államokból és Ázsiából érkező gyorsjelentéseket is árgus szemmel figyelik.

Az igazi hullám viszont csak holnap éri el a piacokat, olyan nagyvállalatok teszik közzé a beszámolójukat, mint a svájci Roche és Nestlé, valamint a francia TotalEnergies. A mozgalmasnak ígérkező hetet pedig az Európai Központi Bank kamatdöntése koronázza meg a vén kontinensen.

A Wall Street-i tőzsdezárás után pedig az Alphabet és a Tesla nyitja meg a Mag-7-nek nevezett részvények második negyedéves jelentési szezonját a tengerentúlon.

Mindehhez képest a hazai piacon, ahol már túl vagyunk egy keddi kamatvágáson a héten, a BUX emelkedéssel kezdte a napot, előző napi záróértékéhez mérten 0,2 százalékkal feljebb, 144 160 ponton startolt el. A Mol kivételével valamennyi blue chip drágult a becsengetést követően.