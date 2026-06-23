Deviza
EUR/HUF355,37 +0,85% USD/HUF312,21 +1,25% GBP/HUF412,03 +0,87% CHF/HUF385,65 +1,16% PLN/HUF82,97 +0,64% RON/HUF67,74 +0,67% CZK/HUF14,68 +0,75% EUR/HUF355,37 +0,85% USD/HUF312,21 +1,25% GBP/HUF412,03 +0,87% CHF/HUF385,65 +1,16% PLN/HUF82,97 +0,64% RON/HUF67,74 +0,67% CZK/HUF14,68 +0,75%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 301,72 -0,14% MTELEKOM2 754 -1,08% MOL3 750 -1,78% OTP45 300 +0,85% RICHTER11 930 +0,59% OPUS357 -2,72% ANY7 890 -0,63% AUTOWALLIS142,5 -3,06% WABERERS4 840 -1,83% BUMIX9 254,16 -0,55% CETOP4 624,04 -0,44% CETOP NTR2 957,06 -0,43% BUX139 301,72 -0,14% MTELEKOM2 754 -1,08% MOL3 750 -1,78% OTP45 300 +0,85% RICHTER11 930 +0,59% OPUS357 -2,72% ANY7 890 -0,63% AUTOWALLIS142,5 -3,06% WABERERS4 840 -1,83% BUMIX9 254,16 -0,55% CETOP4 624,04 -0,44% CETOP NTR2 957,06 -0,43%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MBH Jelzálogbank
jelzáloglevél-kibocsátás
tőzsde
forrásbevonás

Félmilliárd euró forrást gyűjtött a magyar nagybank: elkapkodták az MBH jelzálogleveleit a külföldi befektetők

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Túljegyzéssel zárult az MBH Jelzálogbank első „benchmark” méretű nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátása: az 500 millió euró (hozzávetőleg 177 milliárd forint) értékben meghirdetett tranzakción a felajánlott mennyiséget több mint másfélszeresen meghaladó, 856,3 millió eurós kereslet mutatkozott a külföldi és hazai befektetők részéről. A kibocsátás eredménye visszaigazolja az MBH csoporthoz tartozó jelzáloghitelintézet azon törekvését, hogy a hazai mellett a külföldi piacokon is aktív kibocsátóként legyen jelen, és egyértelműen jelzi a bank jelzáloglevelei iránti tartós befektetői bizalmat.
K. T.
2026.06.23, 16:06

Az MBH Jelzálogbank 2026. június 23-án tartotta idei első nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátását, amelynek keretében a nemzetközi tőkepiacon referenciamennyiségnek (benchmark size) számító 500 millió euró értékben bocsátott ki nemzetközi jelzáloglevelet. A 2032. június 30-án lejáró, fix – 3,458 százalék – kamatozású jelzáloglevél iránt jelentős érdeklődés mutatkozott: az 500 millió értékű kibocsátáson 14 országból 41 intézményi befektető vett részt, és összesen 856,3 millió euró értékben érkezett vételi ajánlat részükről. 

MBH Jelzálogbank
Az MBH Jelzálogbank 500 millió euróny jelzáloglevelet dobott piacra / Fotó: arpasi.bence / Shutterstock

A kibocsátott jelzáloglevelek árazása végül a nemzetközi tőkepiaci tranzakcióknál alkalmazott referencia kamatláb (midswap) felett 65 bázisponton alakult, ami az euróban kibocsátott magyar állampapír árazásával csaknem megegyező szintet jelent.

Második alkalommal lépett ki a nemzetközi piacra az MBH Jelzálogbank

Ez volt az MBH Jelzálogbank második nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátása. A hitelintézet 2025 novemberében 100 millió euró értékben hozott forgalomba nemzetközi jelzáloglevelet. 

A tavalyi első nemzetközi tranzakciónkat követően a mostani kibocsátás újabb mérföldkő az MBH Jelzálogbank számára. A forgalomba hozott 500 millió eurós mennyiség a méretét tekintve is érdemi előrelépés a tavalyi tranzakcióhoz képest, a félmilliárd eurós érték elérése pedig olyan viszonyítási alapot jelent, amely megerősíti az MBH Jelzálogbank jelenlétét a hazaihoz képest jóval likvidebb nemzetközi piacon

 – mondta Dr. Nagy Gyula, a hitelintézet vezérigazgatója. Hozzátette, a kereslet és a kialakult kibocsátási hozamszint egyaránt tükrözi az befektetők MBH Jelzálogbank jelzáloglevelei iránti bizalmát, és az értékpapír finanszírozásban betöltött stabil szerepét, valamint a kedvező nemzetközi tőkepiaci hangulatot.

Az újabb sikeres nemzetközi kibocsátást követően az MBH Jelzálogbank célja, hogy a jövőben még tovább erősítse jelenlétét a nemzetközi színtéren, és a hazai mellett stabil szereplője legyen a külföldi jelzáloglevél-piacnak is. „A nemzetközi tőkepiaci szerep megszilárdítása emellett a hazai jelzálogbanki szektorban is tovább erősíti az MBH Jelzálogbank piaci pozícióját, és a forrásbevonás lehetőségeinek kiszélesítésével jelentősen hozzájárul az MBH Csoport jelzáloghitelezési tevékenységének növeléséhez is” – hangsúlyozta Dr. Nagy Gyula.

 MBHJB részvény
MBHJB részvény17:20:00
Árfolyam: 490 HUF 0 / +2,08 %
Forgalom: 590 540 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A jelzáloglevelek kibocsátásával szerzett forrásokból az MBH Jelzálogbank refinanszírozási hitelt nyújt partnerbankjainak, ezáltal támogatva az elsősorban a lakosság körében végzett jelzáloghitelezési tevékenységüket. A hitelintézet 2025 óta új struktúrában, három különböző csatornán keresztül forgalmaz jelzálogleveleket: a hazai intézményi és lakossági befektetők számára, valamint a nemzetközi tőkepiacon.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu