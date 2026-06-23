Félmilliárd euró forrást gyűjtött a magyar nagybank: elkapkodták az MBH jelzálogleveleit a külföldi befektetők

Az MBH Jelzálogbank 2026. június 23-án tartotta idei első nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátását, amelynek keretében a nemzetközi tőkepiacon referenciamennyiségnek (benchmark size) számító 500 millió euró értékben bocsátott ki nemzetközi jelzáloglevelet. A 2032. június 30-án lejáró, fix – 3,458 százalék – kamatozású jelzáloglevél iránt jelentős érdeklődés mutatkozott: az 500 millió értékű kibocsátáson 14 országból 41 intézményi befektető vett részt, és összesen 856,3 millió euró értékben érkezett vételi ajánlat részükről.

Az MBH Jelzálogbank 500 millió euróny jelzáloglevelet dobott piacra / Fotó: arpasi.bence / Shutterstock

A kibocsátott jelzáloglevelek árazása végül a nemzetközi tőkepiaci tranzakcióknál alkalmazott referencia kamatláb (midswap) felett 65 bázisponton alakult, ami az euróban kibocsátott magyar állampapír árazásával csaknem megegyező szintet jelent.

Második alkalommal lépett ki a nemzetközi piacra az MBH Jelzálogbank

Ez volt az MBH Jelzálogbank második nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátása. A hitelintézet 2025 novemberében 100 millió euró értékben hozott forgalomba nemzetközi jelzáloglevelet.

A tavalyi első nemzetközi tranzakciónkat követően a mostani kibocsátás újabb mérföldkő az MBH Jelzálogbank számára. A forgalomba hozott 500 millió eurós mennyiség a méretét tekintve is érdemi előrelépés a tavalyi tranzakcióhoz képest, a félmilliárd eurós érték elérése pedig olyan viszonyítási alapot jelent, amely megerősíti az MBH Jelzálogbank jelenlétét a hazaihoz képest jóval likvidebb nemzetközi piacon

– mondta Dr. Nagy Gyula, a hitelintézet vezérigazgatója. Hozzátette, a kereslet és a kialakult kibocsátási hozamszint egyaránt tükrözi az befektetők MBH Jelzálogbank jelzáloglevelei iránti bizalmát, és az értékpapír finanszírozásban betöltött stabil szerepét, valamint a kedvező nemzetközi tőkepiaci hangulatot.

Az újabb sikeres nemzetközi kibocsátást követően az MBH Jelzálogbank célja, hogy a jövőben még tovább erősítse jelenlétét a nemzetközi színtéren, és a hazai mellett stabil szereplője legyen a külföldi jelzáloglevél-piacnak is. „A nemzetközi tőkepiaci szerep megszilárdítása emellett a hazai jelzálogbanki szektorban is tovább erősíti az MBH Jelzálogbank piaci pozícióját, és a forrásbevonás lehetőségeinek kiszélesítésével jelentősen hozzájárul az MBH Csoport jelzáloghitelezési tevékenységének növeléséhez is” – hangsúlyozta Dr. Nagy Gyula.