Kijev és Berlin összefog: visszatoloncolnák a háború elől elmenekült férfiakat – több százezer embert érinthet a terv

Ukrajna és Németország közös munkacsoportban vizsgálja, hogyan lehetne elősegíteni a hadköteles korú ukrán férfiak hazatérését. A kidolgozás alatt álló mechanizmus részleteit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, de a két ország már aktívan egyeztet az ügyben – írta a kiszo.net.

Új szakaszba lépett az ukrán hadköteles férfiak kérdése: Kijev és Berlin közösen dolgozik egy lehetséges hazatérési mechanizmuson / Fotó: Michael Kappeler / DPA / AFP

Olekszij Makejev, Ukrajna németországi nagykövete pénteken bejelentette, hogy Kijev és Berlin közös munkacsoportot hozott létre annak vizsgálatára, milyen mechanizmusokkal lehetne elősegíteni a hadköteles korú ukrán férfiak hazatérését.

Lassan Németországban sem találnak menedéket az ukránok

A diplomata szerint a kérdésben két külön irányban zajlik a munka. Az egyik a Németországban már megnyitott Unity Hub központok működése, amelyek elsősorban a külföldön élő ukrán állampolgárok támogatását szolgálják. Ezekben a központokban különféle ügyintézési lehetőségek érhetők el, például nyugdíjjal kapcsolatos tanácsadás, emellett közösségi térként is működnek, ahol az ukrán szervezetek és a Németországban élő ukránok találkozhatnak.

A másik, ennél érzékenyebb terület a hadköteles korú férfiak ügye. Makejev elmondta, hogy egy külön ukrán-német munkacsoport vizsgálja azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével visszatérhetnek Ukrajnába azok a hadköteles férfiak, akik jogellenesen hagyták el az országot. A nagykövet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kidolgozás alatt álló mechanizmus részleteit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra.

A nyilatkozatból nem derült ki, hogy a készülő megoldás önkéntes hazatérést ösztönző programot, adminisztratív együttműködést vagy más jogi eszközöket foglalhat-e magában. A felek egyelőre csak annyit erősítettek meg, hogy az egyeztetések folyamatosak.

A nagykövet szerint jelenleg mintegy 1,3 millió ukrán állampolgár él Németországban.

Sokan közülük már munkát vállaltak, társadalombiztosítási járulékot fizetnek, vagyis fokozatosan beilleszkednek a német munkaerőpiacra és a helyi társadalomba.

A német hatóságok legfrissebb adatai ennél is pontosabb képet mutatnak. Május végén összesen körülbelül 1,348 millió ukrán menekült tartózkodott Németországban, közülük 356 ezer volt 18 és 63 év közötti férfi. Ez a csoport áll a mostani egyeztetések középpontjában, bár természetesen nem minden érintett hadköteles, illetve nem mindenki hagyta el jogellenesen Ukrajnát.