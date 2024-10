Kúsznak lefelé a lakossági hitelek kamatai

Érezhető csökkenést hozott az elmúlt egy év a lakossági hitelek kamatainál: a személyi kölcsönöknél már megjelent az első 10 százalék alatti kamatajánlat a piacon, miközben a legkedvezőbb árazású, piaci feltételű lakáshitel-konstrukcióknál kevéssel 6 százalék feletti éves kamattal kell számolni. Ezek persze még mindig nem az általánosan elérhető kondíciók, ilyen árazásra azok számíthatnak, akik megfelelő jövedelmi helyzetben vannak, kellően nagy hitelt vesznek fel, és meg tudnak felelni a különböző kamatkedvezmények igényléséhez szükséges feltételeknek.

Fotó: Shutterstock

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint mindenesetre az idei nyár végére sokat javult a helyzet, már ami a lakossági hitelek kamatait illeti. A jegybank által a megkötött szerződések adatai alapján számolt, éves, átlagos ráta például

a személyi kölcsönöknél 16,9 százalék körül alakult az év nyolcadik hónapjában, ami ugyan alacsonynak semmiképp sem nevezhető, de az egy évvel korábbihoz képest bő 2 százalékponttal kedvezőbb.

A forintban nyújtott lakáscélú hitelek kamatainál még látványosabb javulást mutatnak az MNB számai: az augusztusi, 6,90 százalékos, átlagos ráta közel 2,5 százalékpontos csökkenést tükröz az egy évvel korábban kalkulálthoz képest.

Lakáshitelek: hat százalék a lélektani határ

A piaci feltételű lakáshiteleknél évi 6 és 7 százalék közötti ajánlatokkal lehet találkozni a piacon, úgy, hogy közben a jelzáloghiteleknél megszokott induló költségek – ilyen például az értékbecslés vagy a közjegyző díja – egy részét is elengedi a bankok többsége. A minden különösebb feltétel nélkül árult forintlakáshitelek közül most a Gránit Banké az egyik legkedvezőbb: ott 6,18 százalék az éves kamat, 6,47 százalékos teljes hiteldíjmutató (THM) mellett, miközben az ügyfél 100 ezer forintnyi díjkedvezményre is számíthat.

A K&H-nál a vagyon-, élet- és törlesztési biztosítások kötésével érhetnek el 0,1 és 0,2 százalékos kamatkedvezményeket az ügyfelek. A zöldhitelcéllal emellett további 0,5 százalékpontos kedvezmény is elérhető a K&H-nál, így – az ötéves kamatperiódusú lakáshitelnél – akár 5,99 százalékos éves kamat is elérhető. A CIB Banknál pedig a lakáshitel mellé adott egyszeri jóváírás az egyedi elem – ennek mértéke 40 ezer és 200 ezer forint között változhat, attól függően, hogy az ügyfél milyen konstrukciót vesz igénybe. Az MBH Banknál pedig azok az ügyfelek számíthatnak jelentősebb kamatkedvezményre, akik magas hitelösszeget is igényelnek: itt a legkedvezőbb kondíciók elérésének egyik feltétele, hogy az ügyfél legalább 30 millió forintnyi hitelről kössön szerződést.