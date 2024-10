Kiszámolták, hogy mennyit hozna az 5 százalékos THM-plafon

Az olcsóbb lakáshitelek azt is jelentenék, hogy ugyanahhoz a hitelösszeghez lényegesen kisebb törlesztő is elegendő lenne, így azok az igénylők is hozzájutnának, akik most beleütköznek a jövedelemarányos törlesztési mutató szabta korlátba, amelynek alapján a havi törlesztés nem lehet magasabb a jövedelmük meghatározott százalékánál.