Megtakarítások: régi-új eszközt vetnek be a bankok, visszatértek a kombinált betétek

A Biztos Döntés honlapján található kalkulátor adatai szerint a Gránit Bank most évi 6,50 százalékos kamatot kínál az eBank nevű lekötött betétnél, amelynél a futamidő 3 hónap, a lekötendő összeg pedig minimum 50 ezer, legfeljebb 30 millió forint lehet. Az eBank betétben csak új pénz helyezhető el, illetve már aktivált mobilbanki szerződés, és a Gránit Banknál vezetett számlára érkező, havi legalább 400 ezer forint jóváírás is szükséges az igényléséhez. A Gránit Bank hat hónapos lekötési idejű KamatMax betétjénél is igen kedvező, évi 5 százalékos kamat érhető el: ehhez viszont legalább havi 20 ezer forint összegű kártyás vásárlás is szükséges – értelemszerűen a Gránit Bank által kibocsátott kártyával.

A MagNet Bank Prizma nevű lekötött betétjének nagy előnye, hogy új és már meglévő forrásokra is igénybe vehető. A legmagasabb, évi 6,62 százalékos kamatot a 3 hónapos futamidejű változatnál fizeti a pénzintézet, de a hat hónapos és 12 havi futamidőre kínált kamat is igen kedvező: évi 6,45, illetve 4,61 százalék.

Újabb rekord a lakossági betéteknél, az állampapírok is benne voltak

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a lekötött, illetve kombinált betéti ajánlatoknak lehet is hely a piacon:

februárban ugyanis új csúcsra, 13 365,4 milliárd forintra nőtt a lakossági betétek állománya, és csak februárban közel 540 milliárd forinttal hízott a portfólió.

Gergely Péter, a Biztos Döntés pénzügyi szakértője szerint az utóbbiban fontos szerepe lehet annak, hogy a lakossági állampapírokból felszabaduló – az első negyedévben nagyjából 1100 milliárd forintot kitevő – kamatok egy része még keresi a helyet magának.

A lakossági betétállományon belül viszont változatlanul igen magas – és folyamatosan emelkedik – a lekötés nélküli, „pihenő” pénzek aránya: miközben 2018 második hónapjában még valamivel 66 százalék felett járt, idén februárban már meghaladta a 84 százalékot.