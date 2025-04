Varga Mihály: növekszik a globális gazdasági és pénzpiaci bizonytalanság

Lekötött betétek: elkezdtek az állampapírokkal versenyezni a bankok

Az állampapírokéval vetekedő kamatot kínáló betétlekötések jelentek meg több bank kínálatában is, miközben a befektetési jegyekkel kombinált betétek is visszatértek a piacra. A választék bővítése semmiképp sem árt, a folyószámlákon lévő pénz bő négyötödét ugyanis egyáltalán nem fekteti be a lakosság.