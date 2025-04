Lekötött betétek: elkezdtek az állampapírokkal versenyezni a bankok

Egyre több, versenyképes kamatot kínáló lekötött betéti konstrukció jelenik meg a bankok kínálatában, azzal együtt, hogy a pénzintézetek nagyobb része elsősorban a saját maga által forgalmazott befektetési jegyeket kínálja a rövid távú megtakarításban gondolkodó lakossági ügyfeleknek.

Ma már egyáltalán nem lehetetlen versenyképes kamatot elérni a lekötött betéteknél, igaz, ezért többnyire bizonyos feltételeket is teljesíteni kell

A BiztosDöntés betéti kalkulátora szerint a Gránit Bank eBank nevű konstrukciójánál most évi 6,5 százalék az akciós kamat: a betét futamideje három hónap, a leköthető összeg pedig minimum 50 ezer, legfeljebb 30 millió forint lehet. Az eBank betétnél az akciós kamat feltétele, hogy friss megtakarítást helyezzen el az ügyfél, és – ahogy ez a konstrukció nevéből is sejthető – rendelkezzen aktivált mobilbankkal a pénzintézetnél, és havonta legalább 400 ezer forint jóváírás érkezzen a számlájára.

A Gránit Bank a rövid lejáratú forintbetéti konstrukciók között szintén kínálatban tartja a KamatMax betétjét, ahol a futamidő hat hónap, az elérhető éves kamat pedig 5 százalék. Itt az a feltétel, hogy az ügyfél a futamidő alatt havonta legalább 20 ezer forintért – vagyis összesen 120 ezer forintért – vásároljon a Gránit Bank által kibocsátott kártyával. A MagNet Banknál a Prizma betéttel lehet kedvező éves kamatokat elérni. Ennél a konstrukciónál több futamidő is létezik: a legmagasabb, évi 6,62 százalékos kamatot a három hónapos lejáratnál lehet elérni, míg a hat hónapos futamidőnél évi 6,45, a 12 hónaposnál pedig 4,61 százalékos az elérhető éves kamat. Itt a legkisebb leköthető összeg 500 ezer forint, amely kizárólag új forrás lehet. Az OTP Bank Prémium Forint Betétjénél most 6 százalékos az éves kamat – itt a lejárat egyébként hat hónapos –, viszont ebbe a konstrukcióba kizárólag azok az ügyfelek helyezhetik el megtakarításaikat, akik rendelkeznek lakossági Bázis Számlával, amelyhez Prémium Next szolgáltatás is kapcsolódik.

A K&H a frissen érkezett ügyfeleinek kínálja a Rajt betétjét, amelynek az az egyik feltétele, hogy a betétes legalább egy hónapja lakossági számlát vezessen a pénzintézetnél. A 90 napos futamidejű betét évi 8 százalékos bruttó kamatot fizet, ám ehhez legalább 500 ezer forintnyi új forrás bevonása szükséges. Az MBH Bank Akciós Prémium Betétjét a prémium ügyfélkörnek ajánlja a pénzintézet hat hónapos futamidőre, évi 5,5 százalékos kamat mellett. Az elhelyezett összeg legalább százezer forint lehet, de alapesetben nem érheti el a 20 millió forintot. A friss (vagy állampapírból származó) pénz itt is feltétel.