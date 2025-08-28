Személyi kölcsönök: mindennap egy nagyobb falunyi ember köt új szerződést

Soha nem látott mennyiségű, közel 32 ezer szerződést hozott a júniusi hónap a személyi kölcsönöknél: ez azt jelenti, hogy a nyár első hónapjának minden egyes munkanapjára átlagosan 1600 kihelyezés jutott – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból.
Az év első felének adatait vizsgálva szintén nagyon meggyőzők a számok: június végéig több mint 166 ezer személyihitel-szerződést kötöttek meg a bankok, ami – amellett, hogy 15 százalékkal több az egy évvel korábbinál – már túlszárnyalta a koronavírus-járvány előtti csúcsév, 2019 első felének teljesítményét is.
A kihelyezett hitelek összege viszont a szerződések számánál is jóval gyorsabban emelkedett az elmúlt időszakban. Ahogy arról a Világgazdaság korábban már beszámolt, az idei év első hat hónapjában rekordösszegben, 527,3 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok, ami drasztikus mértékű, 42 százalékos ugrás 2024 első feléhez képest.
Ennek megfelelően az egy szerződésre jutó átlagos összeg is nagyot nőtt egy év alatt: miközben a múlt év első felében még éppen 2,6 millió forint alatt járt, az idén június végéig már csak hajszállal maradt el a 3,2 millió forinttól.
Más kérdés, hogy idén júniusban ismét 3 millió forint alá kúszott az átlag: ennek egyrészt oka lehet, hogy egyes bankok már az alacsonyabb összegsávoknál is viszonylag kedvező kamatokat kezdtek kínálni, másrészt az is közrejátszhatott az átlagos összeg csökkenésében, hogy a néhány százezer forintos összegű gyorskölcsönöknél is jelentek meg kedvező – kevéssel 10 százalék feletti – kamatra vonatkozó ajánlatok a szolgáltatóknál.
Az intenzív kereslet, és az egyre erősödő verseny miatt a közelmúltban több bank is kedvező irányba változatott a személyi kölcsönök kamatain, illetve a kedvező árazás eléréséhez szükséges feltételeken. Ezzel együtt a legtöbb szolgáltató így is 3 millió forintnál húzza meg a 10 százalék alatti kamat eléréséhez szükséges összeghatárt: újdonság viszont a korábbiakhoz képest, hogy már több banknál is becsúszott a 9,5 százalék alá az elérhető éves kamat.
A CIB Bank 3 millió forintos hitelösszegtől kínál 9,99 százalékos éves kamatot, ha az igénylő megfelel a meghatározott feltételeknek. A felújítási hitelcél viszont újabb 0,2 százalékpontos engedményt hozhat a CIB-nél, így itt akár 9,79 százalékos kamat is elérhető. A CIB Bank viszont a kisebb összegű hitelben gondolkodó ügyfeleknek is kedvező, 10,99 százalékos éves kamattal kínálja a személyi kölcsönét.
A Cofidis változatlanul kizárólag a 3 millió forintos összegű, 60 hónapos futamidejű személyi hitelénél kínál 9,9 százalékos éves kamatot, amelyhez 550 ezer forintos havi jövedelem igazolása is feltétel.
Az Ersténél legalább 400 ezer forintos jövedelem, helyben vezetett lakossági számla, és legalább 3 milliós hitelösszeg kell a 10 százalék alatti (egész pontosan 9,89 százalékos) kamathoz.
A K&H kiemelt személyi kölcsönénél hasonlók a feltételek: 3 millió forintos kölcsönösszegtől 9,99 százalék az éves kamat, ha az ügyfél nettó jövedelme eléri a 400 ezer forintot.
Az MBH Bank a közelmúltban lazított a személyi kölcsöne feltételein: a legkedvezőbb, évi 9,99 százalékos kamat már 500 ezer forintos jövedelemtől és 7 millió forintos kölcsönösszegtől elérhető: mindkét érték alacsonyabb a korábban érvényben lévőhöz képest.
Az OTP Bank szintén lazított a személyi kölcsönhöz kapcsolódó feltételeken: így akár már 10,99 százalékos éves kamattal is elérhető a hitel – igaz, ehhez 14 millió forint feletti összeget szükséges igényelni.
A Raiffeisen Banknál már éppen 9,5 százalék alatti éves kamat is elérhető a személyi hitelnél, amelyhez helyben vezetett számla, havi legalább nettó 450 ezer forintos jövedelem és 3 millió forintot elérő kölcsönösszeg is szükséges.
Az UniCredit Bank 9,44 százalékos kamat mellett is kínál személyi kölcsönt, ha az összege legalább 7 millió forint, az ügyfél jövedelme eléri a 450 ezer forintot, és hitelfedezeti biztosítást is köt. Tíz százalék alatti (9,65 százalékos) éves kamat viszont már 3 millió forintot elérő hitelösszegtől is elérhető a pénzintézetnél – ha az igénylő megfelel a már említett feltételeknek.
Az MNB adatai szerint a személyi kölcsönök állománya is új csúcsot döntött június végén: megközelítette az 1670 milliárd forintot, ami igen erőteljes mértékű, 16,4 százalékos éves növekedést tükröz. Az új kihelyezések, illetve az állomány alakulásának jót tehet az Otthon Start program napokon belül esedékes indulása is: a lakáshitelpiac felfutása ugyanis rendszerint a fogyasztási hitelek iránti keresletnek is jót tesz. Emellett az erős verseny miatt az ősz várhatóan további lazítást hoz a személyi kölcsönök feltételeinél.
