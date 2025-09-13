Orbán Viktor az áradó Tisza-adóról posztolt: mindez csak kukorékolás

„Árad a Tisza-adó” – ezzel kezdődik Orbán Viktor miniszterelnök szombati közösségimédia-posztja, amely arról szólt, mit lát az ellenzéki oldalon, és mit tart kormányképes adópolitikának.
A kormányfő Facebook-posztjában arra reagált, hogy – mint írja – „a többkulcsos jövedelemadó-emelés és az ingatlanadó után itt az újabb Tisza-adjavaslat a magyar vállalkozások társasági adójának emeléséről”.
A „nem mondhatunk el mindent, mert abba belebuknánk” tiszás haditerve a miniszterelnök szerint kudarcot vallott, a programírók munkáját nem lehet eltitkolni. A magyar politikában csak nyílt lapokkal lehet játszani – tette hozzá –, a kormány ezt teszi, és amit a megígért, azt meg is tette. Fel is sorolt több adópolitikai intézkedést:
Minden más csak kukorékolás. Kíváncsian várjuk, mi jön még!
– zárta a kormányfő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.