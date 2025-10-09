Partnerségre lép az MBH Bank és Magyarország legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezete

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött az MBH Bank és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) annak érdekében, hogy a bank szakmai és anyagi támogatásával segítse a TÖOSZ küldetését, és hozzájáruljon egy önkormányzatbarát társadalmi, gazdasági és jogi környezet megteremtéséhez – közölte az MBH.
Az együttműködés keretében az MBH Bank támogatja a TÖOSZ megjelenési fórumait, évente több alkalommal szakmai előadást tart a szervezet rendezvényein. Emellett a bankcsoport pénzügyi tanácsadó és vállalkozásfejlesztési vállalata, az MBH Forrás Zrt. konzultációs lehetőséget biztosít a TÖOSZ tagjainak többek között város- és intézményfejlesztési, illetve vállalatfinanszírozási kérdésekben.
A bank és a TÖOSZ közösen hirdet meg az önkormányzatoknak egy ESG-tematikájú, azaz a fenntartható működést célzó pályázatot. Ez a vállalás szorosan illeszkedik az MBH Bank ESG-stratégiája mentén megfogalmazott célkitűzéshez, miszerint alaptevékenysége mellett a társadalmi és környezeti értékteremtésben is aktív szerepet vállal.
Emlékeztettek arra, hogy a TÖOSZ az ország legmeghatározóbb önkormányzati érdekképviseleti szervezete, amely széles körű nemzetközi kapcsolataira, korszerű infrastruktúrájára és magasan képzett szakértői csapatára támaszkodva támogatja a településeket. Az önkormányzatok érdekképviselete mellett magas színvonalú szolgáltatásokat kínál tagjai számára, igény esetén pedig az egész önkormányzati szféra részére.
Hanusi Péter, a TÖOSZ elnöke szerint a megállapodás nem csupán egy formális partnerség, hanem valódi stratégiai szövetség hazánk legnagyobb, 1744 tagönkormányzattal rendelkező érdekképviseleti szervezete, a TÖOSZ és Magyarország egyik vezető pénzintézete, az MBH Bank között, amely lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok a jövőben szélesebb körű szakmai támogatást vehessenek igénybe.
Meggyőződésem, hogy ez az együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy a településeink hosszú távon is fejlődőképesebbek, fenntarthatóbbak és versenyképesebbek legyenek
– mondta a közlemény szerint a megállapodás szignálásakor Hanusi Péter. A közleményben arról is beszámoltak, hogy a bank jelenleg közel 1300 önkormányzattal és további 3100 önkormányzati intézménnyel, önkormányzati tulajdonú vállalattal áll szerződésben, összesített piaci részesedése ezen a területen eléri a 40 százalékot, amivel meghatározó szereplő az önkormányzati piacon.
A számlavezetett önkormányzatok számát tekintve hét vármegyében piacvezető, továbbá hat megyei jogú város – köztük Sopron, Eger, Nyíregyháza, Békéscsaba, Veszprém és Debrecen – kizárólagos számlavezető pénzintézete. Az MBH Bank egyben a legtöbb bankfiókkal rendelkezik Magyarországon, több mint 2,4 millió lakossági és vállalati ügyfelet szolgál ki.
Az MBH Bank megszünteti az együttműködését egy egészségpénztárral és egy nyugdíjpénztárral
Az MBH Bank az eltérő üzleti elképzelések és vezetői változások miatt 2025. december 30-tól megszünteti az együttműködést az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és Nyugdíjpénztárral, és a pénztárak innentől nem használhatják a bank nevét és arculatát.
