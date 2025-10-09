Az oroszok állítják: cselszövés készül Magyarország és Szlovákia ellen – katonai gépezetté válhat az EU

A vétójogával élve Magyarország és Szlovákia egyelőre nem hagyja, hogy az Európai Unió hadigépezetté váljon – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az RT televízió által csütörtökön bemutatott interjújában.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter / Fotó: Xinhua via AFP

„Jelenleg az Európai Unióban be akarják vezetni a többségi szavazás elvét: azt, hogy sorsdöntő kérdésekben nem egyhangú, hanem többségi szavazással hozzanak döntéseket. A háború és a béke kérdéseiben. Meg akarják fosztani az Európai Unió tagjait a vétójogtól, elsősorban az olyan országokat, mint

Magyarország, Szlovákia, amelyek nem háborút, hanem békét akarnak

– nyilatkozott Lavrov.

A politikus szerin a két ország lényegében a vétójogukkal, az álláspontjukkal nem engedik, hogy az Európai Unióból a valamikor beígért gazdasági és társadalmi földi paradicsom helyett katonai gépezetet csináljanak. Az orosz diplomácia vezetője szerint az állandó tagok vétójoga az ENSZ Biztonsági Tanácsában is a túlkapások megakadályozására szolgál.

„Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a legfontosabb szerv. Más kérdés, hogy senkinek sem kellene visszaélnie a jogosultságaival, főleg ha az illető állandó tagja a BT-nek. A vétójogot kizárólag azért fogadták el, hogy az ENSZ ne jusson a Népszövetség sorsára, amelyben senki sem volt felelős azért, hogyan szavaz" – nyilatkozott Lavrov.

Vlagyimir Putyin Tádzsikisztánban járt

Az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) élesen bírálta Tádzsikisztánt, amiért az ország nem tett eleget a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) kötelezettségeinek, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök a héten hivatalos látogatáson járt Dusanbéban. Az ICC elfogatóparancsa ellenére egyre több állam fogadja az orosz elnököt anélkül, hogy jogi lépéseket tenne ellene.

Brüsszel ugyanakkor attól tart, hogy a nemzetközi jog ilyen mértékű figyelmen kívül hagyása precedenst teremthet – különösen olyan országokban, ahol az orosz befolyás hagyományosan erős. Sőt, az orosz-ukrán háború kitörése óta egyre nagyobb a szakadék a Nyugat és Oroszország szövetségesei között,