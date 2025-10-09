Deviza
Bezárt az amerikai óriásgyár Magyarországon: máris itt a fordulat, új befektető vásárolhatja meg a legendás üzemet – ezt tudjuk most

A 9,5 milliárd forintra árazott ipari komplexum a város gazdasági újraindításának kulcsa lehet, és a jelek szerint a kormányzati befektetési program is célkeresztbe vette a térséget. Nem marad sokáig gazda nélkül az orosházi Guardian-üzem: a korábban leállított síküveggyár területére már több befektető is felfigyelt.
VG
2025.10.09., 21:10
Fotó: Mediaworks

A 2022-ben leállított orosházi Guardian-üzem körül rajzanak a befektetők, és hamarosan új gazdára lelhet a volt síküveggyár, miután az iparterület egy kormányzati programba is bekerülhet – írta a beol.hu.

Nem marad sokáig gazda nélkül az orosházi Guardian-üzem: a korábban leállított síküveggyár területére már több befektető is felfigyelt / Fotó: Mediaworks

Akár új ipari korszak is kezdődhet Orosházán, miután a 2022-ben leállított Guardian síküveggyár iránt hirtelen megnőtt a befektetői érdeklődés. A 24 millió euróért, vagyis 9,57 milliárd forintért kínált üzem területe korábban az egyik legfontosabb ipari központ volt a dél-alföldi régióban.

Még 2024 végén írtunk arról, hogy az amerikai tulajdonban lévő gyár jövője bizonytalanná vált, és végleg megszűnhet a síküveggyártás Orosházán – most azonban fordulhat a helyzet: az ipari létesítmény iránt komoly érdeklődés mutatkozik, és akár hónapokon belül újraindulhat az élet a gyárkapun belül. Bár a termelés két éve szünetel, az ingatlan és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra a szakértők szerint készen áll egy új befektető érkezésére.

A Guardian telephelye kiépítettsége, energiaellátása és logisztikai elhelyezkedése miatt ideális célpont nagy ipari befektetők számára 

– fogalmazott Erdős Norbert országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán, aki a HIPA (Nemzeti Befektetési Ügynökség) megbeszélésén ismertette Békés vármegye fejlesztési irányait.

A képviselő szerint a megye ipari fejlesztései új lendületet kaphatnak: Békéscsaba és Gyula után most Orosháza következhet. Az elmúlt években a Vulcan Shield Global és az Airbus beruházásai több ezer munkahelyet hoztak létre a térségben, és hasonló volumenű projektek előkészítése most az orosházi ipari parkban zajlik.

Az orosházi Guardian-üzemmel a város gazdasága is feltámadhat

Erdős hozzátette: bár a Guardian-telephely barnamezős területnek számít, ez legfeljebb a fejlesztési lehetőségek irányát korlátozza, nem pedig a nagyságrendjét. Vagyis a korábbi üzem helyén akár egy új, nemzetközi szinten is meghatározó gyár jöhet létre.

A város így nemcsak ipari, hanem gazdasági szempontból is új fejezethez érkezhet. Orosháza jelenleg az ország három leginkább befektetésre ajánlott települése között szerepel – és a mostani fejlemények alapján ez a cím rövidesen kézzelfogható eredményeket is hozhat.

