Az orosz védelmi minisztérium csütörtöki közleménye szerint a visszavonuló ukrán hadsereg felrobbantotta a Tolyatti–Odessza-ammóniavezeték egyik ágát a Donyeck Népköztársaság területén, hogy lassítsák az orosz hadműveleteket. Az akció során nagy mennyiségű mérgező gáz szabadult ki, ami nemcsak Moszkva erőit, hanem a közelben lakókat is veszélyeztette.
Az orosz TASZSZ hírügynökség értesülései szerint az akció október 9-én délután, Ruszinyár településtől 2,5 kilométerre zajlott.
A vezeték felrobbantása során a maradék ammónia kiszabadult a sérült szakaszon, de a minisztérium közleménye szerint orosz katonai veszteség nem történt.
Az ukrán hadsereg néhány nappal ezelőtt, október 7-én egy másik kritikus létesítményt is megpróbált felrobbantani: a Novovoronyezsi Atomerőmű 6-os reaktorblokkjának a hűtőtornyát, amelyet drónokkal támadtak meg.
A Roszenergoatom közleménye szerint időben semlegesíteni tudták a betörő drónt, személyi sérülés és komolyabb károk nem keletkeztek, a sugárzási szint változatlan maradt. Ugyanazon az éjszakán az orosz légvédelem 18 ukrán drónt semmisített meg a Voronyezsi terület felett.
Az orosz energia-infrastruktúra elleni támadások pedig tovább folytatódnak: az ukrán vezérkar csütörtökön közölte, hogy a volgográdi régióban található Lukoil Korobkovszkij gázfeldolgozó üzemet és a közeli Jefimovka diszpécserállomást is megpróbálták felrobbantani.
A létesítmények kulcsfontosságúak az orosz energiaipar számára:
Mindkét létesítmény megsérült a robbanásokban, és tüzek is keletkeztek, azonban a pontos károk felmérése jelenleg is folyik.
Bár az ukrán vezérkar hangsúlyozta, hogy az intézkedések célja Oroszország katonai-gazdasági potenciáljának a tönkretétele, ezek az akciók a helyi lakosságot és a környezetet is veszélyeztetik.
A civil infrastruktúra sérülése és az ipari célpontok elleni támadások tovább fokozzák a konfliktust, így félő, hogy a felek milyen messze fognak elmenni azért, hogy előnybe kerüljenek a több mint három éve tartó háborúban. Az ammóniavezetékek, az atomerőművek, valamint az olaj- és gázlétesítmények felrobbantása ugyanis egyhamar súlyos ökológiai katasztrófához fog vezetni, amelynek következményei a konfliktus lezárása után is érződni fognak.
Moszkva és Kijev nagy erőkkel támadja a másik fél energetikai létesítményeit a tél beállta előtt. Új szakasz kezdődhet az orosz–ukrán háborúban, ha Moszkva úgy dönt, hogy korlátozott nukleáris csapást mér az egyik legfontosabb ukrán katonai kiképzőbázisra.
