Az ukránok megtalálták az oroszok gyenge pontját – az atomerőművek támadása után most gyilkos gázt szabadíthatnak az emberiségre

Az orosz védelmi minisztérium csütörtöki közleménye szerint a visszavonuló ukrán hadsereg felrobbantotta a Tolyatti–Odessza-ammóniavezeték egyik ágát a Donyeck Népköztársaság területén, hogy lassítsák az orosz hadműveleteket. Az akció során nagy mennyiségű mérgező gáz szabadult ki, ami nemcsak Moszkva erőit, hanem a közelben lakókat is veszélyeztette.

Az energetikai létesítmények és az atomerőművek után az ukrán hadsereg most egy ammóniavezetéket robbantott fel, mérgező gázt szabadítva rá az őket üldöző orosz katonákra és a környéken lakó donyecki civilekre / Fotó: AFP

Ammóniavezeték és atomerőmű: semmi sem tabu az ukrán hadseregnek

Az orosz TASZSZ hírügynökség értesülései szerint az akció október 9-én délután, Ruszinyár településtől 2,5 kilométerre zajlott.

A vezeték felrobbantása során a maradék ammónia kiszabadult a sérült szakaszon, de a minisztérium közleménye szerint orosz katonai veszteség nem történt.

Az ukrán hadsereg néhány nappal ezelőtt, október 7-én egy másik kritikus létesítményt is megpróbált felrobbantani: a Novovoronyezsi Atomerőmű 6-os reaktorblokkjának a hűtőtornyát, amelyet drónokkal támadtak meg.

A Roszenergoatom közleménye szerint időben semlegesíteni tudták a betörő drónt, személyi sérülés és komolyabb károk nem keletkeztek, a sugárzási szint változatlan maradt. Ugyanazon az éjszakán az orosz légvédelem 18 ukrán drónt semmisített meg a Voronyezsi terület felett.

Az orosz energia-infrastruktúra elleni támadások pedig tovább folytatódnak: az ukrán vezérkar csütörtökön közölte, hogy a volgográdi régióban található Lukoil Korobkovszkij gázfeldolgozó üzemet és a közeli Jefimovka diszpécserállomást is megpróbálták felrobbantani.

A létesítmények kulcsfontosságúak az orosz energiaipar számára:

a Korobkovszkij üzem évi 450 millió köbméter földgázt és 186 ezer tonna földgázt dolgoz fel;

a Jefimovka-állomás vezetékein pedig évente 50 millió tonna olaj halad át.

Mindkét létesítmény megsérült a robbanásokban, és tüzek is keletkeztek, azonban a pontos károk felmérése jelenleg is folyik.

Bár az ukrán vezérkar hangsúlyozta, hogy az intézkedések célja Oroszország katonai-gazdasági potenciáljának a tönkretétele, ezek az akciók a helyi lakosságot és a környezetet is veszélyeztetik.

A civil infrastruktúra sérülése és az ipari célpontok elleni támadások tovább fokozzák a konfliktust, így félő, hogy a felek milyen messze fognak elmenni azért, hogy előnybe kerüljenek a több mint három éve tartó háborúban. Az ammóniavezetékek, az atomerőművek, valamint az olaj- és gázlétesítmények felrobbantása ugyanis egyhamar súlyos ökológiai katasztrófához fog vezetni, amelynek következményei a konfliktus lezárása után is érződni fognak.