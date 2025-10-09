Deviza
Ausztria döntött: eltörli az autópálya-matricát, de még utoljára jól megdrágítja – ez lép a helyébe

Ausztria 2027-től teljesen áttér a digitális autópálya-matricára, a hagyományos, szélvédőre ragasztható matricákat megszüntetik. A digitális matrica a jármű rendszámához kötődik.
VG
2025.10.09, 21:42
Frissítve: 2025.10.09, 21:44

Ausztria 2027-től teljesen megszünteti a hagyományos, szélvédőre ragasztható autópálya-matricát, és kizárólag a jármű rendszámához kötött, digitális matricát vezet be az autópályák és gyorsforgalmi utak használatához. Az utolsó hagyományos cédulákat 2025 november végéig árusítják, amelyek 2027 január 31-ig lesznek érvényesek.

Ausztria döntött: eltörli az autópálya-matricát, de még utoljára jól megdrágítja - ez lép a helyébe Ausztria döntött: eltörli a hagyományos autópálya-matricát, jön a digitális vignetta
Fotó: AFP

A digitális matricát továbbra is meg lehet majd vásárolni a megszokott helyeken, például trafikokban, benzinkutakon és matricaközpontokban, illetve online az osztrák autópálya-üzemeltető, az Asfinag felületén. Vásárlás után a digitális matrica azonnal érvénybe lép a fizikai értékesítési pontokon.

Ausztria a lépéssel követi szomszédos országok, Szlovénia, Szlovákia, Csehország vagy Magyarország példáját. A váltás abból a szempontból nem meglepő, hogy a vignetták 75 százalékát online értékesítik. Egyénként az éves autópálya-matrica ára is emelkedik 2026-tól, 106,8 euróra, ami mintegy 3 százalékos áremelkedést jelent. Ausztria a lépéssel követi szomszédos országok, Szlovénia, Szlovákia, Csehország vagy Magyarország példáját.

Így alakulnak a magyar árak

Még soha nem fordult elő, hogy a gyorsforgalmi utak fizetőssé tétele óta csökkent volna az autópálya-matrica ára, 2026 azonban kivételt hoz: öt vármegyében is jelentős kedvezmények várják az autósokat, miközben országosan 4,3 százalékkal drágul a sztrádahasználat az augusztusi inflációs adat alapján.

2024 februárjában teljes szélességében le kellett zárni az M30-as autópálya Miskolc északi része és Szikszó közötti szakaszát, mert az útpálya megsüllyedt. A helyreállítás jelenleg is tart. Lázár János építési és közlekedési miniszter idén tavasszal közölte: kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élők 65 százalékos útdíjkedvezményt kapnak 2026-ban. A most megjelent rendelet még bőkezűbb lett: 

nemcsak a helyiek, hanem bárki megvásárolhatja az ott érvényes vármegyei matricát mindössze 2500 forintért. 

A kedvezmény nemcsak az M30-asra, hanem az M3-asra és a vármegye minden fizetős útjára vonatkozik. Szeptember elején jelentette be Lázár János, hogy az M1-es autópálya felújítása és kiszélesítése több évig tart, ezért Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében a helyiek mindössze 15 ezer forintért, azaz nagyjából fél áron juthatnak éves matricához a Budapest–Győr szakaszra. 

Ez évente mintegy hétmilliárd forint megtakarítást jelenthet az autósoknak, a bővítés után pedig biztonságosabbá válik Magyarország legforgalmasabb autópályája. Még nincs tisztázva, pontosan kik lesznek jogosultak a kedvezményre. A miniszter szerint nem jár a budapestieknek és céges autóknak, de egyelőre kérdéses, hogyan különítik el az átutazókat a helyiektől.

Az általános drágulás nem kerülhető el

A Központi Statisztikai Hivatal augusztusban 4,3 százalékos inflációt mért, amely meghatározza a 2026-os útdíjemelést. Az AutópólyaMatrica számításai szerint a jövőben:

  • egynapi országos matrica ára 5550 forint lehet (uniós szabály szerint az éves díj legfeljebb 9 százaléka),
  • a 10 napos országos matrica 6910 forintba kerülhet,
  • a havi országos matrica 11 170 forintra emelkedhet,
  • az éves vármegyei matrica 7190 forint lehet (az öt kedvezményes vármegye kivételével),
  • míg az éves országos matrica 61 760 forintba kerülhet.

