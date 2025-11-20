Rendkívüli tájékoztatást küldött ügyfeleinek az egyik hazai nagybank

Bankszünnap lesz az Erste Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint. Mint honlapjukon írják, rendszereiken november 21. 22:00 és november 22. 11:00, valamint december 4. 22:00 és december 5. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely több szolgáltatásuk működését is befolyásolja – írja az Origo.

Péntek estétől leállás jön az Erste Bank rendszereiben / Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Az Erste Banknál ezekben az időszakokban továbbra is elérhetők lesznek az alábbi szolgáltatások:

Internetes vásárlás (kivéve 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között)

Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025. 11. 22. 00:00 – 2025. 11. 22. 04:00 között)

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal-szolgáltatások

Készpénzfelvétel és befizetés belföldön ATM-ből

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

Mobilegyenleg feltöltése

Nem lesz elérhető többek között a George App és Web, az internetes vásárlás és nem lehet azonnali átutalásokat indítani. A többi, átmenetileg szünetelő szolgáltatásról itt talál további információkat.

A honlapjukon olvasható tájékoztatóban hozzáteszik: a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. Ezt az tájékoztatást a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tették közzé a jogszabályi elvárással összhangban.