Kiadós havazás és tartós hideg: tippek az ingatlanok téli védelméhez
A tartós hideg és a bőséges havazás fokozott terhet róhat a lakóépületekre és a műszaki rendszerekre Magyarországon – hívja fel a figyelmet a Köpönyeg.hu. Mit ismert, a hónap elején elején, különösen január 7-én (szerdán) újabb intenzív havazási hullám várható: átmeneti szünet után napközben kezdődik a hóesés, és éjfélig az északnyugati országrész kivételével 10–25 centiméter friss hó hullhat.
Az ország nagyobb részén 15 centiméter körüli vagy azt meghaladó hóréteg valószínű, míg északnyugaton 2–10 centiméter várható. Budapest térségében akár 15 centiméter körüli hóvastagság is előfordulhat. A HungaroMet előrejelzése szerint északkeleten, különösen a Bodrogköz vidékén az esti óráktól erősödhet a szél, kedd éjféltől szerda délelőttig viharos lökések kísérhetik a havazást, ami magas hótorlaszokat emelhet.
Emiatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt, míg a Bodrogközben akár a legmagasabb, piros fokozatú riasztás is szóba jöhet. A friss hóval borított területeken 55 kilométer per óra feletti szél torlaszokat okozhat.
Szakértők hangsúlyozzák, hogy a téli időjárás leggyakoribb káreseményei – mint a csőtörés, a tetőszerkezeti problémák vagy a beázás – megfelelő előkészületekkel nagyrészt megelőzhetők, így elkerülhetők az anyagi veszteségek. A hideg egyik leggyakoribb következménye a vízvezetékek befagyása és csőtörése.
Nem szigetelt vagy fűtetlen helyiségekben (pincék, nyaralók, üresen álló ingatlanok) a víz megfagyása térfogat-növekedést okoz, ami szétrepesztheti a csöveket – a károk gyakran csak az olvadáskor derülnek ki beázás formájában. Megelőzésként ajánlott a csövek szigetelése, temperáló fűtés fenntartása, valamint hosszabb távollét esetén a fővízelzáró elzárása és a rendszer leeresztése.
A fűtési rendszerek túlterhelése szintén kockázatos: a kazánok, radiátorok folyamatos üzemeltetése mellett az elmaradt karbantartás súlyos meghibásodást, fűtéskiesést vagy akár biztonsági problémákat okozhat. Szezon előtti szakember általi átvizsgálás javasolt. A tetőszerkezeteket különösen terheli a vastag hótakaró és a jég súlya, főként régebbi épületeknél.
Az eldugult ereszcsatornák miatt felgyülemlő olvadékvíz beázást okozhat, a nagyobb hótorlaszok miatt a tetőszerkezet károsodhat. Az olvadási időszakban gyakoriak a beázások, amikor a víz a legkisebb réseken szivárog be, penészesedést vagy szerkezeti romlást okozva. A tető, a szigetelések és a nyílászárók rendszeres ellenőrzése kulcsfontosságú.
Harcol a hóval a MÁV: a váltófűtők rendben, de ma két térségben kihívásos lesz buszozni
Könnyű a MÁV-ot hibáztatni a hó okozta késések miatt, de tudni kell: a váltókat például minden elhaladó vonat után meg kell tisztítani a hótól. A Világgazdaság megkérdezte a MÁV-ot, hogyan készült a hóhelyzetre, és mire számítsanak ma az utasok.