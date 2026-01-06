Kevesebb alkalommal járunk laborvizsgálatra, ha ilyen vécét szereltetünk be – igaz, borsos ára van

Az idei, rögtön 2026 elején megrendezett Consumer Electronics Show-n (CES) két technológiai vállalat is olyan koncepciókkal jelentkezett, melyeknek nem titkolt célja, hogy a korábbiaknál többet nyújtó „okosvécék” az emberek első számú prioritásává váljanak. Az MI-vécék ötlete furcsának tűnhet, pedig van benne ráció, ahogy a rendezvényen kapott visszajelzések is ezt igazolják – írja az Origo.

A Vovo mesterséges intelligenciával szerelt okosvécét mutatott be egy szakkiállításon / Fotó: Vovo

Egyre nagyobb üzlet az okosvécé, s most még MI-t is kapnak

A lap arról ír, hogy két, új generációs okosvécé közül a Vovo Smart Toilet nevű fejlesztés el is nyerte a Consumer Technology Association 2026-os innovációs díját, elsősorban az idősek és a fogyatékkal élők számára kínált előnyei miatt. A berendezés olyan extra funkciókat kínál, amelyek a prémiumkategóriás mellékhelyiségek világában már nem számítanak ritkaságnak, de szélesebb körben még mindig nem tekinthetők elterjedtnek: automatikusan nyíló és záródó fedél, automatikus öblítés, bidéfunkciók – sőt, még fűthető ülőke is tartozik hozzá.

A Neo nevű okosvécét egy beépített vizeletelemző szenzor teszi igazán különlegessé, amely folyamatosan figyeli a felhasználó egészségi állapotát, az eredményeket pedig egy falra szerelt monitoron jeleníti meg.

A készülék emellett egy Jindo the Dog nevű MI-funkcióval is rendelkezik:

ez nyomon követi a vécéhasználatot, és

automatikus értesítést küld a családtagoknak, ha a tulajdonos több mint 12 órán át nem használja a toalettet.

Ez különösen hasznos lehet az egyedül élő idősek szempontjából, hiszen megkönnyíti a családtagok számára, hogy törődhessenek egyedül élő rokonaikkal.

Az innováció azonban nem olcsó mulatság. A Neo ajánlott fogyasztói ára 4990 dollár, azaz nagyjából 1,6 millió forint.

A másik versenyző a rendezvényen az eredetileg wellnesstechnológiára szakosodott Vivoo – amely évek óta gyárt otthoni vizeletteszteket – egy univerzális, bármilyen meglévő vécére rögzíthető hidratáltságmérő eszközt mutatott be. A kiegészítő nyolc különböző egészségügyi mutatót elemez a vizelet alapján, az úgynevezett „teljesen érintésmentes optikai érzékelés” segítségével.