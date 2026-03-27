Ismét az érdeklődés középpontjába kerülhet a híres Fugger bankárdinasztia

A Fugger család egykor Európa egyik legbefolyásosabb bankdinasztiája volt, kereskedelmi útvonalakat építettek ki, és pénzt kölcsönöztek a Német-római Birodalom császárainak és pápáinak. Most eladósorba kerülhet az egyik leszármazottjuk által alapított magánbank – adta hírül az Origo.

A Vienna Insurance Group biztosítótársaság (VIG) a Fuerst Fugger Privatbank, egy 1954-ben alapított kis méretű vagyonkezelő társaság eladására készül. A döntés azután születhet meg, hogy a VIG az év második felében véglegesíti a bankot jelenleg birtokló Nuernberger Versicherung biztosítótársaság felvásárlását – írja a Bloomberg névtelenséget kérő forrásaira hivatkozva.

A magánbank közel 7 milliárd euró értékű vagyont kezel.

Jelenleg körülbelül 120 millió euró lehet a bank értéke, de az európai banki engedélye miatti megnövekedett érdeklődés felfelé nyomhatja az árat.

Az ügyben érdekelt VIG, a Fuerst Fugger és a Nuernberger képviselői nem kívántak nyilatkozni.

A Fugger az európai történelem egyik leghíresebb neve

A cég székhelye az európai történelem egyik leghíresebb nevét képviselő Fugger család augsburgi reneszánsz palotájában található. A család a 15. és 16. században emelkedett fel, amikor Európa egyik legszélesebb nemesfémbánya-, kereskedőház- és bankhálózatát felügyelte. A Fuggerek finanszírozást nyújtottak a Habsburgoknak, de befolyásuk a Vatikánra és az európai nemesség széles körére is kiterjedt.

A család virágkora a 17. századra véget ért.