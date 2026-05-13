Meghűlt a vér egy egész térségben attól, amiről Trump tárgyalni készül az oroszlán barlangjában

Donald Trump amerikai elnök arról tájékoztatott, hogy amikor a napokban találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel, a beszédtémák között terítékre kerül az amerikai fegyverek szállítása Ázsiába. Az amerikai elnök ezzel megtöri azt a több évtizedes hagyományt, hogy Washington nem egyeztet Pekinggel a Tajvannak szánt amerikai fegyverexportokról. Ezt több amerikai szövetséges aggodalommal fogadta.

Tajvan biztonsága és a csendes-óceáni térség helyzete is téma lehet a két világnagyhatalom tárgyalásán

Ez nemcsak vétójogot adna Kínának a Tajvan számára kritikus biztonsági segítségnyújtás felett, hanem azt is sugallná, hogy megfelelő árért bármely partner sorsa eladó lehet

– mondta a Financial Timesnak Mira Rapp-Hooper, aki a Biden-kormányzat idején a Nemzetbiztonsági Tanács kelet-ázsiai ügyekért felelős vezető igazgatója volt.

A képlethez fontos összetevő, hogy öt hónappal ezelőtt az amerikai kormányzat rekordméretű, 11,1 milliárd dolláros fegyvercsomagot jelentett be Tajvan számára, továbbá egy újabb, legalább 14 milliárd dollár értékű csomagról is szó van.

A kínai rezsim azt akarja elérni, hogy az Egyesült Államok változtassa meg deklarált politikáját, miszerint kiáll Tajvan függetlensége mellett. Ami még fontos, hogy a Tajvani-szoros status quójával kapcsolatosan Amerika azt vallja, hogy nem támogatja annak egyoldalú megváltoztatását. A térség amerikai szövetségesei attól tartanak, hogy ez utóbbiban változtathat Trump. Ha ez megtörténik, akkor megnyílhat az út Kína előtt, hogy a fennhatósága alá vonja a szoros egészét, ami a világkereskedelem egyik kritikus pontja.

Marco Rubio külügyminiszter a múlt héten azt mondta, hogy az amerikai politika nem változott. Ennyi azonban nem nyugtatta meg teljesen sem a republikánusok, sem a demokraták egy részét, főképp, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter nem nyugtatta meg az ázsiai szövetségeseket, arról, hogy a biztonságuk tuti, hogy nem fogja tárgyalás alapját képezni.

Trump engedményeket tehet Kínának és visszafoghatja a fegyvereladásait Tajvan részére

Több, az ügyet ismerő személy azt mondta az üzleti lapnak, hogy jobban aggódnak amiatt, hogy Trump engedményeket tehet a fegyvereladások ügyében. Hszi valószínűleg arra fogja kérni Trumpot, hogy késleltesse vagy faragja le a következő csomagot” – mondta Patricia Kim, a Brookings Institution Kína-szakértője.