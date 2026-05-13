Deviza
EUR/HUF358,68 +0,29% USD/HUF306,28 +0,49% GBP/HUF413,56 +0,25% CHF/HUF391,85 +0,35% PLN/HUF84,4 +0,35% RON/HUF68,91 +0,23% CZK/HUF14,73 +0,26% EUR/HUF358,68 +0,29% USD/HUF306,28 +0,49% GBP/HUF413,56 +0,25% CHF/HUF391,85 +0,35% PLN/HUF84,4 +0,35% RON/HUF68,91 +0,23% CZK/HUF14,73 +0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 157,42 -0,25% MTELEKOM2 468 +2,03% MOL4 072 -0,69% OTP41 520 -0,34% RICHTER12 310 -0,49% OPUS305 +2,13% ANY7 650 +1,96% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 640 -2,37% BUMIX9 213,13 -0,21% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 810,85 +0,47% BUX132 157,42 -0,25% MTELEKOM2 468 +2,03% MOL4 072 -0,69% OTP41 520 -0,34% RICHTER12 310 -0,49% OPUS305 +2,13% ANY7 650 +1,96% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 640 -2,37% BUMIX9 213,13 -0,21% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 810,85 +0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szalai Piroska
szakképzett munkaerő
képzett munkaerő

Odaszóltak Magyar Péternek: a számok cáfolják, hogy összeszerelő üzem lenne Magyarország

Félrevezető az a politikai állítás a Fidesz országgyűlési képviselője szerint, amely Magyarországot még mindig összeszerelő gazdaságként írja le, mert a bérszintek emelkedése és a gazdasági szerkezet átalakulása ezt már nem támasztja alá. Szalai Piroska úgy látja, a következő időszak tétje az lesz, hogy az új kormány képes-e ezekre az eredményekre építve tovább javítani a gazdaság teljesítményét.
VG
2026.05.13, 14:00
Frissítve: 2026.05.13, 14:08

Az új kormány eskütétele után Szalai Piroska élesen bírálta Magyar Péter gazdasági kijelentéseit. A képviselő közösségi oldalán kifejtette: a magyar gazdaság szerkezete az elmúlt másfél évtizedben jelentősen átalakult, amit a bérek felzárkózása és a high-tech foglalkoztatás aránya is alátámaszt. Úgy látja, a következő időszak kulcskérdése az lesz, milyen intézkedésekkel folytatja munkáját az új kabinet.

Szalai Piroska
Szalai Piroska országgyűlési képviselő beszélt arról, hogy nem összeszerelő üzem Magyarország, a bérek és a high-tech szektor húzza a gazdaságot / Fotó: Kallus György

Az új kormány tagjainak eskütétele után azonnali munkakezdést sürgetett Szalai Piroska országgyűlési képviselő, aki közösségi oldalán reagált a gazdaság állapotáról szóló politikai vitákra is. Bejegyzésében külön kitért arra, hogy szerinte téves az a narratíva, amely Magyarországot továbbra is összeszerelő üzemként írja le.

Szalai Piroska: az uniós átlag felett vagyunk

A képviselő ezzel összefüggésben bírálta Magyar Péter megállapításait, mint mondta: ez a megközelítés elavult, a 2010 körüli állapotokat tükrözi, nem pedig a jelenlegi gazdasági szerkezetet. Állítása szerint az alacsonyabb bérszintre épülő összeszerelő tevékenységek jelentős része már elhagyta az országot, mivel a magyar munkaerő költsége ma már magasabb, mint ami ezeknek a beruházásoknak kedvezne.

Szalai Piroska szerint ezt a változást a bérdinamika is alátámasztja. Azt írta, míg 2010-ben a magyar átlagkereset nem érte el az Európai Unió átlagának felét, addig 2024-re már megközelítette annak kétharmadát. Hozzátette: a bérek növekedési üteme az elmúlt években meghaladta az uniós átlagot, és 2024-ben az egyik legnagyobb emelkedést mutatta a teljes munkaidős, egyedülálló munkavállalók nettó keresete alapján.

 

A képviselő szerint a gazdaság szerkezeti átalakulását jelzi az is, hogy a magas hozzáadott értékű tevékenységek aránya nőtt. Úgy látja, az összeszerelő kapacitások helyét egyre inkább technológiaintenzív ágazatok vették át, több vállalat kutatás-fejlesztési tevékenységet is Magyarországra hozott.

Ennek következményeként – érvelése szerint – a magyar munkaerőpiacon a high-tech szektorban foglalkoztatottak aránya az egyik legmagasabb Európában. Emellett kiemelte, hogy

  • a teljes munkaidős foglalkoztatás aránya is kiemelkedő,
  • miközben a túlképzettség aránya alacsony,

vagyis a munkavállalók nagy része a végzettségének megfelelő munkát végez. A politikus rámutatott: egy klasszikus összeszerelő gazdaságban ilyen szerkezetű munkaerőpiac nem alakul ki, ezért szerinte indokolt a gazdaság jelenlegi állapotának árnyaltabb megítélése.

Bejegyzése végén Szalai Piroska arra is kitért, hogy a kampányban megfogalmazott ígéretek után most a konkrét kormányzati lépések következnek. Mint írta, várakozással tekint az új kabinet intézkedései elé, ugyanakkor hangsúlyozta: az eddig elért gazdasági eredményeket meg kell őrizni.

A gazdasági vita egyik kulcspontja a bérek és az infláció alakulása lehet. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH ) legfrissebb közlése szerint a bruttó átlagkereset 2025 végére már 650 ezer forint fölé emelkedett, éves alapon 10 százalék körüli növekedéssel, miközben az infláció fokozatosan visszatért az egy számjegyű tartományba. Az Eurostat adatai alapján vásárlóerő-paritáson a magyar bérszint az uniós átlag mintegy kétharmadát közelíti, ami érdemi felzárkózást jelez a 2010-es évek elejéhez képest.

Feszes munkaerőpiac, szűkülő tartalékok

A munkaerőpiaci mutatók szintén meghatározó érvek lehetnek a következő időszakban. A KSH munkaerő-felmérése szerint a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 74–75 százalék körül alakul, miközben a munkanélküliség 4 százalék közelében mozog. Ez uniós összevetésben is magas foglalkoztatottság, ugyanakkor azt is jelzi, hogy a gazdasági növekedés mozgástere egyre inkább a termelékenység növelésétől és a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek bővülésétől függ.

Szerkezetváltás: ipari súly, növekvő technológiai arány

A gazdaság szerkezete ugyanakkor továbbra is kettős képet mutat. A feldolgozóipar a GDP mintegy ötödét adja, ami régiós összevetésben magas arány, miközben az Eurostat szerint a high-tech és közepesen magas technológiai szintű ágazatokban foglalkoztatottak aránya 8-10 százalék körül alakul. A kutatás-fejlesztési ráfordítások GDP-arányosan 1,6–1,8 százalék között mozognak, ami még elmarad az uniós átlagtól, de emelkedő pályát jelez – vagyis a szerkezetváltás elindult, de még nem tekinthető lezártnak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu