Nyilvánosságra hozták, mennyi profitot termeltek a magyar bankok: ami márciusban történt, azt alig lehet elhinni – mégse örülhetnek

2026 első negyedévében az előzetes adatok alapján 131 milliárd forint adózott eredményt jelentett a hitelintézeti szektor, ami a tavalyi év azonos időszakának 179 milliárd forintos nyereségéhez képest 27 százalékos romlás – közölte az MBH Bank elemzési centruma havi ágazati kitekintőjében kedden.

Kiemelték, hogy 2026-ban a szektornak több extraprofitadót kell befizetnie, aminek csak kisebb hányadától mentesülhetnek állampapír-vásárlással, emellett a működési költségek jóval infláció fölötti ütemben emelkedtek. Hozzátették, a romlást részlegesen ellentételezte a kamateredmény, valamint a díj- és jutalékeredmény enyhébb javulása, az osztalékbevételek jelentős növekedése, továbbá

a kockázati költségek eredményhatásának javulása a nettó értékvesztés-visszaírás és céltartalék-feloldás következtében.

A közlemény szerint a hitelintézeti szektor 2026 márciusában 400 milliárd forint adózás utáni eredményt jelentett, ami közel 100 milliárd forinttal múlta felül a 2025. márciusi eredményt. Ennek következtében a január–március időszaki kumulált eredmény 131 milliárd forint erejéig pozitív tartományba került.

Az első negyedévre vonatkozó sajáttőke-arányos nyereség 6,1 százalék, ami a tavaly első negyedévi értékhez képest 2,6 százalékpontos csökkenés. A kamateredmény 30 milliárd forinttal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, annak ellenére, hogy a kamatráfordítások növekedésének üteme (12,3 százalék) meghaladta a kamatbevételek gyarapodásának (9, százalék) ütemét.

A kamatjellegű bevételek között a hiteleken és az értékpapírokon realizált kamatokban volt a legjelentősebb az emelkedés üteme, míg a ráfordítások esetében a felvett hitelek után fizetett kamatokban volt a legjelentősebb a növekedés. A díj- és jutalékbevételek 5 százalékkal nőttek, ezen belül a befektetési szolgáltatásokon realizált díj- és jutalékbevételek 7 milliárd forintos növekedése tekinthető a legnagyobb változásnak.

A díj- és jutalékráfordítások 4,8 százalékkal emelkedtek, ezen belül az egyéb pénzügyi szolgáltatások díj- és jutalékráfordításainak 9 milliárd forintos növekedése tekinthető kiemelkedőnek, a többi kategória a tavalyi szintjéhez hasonlóan alakult. Az egyéb működési eredmény úgyszintén javult az előző évhez képest, amiben kiemelt szerepe volt annak, hogy

a tavaly első negyedévi 160 milliárd forinttal szemben az osztalékbevételek, aminek nagy része külföldi befektetésekből származik, az idei év első negyedévében 280 milliárd forintot értek el.

A működési költségek a bevételre vetítve 0,8 százalékponttal, 39,7 százalékra nőttek, és a 0,9 százalékkal emelkedő mérlegfőösszeg arányában is 0,06 százalékponttal, 1,78 százalékra nőttek.