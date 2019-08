Újabb lendület a lakáshiteleknél

Növekvő érdeklődést hozott a július a lakáshitelek iránt a hitelintézetek beszámolói szerint. Az év egészében jelentősen lassulhat az új kihelyezések bővülésének üteme tavalyhoz képest, de várhatóan így is tíz százalék felett lesz.

Erős érdeklődést hozott a július a lakáshitelek piacán, miután hatályba léptek az elérhető támogatások körét kiszélesítő jogszabályváltozások – derül ki a Világgazdaság által megkérdezett hitelintézetek nyilatkozataiból. Ennek alapján az év második fele is élénk keresletet hozhat a lakáshitelek piacán.

Nagy visszaesés egyébként a júliust megelőző időszakban sem volt az új szerződéskötéseknél: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint ugyan a júniusi hitelfelvételek összege 4,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól – és több mint 6 százalékkal a májusitól is –, de még így is megközelítette a 81,5 milliárd forintot.

Az első fél évben 13,4 százalékkal, 453,3 milliárd forintra emelkedett az új lakáshitel-szerződések összege, ami az egyre növekvő bázis tükrében egyáltalán nem rossz teljesítmény.

A K&H Banknál lényegesen magasabb volt a júliusi igénylések volumene és számossága is – közölték megkeresésünkre a hitelintézetnél, és növekvő érdeklődésről számolt be a jelzáloghitelek kapcsán az Erste Bank is. A lakáshitel-igénylések alakulását természetesen befolyásolja a szintén a múlt hónap elejétől elérhető babaváró hitel megjelenése is, ám ennek a piacra gyakorolt hatását egyelőre nehéz megítélni.

A K&H Bank tapasztalatai szerint némi elszívó hatás érzékelhető volt az új támogatott konstrukció megjelenésével, de figyelembe véve a babaváró hitel sajátosságait, maximum 10-15 százalékkal lehetett volna magasabb a júliusi kérelmek volumene a babaváró hitelkonstrukció megjelenése nélkül.

Az Erste Bank – közölték – július 1-je óta csaknem 30 milliárd forint értékben fogadott be kérelmet, és eddig mintegy 20 milliárd forint értékben folyósított babaváró hitelt.

